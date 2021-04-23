ОГХК продолжает отгружать арестованный ГБР ильменит в Китай, - СМИ

Арестованный Государственным бюро расследований ильменит Объединенной горно-химической компании продолжают грузить на корабль для отправки в Китай 24 апреля 2021.

По словам источника в порту, получив протекцию от Генпрокуратуры, отправитель IMMCO в обход ареста продолжает отгружать его покупателям.

Об этом сообщил сотрудник Черноморского порта, где ильменит хранится после ареста и предоставил фото отгрузки.

Согласно сообщению сайта "Думская", товар ГБР арестовала еще 17 апреля.

По данным издания, 25 тыс. т ильменита ОГХК пытаются вывезти при посредничестве сразу двух компаний-прокладок - IMMCO Trade Pte. Ltd и MINERALS & CHEMICALS DITRIBUTIONS Limited (MCD). Обе контролируются днепропетровским бизнесменом Виталием Кучуком.

Правоохранители считают, что стоимость товара "специально занижена служебными лицами ОГХК и Фонда госимущества, ГНС и ГФС Украины с целью дальнейшего размещения на счетах офшорных компаний (IMMCO Trade Pte. Ltd. и MINERALS & CHEMICALS DITRIBUTIONS Limited.) денежных средств в размере более 2 млн долларов".

О том, что стоимость ильменита занижена, указывают данные независимого аналитического источника www.ferroalloynet.com.

Так, по контракту ОГХК с IMMCO № 001/1-21 от 11 января 2021 Вольногорский ильменит содержанием ТіО2 мин 63 % продавался посреднику по цене $150 за тонну на условиях СРТ, Черноморск.

Аналитики ferroalloynet.com подавали информацию о том, что стоимость ильменита такого содержания на условиях CIF, Китай 2 апреля составляла $337-348 за тонну. Это значит, что за вычетом фрахтовых услуг в Украине, ильменит должен был реализоваться по цене не менее $267-284 за т.

Соответственно, с ОГХК могло быть вымыто $117-134 на каждой отправленной в адрес IMMCO тонне или $2,4-2,7 млн.

Как сообщалось, в январе отгрузку рутила ОГХК в адрес IMMCO пытались остановить СБУ и ОГПУ, но запрет сняли судебным решением. Тогда правоохранители обвиняли посредника в неуплате за продукцию госпредприятию.

Приватизация ОГХК должна состояться ориентировочно в июле 2021 года. Фонд госимущества озвучил стартовую стоимость компании на уровне 3,7 млрд гривен и ожидает существенного ее повышения на аукционе.