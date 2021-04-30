УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7475 відвідувачів онлайн
Новини
4 594 5

Капітально відремонтований міст відкрили в Козятині, - "Укравтодор"

Капітально відремонтований міст відкрили в Козятині, -

Міст, який капітально відремонтували в Козятині Вінницької області, повністю відкрито для руху транспорту.

Про це повідомляє Укравтодор у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Шляхопровід розташований на дорозі національного значення H-02 / М-06 / - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та проходить над гілкою залізниці з пожвавленим рухом.

"60 років попередній міст простояв без ремонту, демонтаж старих конструкцій зайняв чимало часу. Постійний рух електропоїздів не давав можливості будувати споруду безпосередньо на місці його встановлення, тому міст збирали з металоконструкцій біля мостового отвору. Потім три дні натягували на опори", - розповів під час робіт голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Так, робітники посилили опори, встановили нові підферменники і підпірні стінки, а також була проведена заміна старої металевої пролітної конструкції на нову, влаштована гідроізоляція і водовідведення.

Також на шляхопроводі влаштовано верхній шар покриття зі ЩМА, приведено до ладу тротуари. Металеві конструкції, використані під час ремонту моста, пройшли антикорозійну обробку, тут встановлено оцинковане бар'єрне та перильне огородження.

Довжина моста становить 43,9 метра. Після ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" його ширина збільшилася до 9 метрів, що дозволить великовантажним автомобілям безперешкодно рухатися ним в обох напрямках. Розширилися також тротуари та збільшилася висота всієї будови.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що на будівництві вантового моста в Запоріжжі вже встановлено ​​першу пролітну секцію із 12 необхідних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найдовшу дорогу в напрямку Києва відремонтують на Миколаївщині, оголошено тендер, - ОДА

Автор: 

Вінницька область (1012) міст (1231) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осталось еще Казантип перенести в Козятин и переименовать в Козянтип и зеля будет там зажигать на наркоманских вечеринках на зло крысчанам
показати весь коментар
30.04.2021 09:22 Відповісти
Невже!? Я їзди там в об'їзд вже разів з 10, об'їзд 20 км, думав з їхнім " великим будівництвом" ще рік так їздити
показати весь коментар
30.04.2021 09:28 Відповісти
зробіть дорогу на Ружин,бо важку техніку крайній раз вона бачила восени 1943 року під час контрудару німців..
показати весь коментар
30.04.2021 09:41 Відповісти
Ты думаешь из них кто-то тут читает?
показати весь коментар
30.04.2021 10:46 Відповісти
Мені цікавлять дві речі:
Скільки це коштувало
і
скільки УКРАВ ТОДОР.
показати весь коментар
30.04.2021 15:44 Відповісти
 
 