У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликав небайдужих громадян підписати петицію про відставку заступника глави Офісу президента ОП Олега Татрова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

У своєму пості Шабунін процитував слова Єрмака про Татарова в одному з інтерв'ю: "Вся його робота зводиться до забезпечення діяльності президента ... Тобто, це точно не контроль будь-яких правоохоронних органів".

Як зазначає Шабунін, для порятунку себе від розслідування з боку НАБУ, заступник Єрмака організував незаконні рішення Печерського, Апеляційного та Верховного судів. Також рішення Генеральної прокурорки і її заступника, а також посадових осіб Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.

"Я вірно розумів, що все це і відбувалося в рамках "забезпечення діяльності президента"?", - запитав Шабунін, далі процитувавши Єрмака: "Наскільки мені відомо, всі точки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть дані всі відповіді процесуально, можна буде сприймати подальші рішення".

Шабунін наголосив, що вже майже два місяці генеральний прокурор не передає справу до суду, саркастично зауваживши, що так "розставляє всі крапки над "і".

Активіст резюмував: "Прибрати у Єрмака можливість кришувати Татарова можна, підписавши петицію про негайне звільнення останнього. Це займе дві хвилини".

Посилання на саму петицію

Посилання на інструкцію, як підписувати петицію