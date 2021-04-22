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Новини Агресія Росії проти України
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"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб

У мережі набрав обертів флешмоб зі слоганом "Я вірю в свою армію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку заходу.

У повідомленні зазначається: "У час, коли Росія намагається залякати Україну та її партнерів, провокує, а її окупаційні війська продовжують вбивати, користувачі соцмереж вирішили підтримати українську армію. Висловити слова подяки, опублікувати пам’ятні світлини й запевнити, що в нас вірять! Ідея флешмобу належить Яніні Соколовій".

Яніна Соколова зазначила: ""Вчора я отримала лист. Від львів‘янки, в якої вся родина - військові. Колишні і нинішні. Вона не просила грошей, устаткування, коптерів або броніків. Просила одне: морально підтримати наших воїнів. Це їм зараз дуже і дуже потрібно. Зробимо?

"Отже, давайте зафігачимо флеш-моб #явірювсвоюармію. Розмістіть на своїх сторінках цей хештег і пару слів підтримки нашим у російсько-українській війні", - написала журналістка.

***

Рекрутер Сергій Марченко зазначив: "Привіт, солдат! Сьогодні про тебе знову згадали, солдат. Уставшим від війни страшно. Дивляться репортажі про російські війська на кордоні, сруться кірпічами і згадують про тебе, солдат. Ти їм должен. Бо вони ж тебе кормлять, солдат. Відраховують 1,5% з зарплат, несуть збитки. Проклинають українських політиків і розуміють Путіна, який для Росії - цілком пристойний президент, нам би такого. […]

Не всі такі, солдат. Войовнича меншість думала про тебе завжди. Шукала повідомлень, що сьогодні на фронті без втрат. Допомагала армії. Сама воювала і множила на нуль російських найманців".

***
""Якщо сусід - московит, тримай сокиру під подушкою". Кримська приказка.

Я знаю, що моя армія не втратить пильність і боєготовність, а лише посилить її. Я вірю у своїх друзів - захисників України: військових, добровольців, волонтерів - і готовий їм допомагати як завгодно, в будь-який момент стати з ними пліч-о-пліч. А ментально ми і так завжди разом. Це наша спільна війна, яка аж ніяк не закінчилася. Вижити і перемогти в ній ми можемо тільки разом", - зазначає журналіст Айдер Муждабаєв.

"Ми віримо в свою армію!
Наші воїни найкращі!
Наші воїни-наша гордість!
Наші воїни - наша мужність та віра в Перемогу!", - написала співачка Христина Панасюк

Автор: 

ЗСУ (7717) Яніна Соколова (27)


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Топ коментарі
+59
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 4885
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22.04.2021 21:55 Відповісти
+50
"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 7302
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22.04.2021 21:45 Відповісти
+45
"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 1311
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22.04.2021 21:47 Відповісти
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"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 7302
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22.04.2021 21:45 Відповісти
В сети продолжается флешмоб "я вирю в свою армию, но в вийськомат фиг пиду и вапще, нэхай сын Порошенка воюе".
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22.04.2021 21:46 Відповісти
зели, мабуть?
Не пойдешь в украинский - побежишь в кацапский
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22.04.2021 21:57 Відповісти
"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 1311
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22.04.2021 21:47 Відповісти
Дамбас таки чекав і радісно зустрічав. Аж виплигували з штанів.
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22.04.2021 22:04 Відповісти
Гарна ідея!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!! Слава націі!!!Смерть ворогам!!))
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22.04.2021 21:47 Відповісти
Рашист-олєнєвод вже віддав приказ на відвід скотовоїнів на протязі 10 діб.
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22.04.2021 21:48 Відповісти
Путин отводит войска, все выдохнули и сдали билеты в Польшу, _впишиСвоюСтрану_.
Самое время поучаствовать в новом флешмобе! Это лучше, чем воевать!
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22.04.2021 21:48 Відповісти
Однако, кто-то помнит, как Шойгу то же самое говорил про российские войска в 2014 году? Типа ничего не бойтесь, это учения, поступил приказ всем отойти. А на самом деле все было наоборот. Так что не расслабляйтесь.
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22.04.2021 21:50 Відповісти
напомните, пожалуйста, сколько раз они из Сирии войска отводили?)
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22.04.2021 22:07 Відповісти
Мы то веримюююно любая война, это война экономик...а шо в стране твориться сами видите ...(((((
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22.04.2021 21:52 Відповісти
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 4885
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22.04.2021 21:55 Відповісти
Из российских СМИ;
----------------------------
Чехия поблагодарила Словакию за решение выслать российских дипломатов из своей страны.
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22.04.2021 21:59 Відповісти
Українці не можуть не підтримувати свою армію.

Хто не підтримує - не українець. Чекає москальську - ворог. Все просто.

Уставшем от войны - УставшИм ...

Тільки ж як прикро, що дуже багато військових проголосували за тлю.
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22.04.2021 21:59 Відповісти
Кожний виборець ЗЕ отримує свою порцію касторки.
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22.04.2021 22:05 Відповісти
На жаль, Пані Ведана в Україні живе по над 5 мільонів кацапів, які приїхали в Україну у 1955-59-х роках та вважають себе "руZZкими" в Україні
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23.04.2021 09:10 Відповісти
по ссылке на флешмоб совершенно иные фотографии"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 9479
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22.04.2021 22:02 Відповісти
медведчуки з шуфричами всюди....а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

і раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
http://www.euvsdisinfo.eu/
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22.04.2021 22:12 Відповісти
Я вірю в свою армію

Я знаю нескольких армейцев. Очень жаль, что очень мало. Я не думаю, что я с каждым из наших солдат и офицеров стал бы друзьями. Но я горжусь каждым из них. При всех человеческих недостатках, каждый из них - настоящий ГЕРОЙ. И я преклоняюсь перед каждым из них. Я горжусь, что живу в стране где есть такие люди. И мне очень жаль, что кто-то в нашей Украине этого не понимает
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22.04.2021 22:04 Відповісти
Янина, львянка тоже в москве проживает, ты там берега не попутала?
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22.04.2021 22:05 Відповісти
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 61
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22.04.2021 22:13 Відповісти
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 1293
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22.04.2021 22:16 Відповісти
На офіційній сторінці на яку посилається Цензор ось ця фотографія. Це наша армія.

"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 182
Я вірю в нашу армію!
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22.04.2021 22:17 Відповісти
УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО НАЙКРАЩЕ
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22.04.2021 22:19 Відповісти
Я вірю в свою армію!

"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 6691
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22.04.2021 22:24 Відповісти
https://hi-in.facebook.com/******************/photos/a.1538749366407430/2767253730223648/?type=3&eid=ARCtkVTF6P5GqtwUQwhDQtva7fBmzWfXONeyhy_5wccdOqrJXsxA-YvyIN1NoU_x7220hu4N2K_aa7Ec&__xts__%5B0%5D=68.ARAGPc-jB_ZZACU8lVWAFiEDLPO2slOpya8nZwWfGZfy6oWTqmU67Q6vdOXBqakcPLDByxww1sUYAWXN4a_q-ZvDeP5vuHbUoafzdwqs4tLQbFZmx89am3O9lI24jxjnsXmnEVxG21oPT0-wwRBiCq2ZBm37rvqYEHc-****************************************************-rN5YRasVfgyly1luAtnMXG1LzjpmKidNSImowMZYLeNPE1455CQYFJtTp-8aFfqE65k2HGiANAX1j5fkyyIUyojMEUVVDU&__tn__=EEHH-R "Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 301
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22.04.2021 22:34 Відповісти
А ты, чмо, где воюешь? Расскажи о подвигах
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22.04.2021 22:39 Відповісти
О! вафлист, ты воин?!!
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22.04.2021 22:45 Відповісти
Наша армія вистояла і тримається виключно на ентузіазмі: на призовних досі техніка і меблі - з дому, волонтери працюють, не так, звісно, як в 14-му, люди допомагають грошима. Як в неї не вірити?
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22.04.2021 22:39 Відповісти
На похороні загиблого на фронті 24-річного бійця ЗСУ Ярослава Карлійчука під час проповіді священника ПЦУ Романа Грищука п'ять московських втекли з похорону.

«Його вбив російський агресор, який вдерся на нашу територію. У нашу Україну отці, хто благословив російського агресора прийти сюди зі зброєю. Це патріарх Кирил. Згадайте хто благословив початок війни на Донбасі. Де зупинялися найманці Гіркіна - у Слов'янську у Краматорську. В чиїх церквах вони знаходили для себе пристанище? Згадайте у чиїх дзвіницях були їхні бійниці».
«Треба сьогодні говорити про тих, через яких прийшла війна. Хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити нашу країну. Згадайте отці, не йдіть, попросіть пробачення у військового», - сказав священник ПЦУ услід московським попам, які немов щурі почали втікати з кладовища. Навздогін їм отець Роман Грищук попросив згадати їх як вони не хотіли помолитись у 2014 році за тих воїнів ЗСУ бо «вони братів убивали». «Згадайте і попросіть пробачення і нехай вам буде соромно», - сказав священник ПЦУ. https://www.youtube.com/watch?v=qL33YppkpHE
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22.04.2021 22:50 Відповісти
слоган: "Я вірю в свою армію" - це постная х-ня для киевских офисных крыс...
а ось "Я йду воювати за Україну " - це вже ділове рішення для конкретних людей !
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22.04.2021 23:16 Відповісти
Моя армія має прапор !
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 5364
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22.04.2021 23:32 Відповісти
Тільки здохлий кацап виглядає нормально.
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22.04.2021 23:33 Відповісти
Вобще-то они и дохлые выглядят не очень. Не намного лучше живых.
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23.04.2021 02:08 Відповісти
Але так надійніше.
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23.04.2021 03:38 Відповісти
У армію вірю, у головнокомандувачі - сумніваюсь
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22.04.2021 23:47 Відповісти
Респект Войнам Украины!
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22.04.2021 23:47 Відповісти
Я вірю народу України та її добровольцям. Це вони відстояли Україну. Спасибі хлопці за Харків, Одесу, Запоріжжя, Маріуполь та другі місця України. Спасибі хлопцям з Академії Нахімова, які співали гімн України в Криму, спасибі волонтерам за допомогу, спасибі за вашу любов до батьківщини.Вони не зрадять ніколи.
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23.04.2021 01:50 Відповісти
Ніколи в совєтських підручниках не друкували фотографій ні С. Бандери, ні Р. Шухевича, ні воїнів УПА. А тільки незаслужено ганьбили їх всіляко. На світлині командний склад сотні " Журавлі" весна 1944 р. ,чотовий "Довбуш" - Депутат Володимир, зброяр "Вівчар" - Паньків Микола, інструктор "Рубач" - Щикульсткий Іван, військовий референт "Клименко" - Дуб Яків, бунчужний, Малина" - Макаровськиц Володимир, інструктор-чотовий "Заморський" - Панчук Роман, імовірно референт СБ "Панько" - Паньків Дмитро.
Супер герої!!! Пишаймося ними і всіма іншими незгаданими і невідомими!
Слава Українській Повстанській Армії!
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 5362
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23.04.2021 02:13 Відповісти
http://www.radikal.ru "Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 1680
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23.04.2021 04:19 Відповісти
Я теж вірю в армію України,але без серйозної зброї моя віра коштуе аж ні хіба.
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23.04.2021 07:13 Відповісти
 
 