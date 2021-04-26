Святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких регіонах, - Рубан

У регіонах "червоної" зони карантину повністю заборонять масові святкування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Що стосується свят. Ми сьогодні провели рейд по всіх церквах і побачили, що не дотримуються жодні протиепідемічні правила відповідно до домовленості, укладеної в четвер і п'ятницю. Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність маскового режиму під час проведення богослужінь. Тому на великодні будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів", - розповів чиновник.

За словами Рубана, масові святкування заборонять у деяких зонах.

"Що стосується переходу в різних регіонах до різних зон, то в червоних зонах такі свята будуть повністю заборонені як масові заходи. Але оскільки йде зменшення захворюваності у деяких регіонах, то вони будуть, але з певними обмеженнями. Перш за все передбачені штрафи для громадян, які не дотримуються правил безпеки, - це 170 грн і 220 грн. Що стосується церков, дійсно, там є адміністрація, суб'єкт, який організовує заходи, штрафні санкції будуть накладатися на них. Цього не хотілося б робити, з кожною адміністрацією обговорювався план дій і заходів, які будуть, і ми будемо тільки посилювати в Києві такі заходи", - додав Рубан.

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