УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8058 відвідувачів онлайн
Новини
2 209 0

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня по 14 липня, - УЦОЯО

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня по 14 липня, - УЦОЯО

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня по 14 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), в 2021 році тестування додаткової сесії ЗНО пройдуть з 29 червня по 14 липня.

Зокрема, хімія - 29 червня, англійська мова - 1 липня, німецька мова - 2 липня, іспанська мова - 5 липня, французька мова - 6 липня, математика - 7 липня, математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня, фізика - 8 липня, українська мова - 9 липня, українська мова та література - 9 липня, історія України - 12 липня, біологія - 13 липня і географія - 14 липня.

Зазначається, що результати додаткової сесії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Також читайте: Пробне ЗНО в Києві і Миколаївській області проведуть 15 травня, на Чернігівщині - 24 квітня

Автор: 

ЗНО (322) Центр оцінювання якості освіти (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 