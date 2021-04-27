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У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова

У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликав небайдужих громадян підписати петицію про відставку заступника глави Офісу президента ОП Олега Татрова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

У своєму пості Шабунін процитував слова Єрмака про Татарова в одному з інтерв'ю: "Вся його робота зводиться до забезпечення діяльності президента ... Тобто, це точно не контроль будь-яких правоохоронних органів".

Як зазначає Шабунін, для порятунку себе від розслідування з боку НАБУ, заступник Єрмака організував незаконні рішення Печерського, Апеляційного та Верховного судів. Також рішення Генеральної прокурорки і її заступника, а також посадових осіб Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.

"Я вірно розумів, що все це і відбувалося в рамках "забезпечення діяльності президента"?", - запитав Шабунін, далі процитувавши Єрмака: "Наскільки мені відомо, всі точки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть дані всі відповіді процесуально, можна буде сприймати подальші рішення".

Шабунін наголосив, що вже майже два місяці генеральний прокурор не передає справу до суду, саркастично зауваживши, що так "розставляє всі крапки над "і".

Активіст резюмував: "Прибрати у Єрмака можливість кришувати Татарова можна, підписавши петицію про негайне звільнення останнього. Це займе дві хвилини".

Посилання на саму петицію

Посилання на інструкцію, як підписувати петицію

Автор: 

звільнення (2667) петиція (320) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+9
вова хороший только дерьмаки у него говно?
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27.04.2021 18:18
+7
Присоединяюсь к инициативе Шабунина и прошу всех адекватных подписать петицию. ОПГ рэкетиров Татарова и его подопечного советника Ермака - Беззубенко не просто гнать надо, а в клетку!
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27.04.2021 18:12
+7
До дупы эти петиции.Зеленский кладёт на них с прибором.
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27.04.2021 18:38
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"Чем би дитя не тешилось..."!! Гадаю що з цього роя у нас не вийде ні...чого !!!!)))
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27.04.2021 18:07 Відповісти
Присоединяюсь к инициативе Шабунина и прошу всех адекватных подписать петицию. ОПГ рэкетиров Татарова и его подопечного советника Ермака - Беззубенко не просто гнать надо, а в клетку!
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27.04.2021 18:12 Відповісти
Я вас умоляю. Вы думаете главзебил на это отреагирует?
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27.04.2021 19:26 Відповісти
ета петиция-хитросделаная: у кого нет https://id.gov.ua/euid-auth-js Електронного підпису , тот не может подписать!
у меня его отродясь не было
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06.05.2021 14:03 Відповісти
вова хороший только дерьмаки у него говно?
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27.04.2021 18:18 Відповісти
коцапские агенты аж кишат, зелох нюхает, и считает баксы в конверте...
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27.04.2021 18:19 Відповісти
Почесний академік Академіі Тау-Кіта !!!)))
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27.04.2021 18:31 Відповісти
До дупы эти петиции.Зеленский кладёт на них с прибором.
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27.04.2021 18:38 Відповісти
Ссылка https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3su4u3Z%3Ffbclid%3**********************************-shXXfofw3KkpWnahhlsGCOZGhrY&h=AT264UL4NCLxK_W7ZG-vzfncLgHItj9uLTTmhcK5GjRAan7vUDNV1dhymYteMCEkC1YAELv9tKXcyxsNVmukzc8mvf_wEOzb_pjfURRtSVQpusS5GvfM950Ugg4besJdhAKV&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0QHDTn73XzBifVWnhGTDs3ddGm31RoktIOrfGWOcKnQ-QPhcpX2wBcEncOrgxsr22xzwG3dUUxWQZIdJDQBv70LMjXsjG4AAjwTSqGj-9li8Eww_rDXd_TD5zyF7DsNx09mnWtJdZuSwDQbrJ4 на саму петицию
Ссылка наhttps://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158203511169537?comment_id=10158203511429537&__cft__[0]=AZXPoQUDMq1I22RHvgODrojYS64NX5hbGaPYvGXlkcy2iCuT-9LWquDNDrOF02FUq-CMDUZ97QTGkHwpKVWJ-_7Vwr_WK1CZrTosm4LO1Yrgoy7xLcTyaFqhPun21VT7zcE&__tn__=R]-R инструкцию, как подписывать петицию
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158203511169537?comment_id=10158203511429537&__cft__[0]=AZXPoQUDMq1I22RHvgODrojYS64NX5hbGaPYvGXlkcy2iCuT-9LWquDNDrOF02FUq-CMDUZ97QTGkHwpKVWJ-_7Vwr_WK1CZrTosm4LO1Yrgoy7xLcTyaFqhPun21VT7zcE&__tn__=R]-R Источник: https://censor.net/ru/n3262361
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27.04.2021 20:07 Відповісти
там вже двічі зелене лайно набирало 25 000
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27.04.2021 20:39 Відповісти
У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова - Цензор.НЕТ 2820
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27.04.2021 20:58 Відповісти
дєрмаки і татарченки це позорище для президента
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27.04.2021 20:58 Відповісти
КОЛИ ПЕРЕВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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27.04.2021 22:19 Відповісти
Позачергові вибори внаслідок імпічменту кремлядського блазня
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09.06.2021 23:45 Відповісти
не петиции надо а крепкую веревку.вздернуть пару и хай висят прямо во дворе этого же аппарата президента.не демократично и не по европейски зато справедливо и по совести.
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27.04.2021 22:35 Відповісти
Курча матір! в нього крузак є?
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27.04.2021 23:08 Відповісти
а так я за президента радбез і Державу
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27.04.2021 23:09 Відповісти
Я пару недель назад её подписал.
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27.04.2021 23:21 Відповісти
ДА ЕГО ВЫТРАХАТЬ НЕОБХОДИМО, А НЕ УВОЛИТЬ ПРОСТО !!!
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28.04.2021 07:29 Відповісти
У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова - Цензор.НЕТ 1007

Если БогЕрмак с тобой, неважно кто против тебя!
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28.04.2021 09:06 Відповісти
9557-й
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28.04.2021 12:48 Відповісти
Дию сити отменить проигнорировал, проигнорирует и татарова сославшись что 'вина не доказана в судебном порядке'.
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18.06.2021 16:46 Відповісти
 
 