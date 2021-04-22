"Я вірю в свою армію", - в сети набирает популярность новый флешмоб

В сети набрал обороты флешмоб со слоганом "Я верю в свою армию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальную страничку мероприятия.

В сообщении отмечается:"В тот момент, когда Россия пытается запугать Украину и ее партнеров, провоцирует, а ее оккупационные войска продолжают убивать, пользователи соцсетей решили поддержать украинскую армию. Выразить слова благодарности, опубликовать памятные фотографии и убедить, что у нас верят! Идея флешмоба принадлежит Янине Соколовой".

Янина Соколова отметила: ""Вчера я получила письмо. От львовянки, у которой вся семья - военные. Бывшие и нынешние. Она не просила денег, оборудование, коптеров или броник. Просила одно: морально поддержать наших воинов. Это им сейчас очень и очень нужно. Сделаем?"

"Итак, давайте зафигачим флеш-моб #явирювсвоюармию. Разместите на своих страницах этот хэштег и пару слов поддержки нашим в российско-украинской войне", - написала журналистка.

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Рекрутер Сергей Марченко отметил: "Привет, солдат! Сегодня о тебе снова вспомнили, солдат. Уставшем от войны страшно. Смотрят репортажи о российских войсках на границе, срутся кирпичами и вспоминают о тебе, солдат. Ты им должен. Потому что они тебя кормят, солдат. Отчисляют 1,5% с зарплат, несут убытки. Проклинают украинских политиков и понимают Путина, который для России - вполне приличный президент, нам бы такого. [...]

Не все такие, солдат. Воинственное меньшинство думало о тебе всегда. Искало сообщения, что сегодня на фронте без потерь. Помогало армии. Само воевало и множило на ноль российских наемников".

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"" Если сосед - московит, держи топор под подушкой ". Крымская поговорка.

Я знаю, что моя армия не потеряет бдительность и боеготовносты, а лишь усилит ее. Я верю в своих друзей - защитников Украины: военных, добровольцев, волонтёров - и готов им помогать как угодно, в любой момент встать с ними плечом к плечу. А ментально мы и так всегда вместе. Это наша общая война, которая отнюдь не закончилась. Выжить и победить в ней мы можем только вмест ", - отмечает журналист Айдер Муждабаев.

"Мы верим в свою армию!

Наши воины лучшие!

Наши воины - наша гордость!

Наши воины наше мужество и вера в Победу! ", - написала певица Христина Панасюк".

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