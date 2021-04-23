ОГХК продовжує відвантажувати заарештований ДБР ільменіт у Китай, - ЗМІ

Заарештований Державним бюро розслідувань ільменіт Об'єднаної гірничо-хімічної компанії продовжують вантажити на корабель для відправки в Китай 24 квітня 2021 року.

За словами джерела в порту, отримавши протекцію від Генпрокуратури, відправник IMMCO в обхід арешту продовжує відвантажувати його покупцям.

Про це повідомив співробітник Чорноморського порту, де ільменіт зберігається після арешту, і надав фото відвантаження.

Згідно з повідомленням сайту "Думська", товар ДБР заарештувала ще 17 квітня.

За даними видання, 25 тис. т. ільменіту ОГХК намагаються вивезти за посередництва відразу двох компаній-прокладок - IMMCO Trade Pte. Ltd і MINERALS & CHEMICALS DITRIBUTIONS Limited (MCD). Обидві контролюються дніпропетровським бізнесменом Віталієм Кучуком.

Правоохоронці вважають, що вартість товару "спеціально занижена службовими особами ОГХК і Фонду держмайна, ДПС і ГФС України з метою подальшого розміщення на рахунках офшорних компаній (IMMCO Trade Pte. Ltd. і MINERALS & CHEMICALS DITRIBUTIONS Limited.) Грошових коштів в розмірі понад 2 млн доларів ".

Про те, що вартість ільменіту занижена, вказують дані незалежного аналітичного джерела www.ferroalloynet.com.

Так, за контрактом ОГХК з IMMCO № 001 / 1-21 від 11 січня 2021 р. Вільногірський ільменіт вмістом ТіО2 хв 63% продавався посереднику за ціною $ 150 за тонну на умовах СРТ, Чорноморськ.

Аналітики ferroalloynet.com подавали інформацію про те, що вартість ільменіту такого змісту на умовах CIF, Китай 2 квітня становила $ 337-348 за тонну. Це означає, що за вирахуванням фрахтових послуг в Україні, ільменіт мав реалізуватися за ціною не менше $ 267-284 за т.

Відповідно, з ОГХК могло бути вимито $ 117-134 на кожній відправленій на адресу IMMCO тонні або $ 2,4-2,7 млн.

Як повідомлялося, в січні відвантаження рутилу ОГХК на адресу IMMCO намагалися зупинити СБУ і ОГПУ, але заборону зняли судовим рішенням. Тоді правоохоронці звинувачували посередника в несплаті за продукцію держпідприємству.

Приватизація ОГХК повинна відбутися орієнтовно в липні 2021 року. Фонд держмайна озвучив стартову вартість компанії на рівні 3,7 млрд гривень і очікує істотного її підвищення на аукціоні.