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В сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова

В сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин призвал неравнодушных граждан подписать петицию про отставку заместителя главы Офиса президента ОП Олега Татрова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

В своем посте Шабунин процитирвал слова Ермака о Татарове в одном из интервью: "Вся его работа сводится к обеспечению деятельности президента… То есть, это точно не контроль каких-либо правоохранительных органов."

Как отмечает Шабунин, для спасения себя от расследования со стороны НАБУ, заместитель Ермака организовал незаконные решения Печерского, Апелляционного и Верховного судов. Также решения Генерального прокурора и ее заместителя, а также должностных лиц Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чаще всего общаюсь с замами главы ОП. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым, - глава Гостаможслужбы Рябикин

"Я верно понимал, что все это и происходило в рамках "обеспечения деятельности президента"?", - задал вопрос Шабунин, далее процитировав Ермака: "Насколько мне известно, все точки над" i "в этой истории ещё НЕ расставлены. Как только будут даны все ответы процессуально, можно будет воспринимать Дальнейшие решения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о деле Татарова: "Все точки над "i" в этой истории еще не расставлены"

Шабунин подчеркнул, что  уже почти два месяца генеральный прокурор не передает дело в суд, саркастически отметив, что так "расставляет все точки над "і".

Активист резюмировал: "Убрать у Ермака возможность крышевать Татарова можно, подписав петицию о немедленном освобождении последнего. Это замет две минуты".

Ссылка на саму петицию

Ссылка на инструкцию, как подписывать петицию

увольнение (2674) петиция (356) Шабунин Виталий (535) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+9
вова хороший только дерьмаки у него говно?
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27.04.2021 18:18
+7
Присоединяюсь к инициативе Шабунина и прошу всех адекватных подписать петицию. ОПГ рэкетиров Татарова и его подопечного советника Ермака - Беззубенко не просто гнать надо, а в клетку!
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27.04.2021 18:12
+7
До дупы эти петиции.Зеленский кладёт на них с прибором.
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27.04.2021 18:38
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"Чем би дитя не тешилось..."!! Гадаю що з цього роя у нас не вийде ні...чого !!!!)))
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27.04.2021 18:07 Ответить
Присоединяюсь к инициативе Шабунина и прошу всех адекватных подписать петицию. ОПГ рэкетиров Татарова и его подопечного советника Ермака - Беззубенко не просто гнать надо, а в клетку!
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27.04.2021 18:12 Ответить
Я вас умоляю. Вы думаете главзебил на это отреагирует?
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27.04.2021 19:26 Ответить
ета петиция-хитросделаная: у кого нет https://id.gov.ua/euid-auth-js Електронного підпису , тот не может подписать!
у меня его отродясь не было
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06.05.2021 14:03 Ответить
вова хороший только дерьмаки у него говно?
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27.04.2021 18:18 Ответить
коцапские агенты аж кишат, зелох нюхает, и считает баксы в конверте...
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27.04.2021 18:19 Ответить
Почесний академік Академіі Тау-Кіта !!!)))
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27.04.2021 18:31 Ответить
До дупы эти петиции.Зеленский кладёт на них с прибором.
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27.04.2021 18:38 Ответить
Ссылка https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3su4u3Z%3Ffbclid%3**********************************-shXXfofw3KkpWnahhlsGCOZGhrY&h=AT264UL4NCLxK_W7ZG-vzfncLgHItj9uLTTmhcK5GjRAan7vUDNV1dhymYteMCEkC1YAELv9tKXcyxsNVmukzc8mvf_wEOzb_pjfURRtSVQpusS5GvfM950Ugg4besJdhAKV&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0QHDTn73XzBifVWnhGTDs3ddGm31RoktIOrfGWOcKnQ-QPhcpX2wBcEncOrgxsr22xzwG3dUUxWQZIdJDQBv70LMjXsjG4AAjwTSqGj-9li8Eww_rDXd_TD5zyF7DsNx09mnWtJdZuSwDQbrJ4 на саму петицию
Ссылка наhttps://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158203511169537?comment_id=10158203511429537&__cft__[0]=AZXPoQUDMq1I22RHvgODrojYS64NX5hbGaPYvGXlkcy2iCuT-9LWquDNDrOF02FUq-CMDUZ97QTGkHwpKVWJ-_7Vwr_WK1CZrTosm4LO1Yrgoy7xLcTyaFqhPun21VT7zcE&__tn__=R]-R инструкцию, как подписывать петицию
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158203511169537?comment_id=10158203511429537&__cft__[0]=AZXPoQUDMq1I22RHvgODrojYS64NX5hbGaPYvGXlkcy2iCuT-9LWquDNDrOF02FUq-CMDUZ97QTGkHwpKVWJ-_7Vwr_WK1CZrTosm4LO1Yrgoy7xLcTyaFqhPun21VT7zcE&__tn__=R]-R Источник: https://censor.net/ru/n3262361
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27.04.2021 20:07 Ответить
там вже двічі зелене лайно набирало 25 000
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27.04.2021 20:39 Ответить
У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова - Цензор.НЕТ 2820
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27.04.2021 20:58 Ответить
дєрмаки і татарченки це позорище для президента
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27.04.2021 20:58 Ответить
КОЛИ ПЕРЕВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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27.04.2021 22:19 Ответить
Позачергові вибори внаслідок імпічменту кремлядського блазня
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09.06.2021 23:45 Ответить
не петиции надо а крепкую веревку.вздернуть пару и хай висят прямо во дворе этого же аппарата президента.не демократично и не по европейски зато справедливо и по совести.
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27.04.2021 22:35 Ответить
Курча матір! в нього крузак є?
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27.04.2021 23:08 Ответить
а так я за президента радбез і Державу
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27.04.2021 23:09 Ответить
Я пару недель назад её подписал.
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27.04.2021 23:21 Ответить
ДА ЕГО ВЫТРАХАТЬ НЕОБХОДИМО, А НЕ УВОЛИТЬ ПРОСТО !!!
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28.04.2021 07:29 Ответить
У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова - Цензор.НЕТ 1007

Если БогЕрмак с тобой, неважно кто против тебя!
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28.04.2021 09:06 Ответить
9557-й
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28.04.2021 12:48 Ответить
Дию сити отменить проигнорировал, проигнорирует и татарова сославшись что 'вина не доказана в судебном порядке'.
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18.06.2021 16:46 Ответить
 
 