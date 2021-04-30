В Україні стартує проєкт розвитку інфраструктури для електротранспорту, - "Укравтодор"

Укравтодор спільно з ЄБРР розпочинає проєкт розвитку інфраструктури для електротранспорту, який врахує запит бізнесу і власників електротранспорту, а також стратегічні завдання з розвитку електронної мобільності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Консультантом ЄБРР у цьому проєкті виступає міжнародна компанія Atkins. За словами глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, спільний проєкт допоможе адаптувати дорожню інфраструктуру України до глобальних тенденцій транспортного ринку.

Зазначається, що проєкт врахує також виконання цілей Зеленого курсу і виконання президентської програми "Велике будівництво".

"Світові автовиробники масово збільшують частку електрокарів, деякі планують до 2030 повністю перейти на електротранспорт, адже його використання відповідає екологічним та енергетичним викликам світу. У рамках "Великого будівництва" ми маємо окремі проєкти з розвитку придорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху, нової дорожньої навігації, які будуть інтегровані у проєкт е-мобільності", - зазначив Кубраков.

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Проєкт е-мобільності розвиватимуть в рамках угоди, підписаної в минулому році між Укравтодором та ЄБРР, що включає реконструкцію майже 300 км дороги M-05 Київ - Одеса, будівництво Північного обходу Львова, а також реформування системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвиток інфраструктури для електротранспорту та боротьбу з корупцією.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про відкриття після ремонту моста через Хаджибейський лиман в Одеській області. Траса європейської якості, відновлена ​​і розширена завдяки програмі Зеленського "Велике будівництво", дозволить позбутися пробок на під'їздах до Одеси.