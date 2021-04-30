Капитально отремонтированный мост открыли в Козятине, - "Укравтодор"

Мост, который капитально отремонтировали в Козятине Винницкой области, полностью открыт для движения транспорта.

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Путепровод расположен на дороге национального значения H-02 /М-06/ - Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев – Софиевка и проходит над веткой железной дороги с оживленным движением.

"60 лет предыдущий мост простоял без ремонта, демонтаж старых конструкций занял немало времени. Постоянное движение электропоездов не давало возможности строить сооружение непосредственно на месте его установки, поэтому мост собирали из металлоконструкций возле мостового проема. Затем три дня натягивали на опоры", - рассказал о ходе работ глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Так, рабоче усилили опоры, установили новые подферменники и подпорные стенки, а также была произведена замена старой металлической пролетной конструкции на новую, устроена гидроизоляция и водоотвод.

Также на путепроводе был устроен верхний слой покрытия из ЩМА, приведены в порядок тротуары. Металлические конструкции, использованные при ремонте моста, прошли антикоррозионную обработку, здесь установлено оцинкованное барьерное и перильное ограждения.

Длина моста составляет 43,9 метра. После ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" его ширина увеличилась до 9 метров, что позволит большегрузным автомобилям беспрепятственно следовать по нему в обоих направлениях. Расширились также тротуары и увеличилась высота всего строения.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что на строительстве вантового моста в Запорожье уже установлена первая пролетная секция из 12 необходимых.

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