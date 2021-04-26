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Новини Коронавірус і карантин
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Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан

Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан

У регіонах "червоної" зони карантину повністю заборонять масові святкування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Що стосується свят. Ми сьогодні провели рейд по всіх церквах і побачили, що не дотримуються жодні протиепідемічні правила відповідно до домовленості, укладеної в четвер і п'ятницю. Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність маскового режиму під час проведення богослужінь. Тому на великодні будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів", - розповів чиновник.

За словами Рубана, масові святкування заборонять у деяких зонах.

"Що стосується переходу в різних регіонах до різних зон, то в червоних зонах такі свята будуть повністю заборонені як масові заходи. Але оскільки йде зменшення захворюваності у деяких регіонах, то вони будуть, але з певними обмеженнями. Перш за все передбачені штрафи для громадян, які не дотримуються правил безпеки, - це 170 грн і 220 грн. Що стосується церков, дійсно, там є адміністрація, суб'єкт, який організовує заходи, штрафні санкції будуть накладатися на них. Цього не хотілося б робити, з кожною адміністрацією обговорювався план дій і заходів, які будуть, і ми будемо тільки посилювати в Києві такі заходи", - додав Рубан.

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Автор: 

карантин (18172) Великдень (335) церква (698) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан - Цензор.НЕТ 805
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26.04.2021 09:24
+2
Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан - Цензор.НЕТ 2069
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26.04.2021 09:37
+1
Да как они смеют? Ведь если верить в 😇 и много 🙏🙏🙏, то не какой 👑 - вирис не возьмет!!!
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26.04.2021 09:13
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Да как они смеют? Ведь если верить в 😇 и много 🙏🙏🙏, то не какой 👑 - вирис не возьмет!!!
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26.04.2021 09:13 Відповісти
Как говорится, не искушай!
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26.04.2021 09:16 Відповісти
В червоних зонах пофігісти всеодно попхнуться святити паски. Для них в цей день вірус відпочиватиме.
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26.04.2021 09:17 Відповісти
Як це можна попівські жнива заборонити
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26.04.2021 09:23 Відповісти
Все что нужно знать про церковь и про религию
Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан - Цензор.НЕТ 3487
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26.04.2021 09:28 Відповісти
Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан - Цензор.НЕТ 2069
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26.04.2021 09:37 Відповісти
Батюшка! А во время поста женщину можно? Можно сын мой, только не жирную
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26.04.2021 09:38 Відповісти
Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан - Цензор.НЕТ 805
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26.04.2021 09:24 Відповісти
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26.04.2021 09:27 Відповісти
А запрещалка как, отросла уже на нужную длину?
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26.04.2021 09:46 Відповісти
 
 