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Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным, - Резников

Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным, - Резников

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил  вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны в Донбассе и отвода российских войск из Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение ", - заявил Резников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31651) шоу Шустера (315) Донбасс (26958) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+18
Не тільки наш народ, а схоже і заокеанський "дядя Сем" в особі Байдена та його адміністрації. Бо при Трампі Зеля був вата ватою, але як тільки в США змінився президент - почались реальні проукраїнські дії.
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24.04.2021 01:14 Ответить
+16
Дивно, а я думав поїде. Насправді це саме народ змушує його діяти в українських інтересах, якщо б народ був пасивним вже б вів перемовини з російським окупаційним урядом.
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24.04.2021 01:05 Ответить
+11
"Как жалок шут, на троне короля,Как глуп https://citaty.info/topic/narod народ , который то позволил." (Роберт Бёрнс)
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24.04.2021 01:14 Ответить
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Дивно, а я думав поїде. Насправді це саме народ змушує його діяти в українських інтересах, якщо б народ був пасивним вже б вів перемовини з російським окупаційним урядом.
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24.04.2021 01:05 Ответить
Не тільки наш народ, а схоже і заокеанський "дядя Сем" в особі Байдена та його адміністрації. Бо при Трампі Зеля був вата ватою, але як тільки в США змінився президент - почались реальні проукраїнські дії.
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24.04.2021 01:14 Ответить
А не наоборот ? Разве при Трампе Зеля бегал кругами с криками "караул !" ?
Разве при Трампе он мотался в Париж за советом "договаривайся с Москвой, клоун ! " ?
Разве при Трампе от Канцлерины были заявления "СП-2 жил, жив и будет жить !" ?
Разве при Трампе Зеля кричал в сторону Москвы "ау, давай перетрём немедленно за жысть !" ?
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24.04.2021 01:17 Ответить
Зеленський мав їхати в Москву чартером разом з европейськими дипломатами та керівниками країн ЄС, щоб літак не збили російські терористи. Прилетів, на полі летовища переговорили прямо в наметі і полетіли назад! Погано що Зеленський побоявся поїздки в Москву, це слабкість!
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24.04.2021 11:36 Ответить
Я не понимаю зачем ему ехать в Москву, и о чём он там вообще собрался разговаривать.
Переговоры ведёт ТКГ, для чего она и создана.
Вся остальная отсебятина - только вредит.
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24.04.2021 11:41 Ответить
+ 15 думаю поедет но...оттуда уже врядли вернется...плешивый может перекупить.
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24.04.2021 07:04 Ответить
а як же ж це----------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''--з інтерв'ю.
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24.04.2021 12:11 Ответить
А до кого їхати до путіна , та воно ж веде себе як гопнік із подворотні і думає , що всі ж у Світі дурні і лохи...? , Дасть Бог прийде такий час , що Всі пригноблені віками народи так довбануть цих шовіняк "вищу раSSу , що мало не покажеться, віділлються вовку овечі сльози..А по цьому упирю Гаага плаче!!!
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24.04.2021 12:15 Ответить
"Как жалок шут, на троне короля,Как глуп https://citaty.info/topic/narod народ , который то позволил." (Роберт Бёрнс)
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24.04.2021 01:14 Ответить
у этих фуцинов семь пятниц на неделе . сегодня сказал что не поедет завтра скажет что поедет . слова не контролируют . забывают сказанное еще не закончив фразу
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24.04.2021 01:14 Ответить
Не надо иронизировать над Резниковым. Это умнейший человек, и у него масса инсайдерской информации.
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24.04.2021 01:19 Ответить
БЫЛ умнейшим, при зебиле чуток затупился; такое иногда несет в стиле зебила на стадионе.
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24.04.2021 01:23 Ответить
А что он сказал не так ?
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24.04.2021 01:30 Ответить
Много чего для украинца.
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24.04.2021 07:05 Ответить
Проблема в том, что вот только что до этого сам зеленый ослик приглашал путина в Украину на донбас. Если Резников считает, что во враждующее государство нельзя ехать, то этим он явно дает понять, что предложение Осла путину посетить Украину, было полностью не серьезным. Никто и не ждал, что ***** приедет, а зе чмошник, просто колотил понты. Вот в этих понтах, Резников и расписался. Поэтому, ничего умного в его ответе не было. Кацапы просто макнули их мордой в говно. И теперь везде будут говорить, что зе-чмо, на самом деле не хочет никаких переговоров.

Да, разумеется виноват тут Осел и те кто ему советовал такие шаги, ведь опытные дипломаты, могли спокойно просчитать ответ *****. Но так нужно было и свой контр ответ продумать нормальный, а не такого горбатого лепить, как Резников.
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24.04.2021 08:03 Ответить
Чепуха какая-то бессвязная, безо всякой логики.
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24.04.2021 09:40 Ответить
Ну, если вы не можете достаточно простых вещей понять, то да - то, что для вас Резников умнейший человек - правда. Как говорится - кому и кобыла невеста
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24.04.2021 11:37 Ответить
Например его заявы про поставки воды в Крым.
Мол хоть в бочках и т.д. надо будет поставлять,если будет гуманитарная катастрофа.
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24.04.2021 14:05 Ответить
В бочках ? Нескольким миллионам человек ?
Да он ржёт над теми кто всерьёз такую лабуду слушает.
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24.04.2021 16:00 Ответить
а я иронизирую не только над " умнейшим человеком " а и над " найвеличнiшим лiдером ********** " и над всей зеленой шоблой в целом
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24.04.2021 01:27 Ответить
Каждый развлекается как может.
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24.04.2021 01:31 Ответить
Мудрєйшій сєпарок, грєшно иронізіровать
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24.04.2021 01:34 Ответить
Вообще-то он министр по делам реинтеграции оккупированных территорий.
С какой стати вы наградили его эпитетом "сепарок" ?
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24.04.2021 01:40 Ответить
У вас весьма своеобразная логика. По-вашему, во власти кремлёвских холуев нашелся первый изумруд?
Хотя, нет, первым был Фокин.. или Сивоха..
Сейчас всех этих "изумрудов" уже не упомнишь..
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24.04.2021 01:54 Ответить
Ещё раз, по буквам: какие у вас основания швыряться такими обвинениями против Резникова ?
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24.04.2021 01:56 Ответить
Его заявления о найпрекраснейших предложениях штанмайера позволяют утверждать что он гнида прокацапская. а его позиция дает нам право считать его врагом.
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24.04.2021 07:09 Ответить
Он мягко посмеивается над лохторатом, который выбрал клоуна.
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24.04.2021 09:41 Ответить
Исходя из его заявлений
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24.04.2021 07:06 Ответить
и слава Богу!
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24.04.2021 01:15 Ответить
Святослав Стеценко: - Не радійте відведенню ворожих військ- вони повернуться. Повернуться щоб поневолити нас всіх, а непокорних вбити, щоб забрати ваше майбутнє і життя ваших онуків. Я знаю що треба робити коли вони прийдуть. Треба вбити їх раніше ніж вони вб'ють тебе.
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24.04.2021 01:17 Ответить
Буде загострення війни, бо скажена тварюка перед нападом завжди робить крок назад ...
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24.04.2021 01:55 Ответить
«Господин Путин! Я готов предложить вам ....»(с) - зе, как верный слуга, обращается к своему "господину".
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24.04.2021 01:18 Ответить
"Лучший правитель - тот, о котором народ знает лишь то, что он существует.
Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать.
Еще хуже те правители, которых народ боится,
и хуже всех те правители, которых народ презирает. " (Лао-Цзы)
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24.04.2021 01:23 Ответить
Проблема в том, что большиство нарида любит и ненавидит по указке из телевизора, а не по логике и осмысленно. Зомби апокалипсис)))
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24.04.2021 01:27 Ответить
Это да, откуда следует вывод: СМИ монополизированы кучкой проходимцев, захвативших власть методом псевдо-"выборов".
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24.04.2021 01:30 Ответить
Это точно, особенно, если учесть, что все СМИ у нас принадлежат олигархам, а они люто ненавидят Зеленского
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24.04.2021 09:33 Ответить
При Осле Оманском они утроили состояния, с чего бы им ненавидить гундосого?
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24.04.2021 10:32 Ответить
Ну судя по всему это личное мнение Резникова, так что все возможно. Может все таки мечта "не лоха" исполнится и он стоя на коленях посмотрит в глаза *****.
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24.04.2021 01:46 Ответить
У министров не бывает личного мнения. Министр всегда озвучивает только позицию государства.
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24.04.2021 01:48 Ответить
Вы плохо знакомы с реалиями Украины... Тут любой чиновник может нести всякую фигню, а потом окажется что это его лично мнение или вообще, его просто не так поняли и он вообще не то имел ввиду.
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24.04.2021 01:56 Ответить
Уже нет. Нынешний режим основан на жесточайшей дисциплине. Они и так держатся еле-еле; вынуждены запирать всю страну на зоны, понимая что народное восстание их просто утопит в парковых сортирах, как в Харькове в 2014-м.
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24.04.2021 01:58 Ответить
Ну шо вы несете ? Откуда у вас такая бредовая информация. Стадо подонков дорвалось до власти и вакханалия грабежа страны. 90 е года цветочки по сравнению с реалиями современности.
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24.04.2021 07:15 Ответить
Самое грустное, что нынешняя власть скорее куклы в кукольном театре, которыми управляют кукловоды, но кукловодов никто не видит. Но по результатам работы можно догадаться кто именно стоит за нынешней властью. "Каждый народ имеет такое правительство, которое оно заслуживает".
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24.04.2021 07:30 Ответить
Кукловоды сидят в Австрии; это никакой не секрет.
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24.04.2021 09:42 Ответить
А може, нехай їде? Якщо згадати усі держави, в яких побував Віслюк Апокаліпсису і чим це супроводжувалося... може, кацапщина взагалі пздою вкриється?

Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным, - Резников - Цензор.НЕТ 777
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24.04.2021 01:48 Ответить
Я давно і неодноразово про то писав: тре' терміново відрядити нашого Бубочку із двотижневим (!!!) відрядженням до маскви.
А ще краще - в гастрольний тур на расію, щоб уже точно був вєрняк.
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24.04.2021 23:35 Ответить
Може, це у нього таке містичне призначення, попри всю його жалюгідність? Приблизно як у "Володарі Кілець" - вийшло так, що клчовим знаряддям долі став Горлум... Зеленський не поїде в Москву на переговори з Путіним, - Резніков - Цензор.НЕТ 6949
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24.04.2021 23:45 Ответить
Хм-м-м... А в цьому щось є...
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25.04.2021 00:11 Ответить
писцы...перебор он тоже нехорошо...
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24.04.2021 02:31 Ответить
Зеленский опустил Путлера,и это по указке Байдена....Путлер на Донбассе,это Зеля анекдот для рюсскага быдла придумал....
При Порошенке такого не було...
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24.04.2021 03:41 Ответить
О, да! байден - мощщьний старік! Припиніть писати бздури. Воно з телепромптера з трудом читає, а щось комусь вказувати - то вже вище його підірваних деменцією розумових здібностей. Хоча 6 років тому у цього чма іще вистачало клепки вказувати порошнеку прогнати прокурора, який копав під синочка в бурізмі - а то дєніх нє дадім. А потім ще й привселюдно вихвалялося.
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24.04.2021 15:35 Ответить
Всё правильно.
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24.04.2021 05:14 Ответить
Ну не хватало... Может ещё и к нему в бункер надо прийти?
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24.04.2021 06:25 Ответить
Мое из другой темы:

Мда... бункерный уже не тот... Похоже в его голове происходит импортозамещение ботоксом.
Успешно впадает в детство. Месяц назад про детские обзывалочки вспомнил, теперь сказки Киплинга. Уверен я, половина той массы что была в Манеже до того момента не знала кто такой Киплинг. Зато они точно знают сколько граней у граненого стакана. Тем кто не знал Валька-стакан сказала.

Я на работе немного послушал его можно смело сказать эпохальное выступление, от которого лугандонцы его еще больше возненавидели (ЛадимЛадимыч нас не признало) и первое что взбудоражило меня - это что дряхлеющий старикашка каждую минуту откашливался. Я аж распереживался за его здоровье. Дел то сколько ишшо не сделано за 20 лет. Предполагаю что его второпях посадили в плохо подогретую ванну молока. День то предстоял напряженный. В 12 часов дня уже надобно было стоять на трибуне а это для него раннее утро.

Не, ну в самом деле, обратите внимание в последнее время он важные мероприятия проводит после обеда. 12 числа на место посадки Гагарина прибыл в 16:00, а с обнуляющей космонавтихой беседовал аж после файв-оклок. Вчерась с непризнанным Лукой целовался тоже ближе к вечеру. Моя мама всегда говорила : "вся работа с утра". Это так у людей. Крысы ведут иной образ жизни.

А пригадайте когда он был последний раз за границей с визитом. Вчерась так на весь чесной мир так и заявил: Не ребята, луДше вы ко мне, а то во Луку без пяти минут как не грохнули.

А Киплинга он кстати весьма удачно вспомнил - Турчинов назвал ордынцев бандерлогами! Турчинов еще тот троль, напомнил как москали раньше обзывали украинцев... Вообщем "кто как обзывается" ну и так далее по тексту в путинской шпаргалке.

И, напоследок, в той же "Книге джунглей" есть рассказ про Рики Тики Тави,. а в нем персонаж мускусная крыса Чучундра. Уловили? Чур, я первый! (С)
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24.04.2021 08:09 Ответить
Зеленській не поїде в москву, тому що його не впустять в Україну.
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24.04.2021 07:20 Ответить
Хотелось бы, но из Катара и Парижа пустили ...Так что выдаем желаемое за действительность
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24.04.2021 07:36 Ответить
Я что-то пропустил. Что там случилось в Катаре? Ну, отдохнул чувак, но это не за флажками.
В Париже чуток прибарахлился, Украину не сдал - для чувака это уже достижение.
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24.04.2021 08:03 Ответить
Правильно, Рєзніков... Бо якщо поїде, то повертаться буде нема куди... Хіба що на змазаний салом кілок...
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24.04.2021 07:39 Ответить
Заявления из Кремля стоит рассматривать как попьітку избежать участия в Берлинском саммите Нормандского формата , не более того. Попьітка неудачная.
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24.04.2021 07:39 Ответить
Конечно сейчас он не поедет. Борреля там конкретно обгадили всем своим ордынским стадом. Нетрудно догадаться как будет принят зеля. Зато он наверняка поедет после окончания своей президентской каденции. Зарабатывать на сцене изображая туповатого малоросского экс президента с мешком для овса на шее, куда вяликие мокшане купюры совать будут.
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24.04.2021 08:15 Ответить
Интересссно... А шо думает Мамочка Украины - госпожа Мендель?
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24.04.2021 08:46 Ответить
Тихо, не вспугните, а то ще щось "твіттане"!
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24.04.2021 08:51 Ответить
А может и поедет... С кордебалетом Квартала 95 и тюбиком вазелина вместо госохраны...
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24.04.2021 08:48 Ответить
Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным, - Резников - Цензор.НЕТ 234

У Захаровой возник вопрос - рояль Зеленский возьмет с собой или нужно обеспечить реквизитом от принимающей стороны?
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24.04.2021 08:54 Ответить
почему эту тварь из ОПЗЖ не преследует СБУ? почему его цитируют пропагандоны и Кузьмин занимает сторону агрессора говоря за переговры с тероррористами псевдореспублик?-
"Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в случае отказа президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского приехать в Москву и Донбасс на переговоры. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» на YouTube, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
«Если он [Зеленский] делает все для того, чтобы этот конфликт продолжался и разгорелся с новой силой, тогда не поедет он в Россию, не поедет он на линию соприкосновения. Тогда ничего этого не будет. Тогда мы увидим новое противостояние и, вполне возможно, увидим горячую фазу конфликта», - сказал Кузьмин.
По мнению депутата, Зеленский должен понять, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо вести с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не с Москвой".
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24.04.2021 09:07 Ответить
а от краще б зе-лупа поїхала до мацкви, узяла б із собою дєрьмака з абдристовічем та всю квартальну шоблу - і НАЗАВЖДИ б залишився там...
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24.04.2021 10:18 Ответить
Такие ,как Кузьмин нужны ,чтобы выявлять вату в наших рядах.Ими надо пугать детей.Умело.Лишать возможности делать информбизнес.Штрафовать нещадно по самому мелкому поводу.Пусть поработают на ракетный щит Украины!Наш надзор над Тв и сми -никудышний.
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24.04.2021 10:19 Ответить
Пианист лети на переговоры и тебя хутин пуй приземлит как Качинского. Народ заждался .
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24.04.2021 11:40 Ответить
Закумарили с этим формализмом, там не хочу, то не буду и тд. Захотел бы Зе что-то реально решить и имел бы желание договориться - поехал бы и поговорил.
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24.04.2021 12:03 Ответить
А до кого їхати до путіна , та воно ж веде себе як "гопнік із подворотні" і думає , що всі ж у Світі дурні і лохи...? , Дасть Бог прийде такий час , що Всі пригноблені віками народи так довбануть цих шовіняк "вищу раSSу , що мало не покажеться, віділлються вовку овечі сльози..А по цьому упирю Гаага плаче!!!
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24.04.2021 12:17 Ответить
Не "в" Донбассе, а "на" Донбассе. Пишите правильно!
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24.04.2021 12:17 Ответить
 
 