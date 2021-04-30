Капітально відремонтований міст відкрили в Козятині, - "Укравтодор"

Міст, який капітально відремонтували в Козятині Вінницької області, повністю відкрито для руху транспорту.

Про це повідомляє Укравтодор у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Шляхопровід розташований на дорозі національного значення H-02 / М-06 / - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та проходить над гілкою залізниці з пожвавленим рухом.

"60 років попередній міст простояв без ремонту, демонтаж старих конструкцій зайняв чимало часу. Постійний рух електропоїздів не давав можливості будувати споруду безпосередньо на місці його встановлення, тому міст збирали з металоконструкцій біля мостового отвору. Потім три дні натягували на опори", - розповів під час робіт голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Так, робітники посилили опори, встановили нові підферменники і підпірні стінки, а також була проведена заміна старої металевої пролітної конструкції на нову, влаштована гідроізоляція і водовідведення.

Також на шляхопроводі влаштовано верхній шар покриття зі ЩМА, приведено до ладу тротуари. Металеві конструкції, використані під час ремонту моста, пройшли антикорозійну обробку, тут встановлено оцинковане бар'єрне та перильне огородження.

Довжина моста становить 43,9 метра. Після ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" його ширина збільшилася до 9 метрів, що дозволить великовантажним автомобілям безперешкодно рухатися ним в обох напрямках. Розширилися також тротуари та збільшилася висота всієї будови.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що на будівництві вантового моста в Запоріжжі вже встановлено ​​першу пролітну секцію із 12 необхідних.

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