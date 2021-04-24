Зеленський не поїде в Москву на переговори з Путіним, - Резніков

Президент України Володимир Зеленський не поїде в Москву на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, президент України може говорити з Росією спочатку про завершення війни на Донбасі і відведення російських військ із Донбасу та Криму, а вже потім про відновлення відносин між Росією та Україною. Але ця зустріч не може відбутися в столиці Росії, оскільки Росія є країною-агресором.

"Під час війни президент не може їхати в столицю і зустрічатися з людиною, яка є представником країни-агресора. Мені здається, це трохи дивна пропозиція", - заявив Резніков.

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