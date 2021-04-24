Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным, - Резников

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны в Донбассе и отвода российских войск из Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение ", - заявил Резников.

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