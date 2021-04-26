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Новини
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Після встановлення "Укриття-2" на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро, - представник ЄБРР

Після встановлення

165 м завдовжки, 258 м завширшки та 108 м заввишки - Новий безпечний конфайнмент став найбільшою у світі пересувною сталевою конструкцією.

Здавалося б, слова "Чорнобиль" і "безпека" ніколи не могли б стояти поруч. Але це стало можливо завдяки "Укриттю-2", або Новому безпечному конфайнменту, який у 2019 році звели над зруйнованим саркофагом 4-го енергоблоку.

За словами Саймона Еванса, голови фонду "Укриття" ЄБРР, за перші місяці роботи НБК рівень радіації знизився більш ніж удесятеро - як поруч зі старим об'єктом "Укриття", так і навколо і за межами НБК. Про це пише Forbes.

Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі. Для виготовлення "Укриття-2" "Метінвест" поставив 13 300 тонн сталі.

"Укриття-2" назвали найбільш інноваційною спорудою: спосіб її будівництва забезпечує захист від випромінювання, а проектування збереже герметичність конфайнмента на 100 років", - пише Forbes.

Оскільки реактори Чорнобильської АЕС все ще залишаються радіоактивними, тому понад 40 років вони будуть законсервовані.

"Прогнозують, що процес виведення електростанції з експлуатації має завершитися у 2064 році. Однак приводів для хвилювання немає, адже до цього часу за безпеку на зруйнованому четвертому енергоблоці відповідатиме сталевий гігант, який об’єднав півсвіту заради порятунку майбутнього нашої планети", - підсумували журналісти.

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ЧАЕС (537) саркофаг (9)


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Могут, когда захотят. И металл нашли у нас-же, а не тянули из-за бугра. Могли-бы и на 200 лет герметичность обеспечить, если-бы вспомнили про запорожский Укрграфит и изнутри обложили-бы конструкцию графитовыми плитами. )))
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26.04.2021 20:39 Відповісти
Долго ждали саркофаг. Даже слишком долго. Но лучше так, чем его бы не было вовсе. Спасибо и проектантам, и металлургам, и всем, кто сделал строительство саркофага возможным.
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27.04.2021 00:08 Відповісти
 
 