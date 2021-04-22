"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб

У мережі набрав обертів флешмоб зі слоганом "Я вірю в свою армію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку заходу.

У повідомленні зазначається: "У час, коли Росія намагається залякати Україну та її партнерів, провокує, а її окупаційні війська продовжують вбивати, користувачі соцмереж вирішили підтримати українську армію. Висловити слова подяки, опублікувати пам’ятні світлини й запевнити, що в нас вірять! Ідея флешмобу належить Яніні Соколовій".

Яніна Соколова зазначила: ""Вчора я отримала лист. Від львів‘янки, в якої вся родина - військові. Колишні і нинішні. Вона не просила грошей, устаткування, коптерів або броніків. Просила одне: морально підтримати наших воїнів. Це їм зараз дуже і дуже потрібно. Зробимо?

"Отже, давайте зафігачимо флеш-моб #явірювсвоюармію. Розмістіть на своїх сторінках цей хештег і пару слів підтримки нашим у російсько-українській війні", - написала журналістка.

***

Рекрутер Сергій Марченко зазначив: "Привіт, солдат! Сьогодні про тебе знову згадали, солдат. Уставшим від війни страшно. Дивляться репортажі про російські війська на кордоні, сруться кірпічами і згадують про тебе, солдат. Ти їм должен. Бо вони ж тебе кормлять, солдат. Відраховують 1,5% з зарплат, несуть збитки. Проклинають українських політиків і розуміють Путіна, який для Росії - цілком пристойний президент, нам би такого. […]

Не всі такі, солдат. Войовнича меншість думала про тебе завжди. Шукала повідомлень, що сьогодні на фронті без втрат. Допомагала армії. Сама воювала і множила на нуль російських найманців".

***

""Якщо сусід - московит, тримай сокиру під подушкою". Кримська приказка.

Я знаю, що моя армія не втратить пильність і боєготовність, а лише посилить її. Я вірю у своїх друзів - захисників України: військових, добровольців, волонтерів - і готовий їм допомагати як завгодно, в будь-який момент стати з ними пліч-о-пліч. А ментально ми і так завжди разом. Це наша спільна війна, яка аж ніяк не закінчилася. Вижити і перемогти в ній ми можемо тільки разом", - зазначає журналіст Айдер Муждабаєв.

"Ми віримо в свою армію!

Наші воїни найкращі!

Наші воїни-наша гордість!

Наші воїни - наша мужність та віра в Перемогу!", - написала співачка Христина Панасюк