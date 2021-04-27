В сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин призвал неравнодушных граждан подписать петицию про отставку заместителя главы Офиса президента ОП Олега Татрова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В своем посте Шабунин процитирвал слова Ермака о Татарове в одном из интервью: "Вся его работа сводится к обеспечению деятельности президента… То есть, это точно не контроль каких-либо правоохранительных органов."
Как отмечает Шабунин, для спасения себя от расследования со стороны НАБУ, заместитель Ермака организовал незаконные решения Печерского, Апелляционного и Верховного судов. Также решения Генерального прокурора и ее заместителя, а также должностных лиц Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.
"Я верно понимал, что все это и происходило в рамках "обеспечения деятельности президента"?", - задал вопрос Шабунин, далее процитировав Ермака: "Насколько мне известно, все точки над" i "в этой истории ещё НЕ расставлены. Как только будут даны все ответы процессуально, можно будет воспринимать Дальнейшие решения".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о деле Татарова: "Все точки над "i" в этой истории еще не расставлены"
Шабунин подчеркнул, что уже почти два месяца генеральный прокурор не передает дело в суд, саркастически отметив, что так "расставляет все точки над "і".
Активист резюмировал: "Убрать у Ермака возможность крышевать Татарова можно, подписав петицию о немедленном освобождении последнего. Это замет две минуты".
Ссылка на саму петицию
Ссылка на инструкцию, как подписывать петицию
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у меня его отродясь не было
Ссылка наhttps://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158203511169537?comment_id=10158203511429537&__cft__[0]=AZXPoQUDMq1I22RHvgODrojYS64NX5hbGaPYvGXlkcy2iCuT-9LWquDNDrOF02FUq-CMDUZ97QTGkHwpKVWJ-_7Vwr_WK1CZrTosm4LO1Yrgoy7xLcTyaFqhPun21VT7zcE&__tn__=R]-R инструкцию, как подписывать петицию
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158203511169537?comment_id=10158203511429537&__cft__[0]=AZXPoQUDMq1I22RHvgODrojYS64NX5hbGaPYvGXlkcy2iCuT-9LWquDNDrOF02FUq-CMDUZ97QTGkHwpKVWJ-_7Vwr_WK1CZrTosm4LO1Yrgoy7xLcTyaFqhPun21VT7zcE&__tn__=R]-R Источник: https://censor.net/ru/n3262361
Если
БогЕрмак с тобой, неважно кто против тебя!