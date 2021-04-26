Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня по 14 липня, - УЦОЯО

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня по 14 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), в 2021 році тестування додаткової сесії ЗНО пройдуть з 29 червня по 14 липня.

Зокрема, хімія - 29 червня, англійська мова - 1 липня, німецька мова - 2 липня, іспанська мова - 5 липня, французька мова - 6 липня, математика - 7 липня, математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня, фізика - 8 липня, українська мова - 9 липня, українська мова та література - 9 липня, історія України - 12 липня, біологія - 13 липня і географія - 14 липня.

Зазначається, що результати додаткової сесії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

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