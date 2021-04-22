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Новости Агрессия России против Украины
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"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб

В сети набрал обороты флешмоб со слоганом "Я верю в свою армию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальную страничку мероприятия. 

В сообщении отмечается:"В тот момент, когда Россия пытается запугать Украину и ее партнеров, провоцирует, а ее оккупационные войска продолжают убивать, пользователи соцсетей решили поддержать украинскую армию. Выразить слова благодарности, опубликовать памятные фотографии и убедить, что у нас верят! Идея флешмоба принадлежит Янине Соколовой".

Янина Соколова отметила: ""Вчера я получила письмо. От львовянки, у которой вся семья - военные. Бывшие и нынешние. Она не просила денег, оборудование, коптеров или броник. Просила одно: морально поддержать наших воинов. Это им сейчас очень и очень нужно. Сделаем?"

"Итак, давайте зафигачим флеш-моб #явирювсвоюармию. Разместите на своих страницах этот хэштег и пару слов поддержки нашим в российско-украинской войне", - написала журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные новости 3 марта: оккупанты разрешили наемникам стрелять по позициям ВСУ, ГБР допрашивает Ермака по делу о "вагнеровцах"

Рекрутер Сергей Марченко отметил: "Привет, солдат! Сегодня о тебе снова вспомнили, солдат. Уставшем от войны страшно. Смотрят репортажи о российских войсках на границе, срутся кирпичами и вспоминают о тебе, солдат. Ты им должен. Потому что они тебя кормят, солдат. Отчисляют 1,5% с зарплат, несут убытки. Проклинают украинских политиков и понимают Путина, который для России - вполне приличный президент, нам бы такого. [...]
Не все такие, солдат. Воинственное меньшинство думало о тебе всегда. Искало сообщения, что сегодня на фронте без потерь. Помогало армии. Само воевало и множило на ноль российских наемников".

***
"" Если сосед - московит, держи топор под подушкой ". Крымская поговорка.

Я знаю, что моя армия не потеряет бдительность и боеготовносты, а лишь усилит ее. Я верю в своих друзей - защитников Украины: военных, добровольцев, волонтёров - и готов им помогать как угодно, в любой момент встать с ними плечом к плечу. А ментально мы и так всегда вместе. Это наша общая война, которая отнюдь не закончилась. Выжить и победить в ней мы можем только вмест ", - отмечает журналист Айдер Муждабаев. 

"Мы верим в свою армию!
Наши воины лучшие!
Наши воины - наша гордость!
Наши воины наше мужество и вера в Победу! ", - написала певица Христина Панасюк".

Также читайте: Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главарями "Л/ДНР"

Автор: 

ВСУ (6735) Янина Соколова (27)


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Топ комментарии
+59
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 4885
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22.04.2021 21:55 Ответить
+50
"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 7302
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22.04.2021 21:45 Ответить
+45
"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 1311
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22.04.2021 21:47 Ответить
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"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 7302
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22.04.2021 21:45 Ответить
В сети продолжается флешмоб "я вирю в свою армию, но в вийськомат фиг пиду и вапще, нэхай сын Порошенка воюе".
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22.04.2021 21:46 Ответить
зели, мабуть?
Не пойдешь в украинский - побежишь в кацапский
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22.04.2021 21:57 Ответить
"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб - Цензор.НЕТ 1311
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22.04.2021 21:47 Ответить
Дамбас таки чекав і радісно зустрічав. Аж виплигували з штанів.
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22.04.2021 22:04 Ответить
Гарна ідея!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!! Слава націі!!!Смерть ворогам!!))
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22.04.2021 21:47 Ответить
Рашист-олєнєвод вже віддав приказ на відвід скотовоїнів на протязі 10 діб.
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22.04.2021 21:48 Ответить
Путин отводит войска, все выдохнули и сдали билеты в Польшу, _впишиСвоюСтрану_.
Самое время поучаствовать в новом флешмобе! Это лучше, чем воевать!
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22.04.2021 21:48 Ответить
Однако, кто-то помнит, как Шойгу то же самое говорил про российские войска в 2014 году? Типа ничего не бойтесь, это учения, поступил приказ всем отойти. А на самом деле все было наоборот. Так что не расслабляйтесь.
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22.04.2021 21:50 Ответить
напомните, пожалуйста, сколько раз они из Сирии войска отводили?)
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22.04.2021 22:07 Ответить
Мы то веримюююно любая война, это война экономик...а шо в стране твориться сами видите ...(((((
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22.04.2021 21:52 Ответить
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 4885
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22.04.2021 21:55 Ответить
Из российских СМИ;
----------------------------
Чехия поблагодарила Словакию за решение выслать российских дипломатов из своей страны.
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22.04.2021 21:59 Ответить
Українці не можуть не підтримувати свою армію.

Хто не підтримує - не українець. Чекає москальську - ворог. Все просто.

Уставшем от войны - УставшИм ...

Тільки ж як прикро, що дуже багато військових проголосували за тлю.
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22.04.2021 21:59 Ответить
Кожний виборець ЗЕ отримує свою порцію касторки.
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22.04.2021 22:05 Ответить
На жаль, Пані Ведана в Україні живе по над 5 мільонів кацапів, які приїхали в Україну у 1955-59-х роках та вважають себе "руZZкими" в Україні
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23.04.2021 09:10 Ответить
по ссылке на флешмоб совершенно иные фотографии"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 9479
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22.04.2021 22:02 Ответить
медведчуки з шуфричами всюди....а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

і раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
http://www.euvsdisinfo.eu/
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22.04.2021 22:12 Ответить
Я вірю в свою армію

Я знаю нескольких армейцев. Очень жаль, что очень мало. Я не думаю, что я с каждым из наших солдат и офицеров стал бы друзьями. Но я горжусь каждым из них. При всех человеческих недостатках, каждый из них - настоящий ГЕРОЙ. И я преклоняюсь перед каждым из них. Я горжусь, что живу в стране где есть такие люди. И мне очень жаль, что кто-то в нашей Украине этого не понимает
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22.04.2021 22:04 Ответить
Янина, львянка тоже в москве проживает, ты там берега не попутала?
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22.04.2021 22:05 Ответить
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 61
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22.04.2021 22:13 Ответить
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 1293
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22.04.2021 22:16 Ответить
На офіційній сторінці на яку посилається Цензор ось ця фотографія. Це наша армія.

"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 182
Я вірю в нашу армію!
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22.04.2021 22:17 Ответить
УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО НАЙКРАЩЕ
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22.04.2021 22:19 Ответить
Я вірю в свою армію!

"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 6691
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22.04.2021 22:24 Ответить
https://hi-in.facebook.com/******************/photos/a.1538749366407430/2767253730223648/?type=3&eid=ARCtkVTF6P5GqtwUQwhDQtva7fBmzWfXONeyhy_5wccdOqrJXsxA-YvyIN1NoU_x7220hu4N2K_aa7Ec&__xts__%5B0%5D=68.ARAGPc-jB_ZZACU8lVWAFiEDLPO2slOpya8nZwWfGZfy6oWTqmU67Q6vdOXBqakcPLDByxww1sUYAWXN4a_q-ZvDeP5vuHbUoafzdwqs4tLQbFZmx89am3O9lI24jxjnsXmnEVxG21oPT0-wwRBiCq2ZBm37rvqYEHc-****************************************************-rN5YRasVfgyly1luAtnMXG1LzjpmKidNSImowMZYLeNPE1455CQYFJtTp-8aFfqE65k2HGiANAX1j5fkyyIUyojMEUVVDU&__tn__=EEHH-R "Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 301
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22.04.2021 22:34 Ответить
А ты, чмо, где воюешь? Расскажи о подвигах
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22.04.2021 22:39 Ответить
О! вафлист, ты воин?!!
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22.04.2021 22:45 Ответить
Наша армія вистояла і тримається виключно на ентузіазмі: на призовних досі техніка і меблі - з дому, волонтери працюють, не так, звісно, як в 14-му, люди допомагають грошима. Як в неї не вірити?
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22.04.2021 22:39 Ответить
На похороні загиблого на фронті 24-річного бійця ЗСУ Ярослава Карлійчука під час проповіді священника ПЦУ Романа Грищука п'ять московських втекли з похорону.

«Його вбив російський агресор, який вдерся на нашу територію. У нашу Україну отці, хто благословив російського агресора прийти сюди зі зброєю. Це патріарх Кирил. Згадайте хто благословив початок війни на Донбасі. Де зупинялися найманці Гіркіна - у Слов'янську у Краматорську. В чиїх церквах вони знаходили для себе пристанище? Згадайте у чиїх дзвіницях були їхні бійниці».
«Треба сьогодні говорити про тих, через яких прийшла війна. Хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити нашу країну. Згадайте отці, не йдіть, попросіть пробачення у військового», - сказав священник ПЦУ услід московським попам, які немов щурі почали втікати з кладовища. Навздогін їм отець Роман Грищук попросив згадати їх як вони не хотіли помолитись у 2014 році за тих воїнів ЗСУ бо «вони братів убивали». «Згадайте і попросіть пробачення і нехай вам буде соромно», - сказав священник ПЦУ. https://www.youtube.com/watch?v=qL33YppkpHE
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22.04.2021 22:50 Ответить
слоган: "Я вірю в свою армію" - це постная х-ня для киевских офисных крыс...
а ось "Я йду воювати за Україну " - це вже ділове рішення для конкретних людей !
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22.04.2021 23:16 Ответить
Моя армія має прапор !
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 5364
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22.04.2021 23:32 Ответить
Тільки здохлий кацап виглядає нормально.
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22.04.2021 23:33 Ответить
Вобще-то они и дохлые выглядят не очень. Не намного лучше живых.
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23.04.2021 02:08 Ответить
Але так надійніше.
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23.04.2021 03:38 Ответить
У армію вірю, у головнокомандувачі - сумніваюсь
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22.04.2021 23:47 Ответить
Респект Войнам Украины!
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22.04.2021 23:47 Ответить
Я вірю народу України та її добровольцям. Це вони відстояли Україну. Спасибі хлопці за Харків, Одесу, Запоріжжя, Маріуполь та другі місця України. Спасибі хлопцям з Академії Нахімова, які співали гімн України в Криму, спасибі волонтерам за допомогу, спасибі за вашу любов до батьківщини.Вони не зрадять ніколи.
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23.04.2021 01:50 Ответить
Ніколи в совєтських підручниках не друкували фотографій ні С. Бандери, ні Р. Шухевича, ні воїнів УПА. А тільки незаслужено ганьбили їх всіляко. На світлині командний склад сотні " Журавлі" весна 1944 р. ,чотовий "Довбуш" - Депутат Володимир, зброяр "Вівчар" - Паньків Микола, інструктор "Рубач" - Щикульсткий Іван, військовий референт "Клименко" - Дуб Яків, бунчужний, Малина" - Макаровськиц Володимир, інструктор-чотовий "Заморський" - Панчук Роман, імовірно референт СБ "Панько" - Паньків Дмитро.
Супер герої!!! Пишаймося ними і всіма іншими незгаданими і невідомими!
Слава Українській Повстанській Армії!
"Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 5362
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23.04.2021 02:13 Ответить
http://www.radikal.ru "Я вірю в свою армію", - в мережі набирає популярності новий флешмоб - Цензор.НЕТ 1680
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23.04.2021 04:19 Ответить
Я теж вірю в армію України,але без серйозної зброї моя віра коштуе аж ні хіба.
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23.04.2021 07:13 Ответить
 
 