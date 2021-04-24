Зеленський не поїде в Москву на переговори з Путіним, - Резніков
Президент України Володимир Зеленський не поїде в Москву на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, президент України може говорити з Росією спочатку про завершення війни на Донбасі і відведення російських військ із Донбасу та Криму, а вже потім про відновлення відносин між Росією та Україною. Але ця зустріч не може відбутися в столиці Росії, оскільки Росія є країною-агресором.
"Під час війни президент не може їхати в столицю і зустрічатися з людиною, яка є представником країни-агресора. Мені здається, це трохи дивна пропозиція", - заявив Резніков.
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Разве при Трампе он мотался в Париж за советом "договаривайся с Москвой, клоун ! " ?
Разве при Трампе от Канцлерины были заявления "СП-2 жил, жив и будет жить !" ?
Разве при Трампе Зеля кричал в сторону Москвы "ау, давай перетрём немедленно за жысть !" ?
Переговоры ведёт ТКГ, для чего она и создана.
Вся остальная отсебятина - только вредит.
Да, разумеется виноват тут Осел и те кто ему советовал такие шаги, ведь опытные дипломаты, могли спокойно просчитать ответ *****. Но так нужно было и свой контр ответ продумать нормальный, а не такого горбатого лепить, как Резников.
Мол хоть в бочках и т.д. надо будет поставлять,если будет гуманитарная катастрофа.
Да он ржёт над теми кто всерьёз такую лабуду слушает.
С какой стати вы наградили его эпитетом "сепарок" ?
Хотя, нет, первым был Фокин.. или Сивоха..
Сейчас всех этих "изумрудов" уже не упомнишь..
Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать.
Еще хуже те правители, которых народ боится,
и хуже всех те правители, которых народ презирает. " (Лао-Цзы)
А ще краще - в гастрольний тур на расію, щоб уже точно був вєрняк.
При Порошенке такого не було...
Мда... бункерный уже не тот... Похоже в его голове происходит импортозамещение ботоксом.
Успешно впадает в детство. Месяц назад про детские обзывалочки вспомнил, теперь сказки Киплинга. Уверен я, половина той массы что была в Манеже до того момента не знала кто такой Киплинг. Зато они точно знают сколько граней у граненого стакана. Тем кто не знал Валька-стакан сказала.
Я на работе немного послушал его можно смело сказать эпохальное выступление, от которого лугандонцы его еще больше возненавидели (ЛадимЛадимыч нас не признало) и первое что взбудоражило меня - это что дряхлеющий старикашка каждую минуту откашливался. Я аж распереживался за его здоровье. Дел то сколько ишшо не сделано за 20 лет. Предполагаю что его второпях посадили в плохо подогретую ванну молока. День то предстоял напряженный. В 12 часов дня уже надобно было стоять на трибуне а это для него раннее утро.
Не, ну в самом деле, обратите внимание в последнее время он важные мероприятия проводит после обеда. 12 числа на место посадки Гагарина прибыл в 16:00, а с обнуляющей космонавтихой беседовал аж после файв-оклок. Вчерась с непризнанным Лукой целовался тоже ближе к вечеру. Моя мама всегда говорила : "вся работа с утра". Это так у людей. Крысы ведут иной образ жизни.
А пригадайте когда он был последний раз за границей с визитом. Вчерась так на весь чесной мир так и заявил: Не ребята, луДше вы ко мне, а то во Луку без пяти минут как не грохнули.
А Киплинга он кстати весьма удачно вспомнил - Турчинов назвал ордынцев бандерлогами! Турчинов еще тот троль, напомнил как москали раньше обзывали украинцев... Вообщем "кто как обзывается" ну и так далее по тексту в путинской шпаргалке.
И, напоследок, в той же "Книге джунглей" есть рассказ про Рики Тики Тави,. а в нем персонаж мускусная крыса Чучундра. Уловили? Чур, я первый! (С)
В Париже чуток прибарахлился, Украину не сдал - для чувака это уже достижение.
У Захаровой возник вопрос - рояль Зеленский возьмет с собой или нужно обеспечить реквизитом от принимающей стороны?
"Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в случае отказа президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского приехать в Москву и Донбасс на переговоры. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» на YouTube, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
«Если он [Зеленский] делает все для того, чтобы этот конфликт продолжался и разгорелся с новой силой, тогда не поедет он в Россию, не поедет он на линию соприкосновения. Тогда ничего этого не будет. Тогда мы увидим новое противостояние и, вполне возможно, увидим горячую фазу конфликта», - сказал Кузьмин.
По мнению депутата, Зеленский должен понять, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо вести с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не с Москвой".