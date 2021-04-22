"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб
У мережі набрав обертів флешмоб зі слоганом "Я вірю в свою армію".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку заходу.
У повідомленні зазначається: "У час, коли Росія намагається залякати Україну та її партнерів, провокує, а її окупаційні війська продовжують вбивати, користувачі соцмереж вирішили підтримати українську армію. Висловити слова подяки, опублікувати пам’ятні світлини й запевнити, що в нас вірять! Ідея флешмобу належить Яніні Соколовій".
Яніна Соколова зазначила: ""Вчора я отримала лист. Від львів‘янки, в якої вся родина - військові. Колишні і нинішні. Вона не просила грошей, устаткування, коптерів або броніків. Просила одне: морально підтримати наших воїнів. Це їм зараз дуже і дуже потрібно. Зробимо?
"Отже, давайте зафігачимо флеш-моб #явірювсвоюармію. Розмістіть на своїх сторінках цей хештег і пару слів підтримки нашим у російсько-українській війні", - написала журналістка.
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Рекрутер Сергій Марченко зазначив: "Привіт, солдат! Сьогодні про тебе знову згадали, солдат. Уставшим від війни страшно. Дивляться репортажі про російські війська на кордоні, сруться кірпічами і згадують про тебе, солдат. Ти їм должен. Бо вони ж тебе кормлять, солдат. Відраховують 1,5% з зарплат, несуть збитки. Проклинають українських політиків і розуміють Путіна, який для Росії - цілком пристойний президент, нам би такого. […]
Не всі такі, солдат. Войовнича меншість думала про тебе завжди. Шукала повідомлень, що сьогодні на фронті без втрат. Допомагала армії. Сама воювала і множила на нуль російських найманців".
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""Якщо сусід - московит, тримай сокиру під подушкою". Кримська приказка.
Я знаю, що моя армія не втратить пильність і боєготовність, а лише посилить її. Я вірю у своїх друзів - захисників України: військових, добровольців, волонтерів - і готовий їм допомагати як завгодно, в будь-який момент стати з ними пліч-о-пліч. А ментально ми і так завжди разом. Це наша спільна війна, яка аж ніяк не закінчилася. Вижити і перемогти в ній ми можемо тільки разом", - зазначає журналіст Айдер Муждабаєв.
Будь ласка, зачекайте...
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Не пойдешь в украинский - побежишь в кацапский
Самое время поучаствовать в новом флешмобе! Это лучше, чем воевать!
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Чехия поблагодарила Словакию за решение выслать российских дипломатов из своей страны.
Хто не підтримує - не українець. Чекає москальську - ворог. Все просто.
Уставшем от войны - УставшИм ...
Тільки ж як прикро, що дуже багато військових проголосували за тлю.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
і раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
http://www.euvsdisinfo.eu/
Я знаю нескольких армейцев. Очень жаль, что очень мало. Я не думаю, что я с каждым из наших солдат и офицеров стал бы друзьями. Но я горжусь каждым из них. При всех человеческих недостатках, каждый из них - настоящий ГЕРОЙ. И я преклоняюсь перед каждым из них. Я горжусь, что живу в стране где есть такие люди. И мне очень жаль, что кто-то в нашей Украине этого не понимает
Я вірю в нашу армію!
«Його вбив російський агресор, який вдерся на нашу територію. У нашу Україну отці, хто благословив російського агресора прийти сюди зі зброєю. Це патріарх Кирил. Згадайте хто благословив початок війни на Донбасі. Де зупинялися найманці Гіркіна - у Слов'янську у Краматорську. В чиїх церквах вони знаходили для себе пристанище? Згадайте у чиїх дзвіницях були їхні бійниці».
«Треба сьогодні говорити про тих, через яких прийшла війна. Хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити нашу країну. Згадайте отці, не йдіть, попросіть пробачення у військового», - сказав священник ПЦУ услід московським попам, які немов щурі почали втікати з кладовища. Навздогін їм отець Роман Грищук попросив згадати їх як вони не хотіли помолитись у 2014 році за тих воїнів ЗСУ бо «вони братів убивали». «Згадайте і попросіть пробачення і нехай вам буде соромно», - сказав священник ПЦУ. https://www.youtube.com/watch?v=qL33YppkpHE
а ось "Я йду воювати за Україну " - це вже ділове рішення для конкретних людей !
Супер герої!!! Пишаймося ними і всіма іншими незгаданими і невідомими!
Слава Українській Повстанській Армії!