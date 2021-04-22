"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб
В сети набрал обороты флешмоб со слоганом "Я верю в свою армию".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальную страничку мероприятия.
В сообщении отмечается:"В тот момент, когда Россия пытается запугать Украину и ее партнеров, провоцирует, а ее оккупационные войска продолжают убивать, пользователи соцсетей решили поддержать украинскую армию. Выразить слова благодарности, опубликовать памятные фотографии и убедить, что у нас верят! Идея флешмоба принадлежит Янине Соколовой".
Янина Соколова отметила: ""Вчера я получила письмо. От львовянки, у которой вся семья - военные. Бывшие и нынешние. Она не просила денег, оборудование, коптеров или броник. Просила одно: морально поддержать наших воинов. Это им сейчас очень и очень нужно. Сделаем?"
"Итак, давайте зафигачим флеш-моб #явирювсвоюармию. Разместите на своих страницах этот хэштег и пару слов поддержки нашим в российско-украинской войне", - написала журналистка.
Рекрутер Сергей Марченко отметил: "Привет, солдат! Сегодня о тебе снова вспомнили, солдат. Уставшем от войны страшно. Смотрят репортажи о российских войсках на границе, срутся кирпичами и вспоминают о тебе, солдат. Ты им должен. Потому что они тебя кормят, солдат. Отчисляют 1,5% с зарплат, несут убытки. Проклинают украинских политиков и понимают Путина, который для России - вполне приличный президент, нам бы такого. [...]
Не все такие, солдат. Воинственное меньшинство думало о тебе всегда. Искало сообщения, что сегодня на фронте без потерь. Помогало армии. Само воевало и множило на ноль российских наемников".
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"" Если сосед - московит, держи топор под подушкой ". Крымская поговорка.
Я знаю, что моя армия не потеряет бдительность и боеготовносты, а лишь усилит ее. Я верю в своих друзей - защитников Украины: военных, добровольцев, волонтёров - и готов им помогать как угодно, в любой момент встать с ними плечом к плечу. А ментально мы и так всегда вместе. Это наша общая война, которая отнюдь не закончилась. Выжить и победить в ней мы можем только вмест ", - отмечает журналист Айдер Муждабаев.
"Мы верим в свою армию!
Наши воины лучшие!
Наши воины - наша гордость!
Наши воины наше мужество и вера в Победу! ", - написала певица Христина Панасюк".
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Не пойдешь в украинский - побежишь в кацапский
Самое время поучаствовать в новом флешмобе! Это лучше, чем воевать!
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Чехия поблагодарила Словакию за решение выслать российских дипломатов из своей страны.
Хто не підтримує - не українець. Чекає москальську - ворог. Все просто.
Уставшем от войны - УставшИм ...
Тільки ж як прикро, що дуже багато військових проголосували за тлю.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
і раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
http://www.euvsdisinfo.eu/
Я знаю нескольких армейцев. Очень жаль, что очень мало. Я не думаю, что я с каждым из наших солдат и офицеров стал бы друзьями. Но я горжусь каждым из них. При всех человеческих недостатках, каждый из них - настоящий ГЕРОЙ. И я преклоняюсь перед каждым из них. Я горжусь, что живу в стране где есть такие люди. И мне очень жаль, что кто-то в нашей Украине этого не понимает
Я вірю в нашу армію!
«Його вбив російський агресор, який вдерся на нашу територію. У нашу Україну отці, хто благословив російського агресора прийти сюди зі зброєю. Це патріарх Кирил. Згадайте хто благословив початок війни на Донбасі. Де зупинялися найманці Гіркіна - у Слов'янську у Краматорську. В чиїх церквах вони знаходили для себе пристанище? Згадайте у чиїх дзвіницях були їхні бійниці».
«Треба сьогодні говорити про тих, через яких прийшла війна. Хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити нашу країну. Згадайте отці, не йдіть, попросіть пробачення у військового», - сказав священник ПЦУ услід московським попам, які немов щурі почали втікати з кладовища. Навздогін їм отець Роман Грищук попросив згадати їх як вони не хотіли помолитись у 2014 році за тих воїнів ЗСУ бо «вони братів убивали». «Згадайте і попросіть пробачення і нехай вам буде соромно», - сказав священник ПЦУ. https://www.youtube.com/watch?v=qL33YppkpHE
а ось "Я йду воювати за Україну " - це вже ділове рішення для конкретних людей !
Супер герої!!! Пишаймося ними і всіма іншими незгаданими і невідомими!
Слава Українській Повстанській Армії!