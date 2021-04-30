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Навчальний рік у столичних школах не продовжуватимуть, - Кличко

Навчальний рік у столичних школах не продовжуватимуть, - Кличко

Наступної середи, 5 травня, в столиці відкриють всі школи і дитсадки. Навчальний процес у школах продовжувати не будуть.

Про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"5 травня в Києві відновлять навчальний процес в школах, садках, установах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах. Відкриють всі 428 шкіл столиці та 572 дитячі садки. Також зазначу, що навчальний процес у школах Києва не продовжуватимуть на літо. Учні, як завжди, завершать навчальний рік в кінці травня. Оскільки під час локдауну заняття проходили дистанційно, за затвердженою програмою", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всі керівники навчальних закладів столиці отримали наказ про посилену дезінфекцію та регулярне провітрювання приміщень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві найвищий по Україні показник тестування на коронавірус, - Кличко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ послаблює карантин з 1 травня.

Автор: 

дитячий садок (361) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) школа (2205)


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Навіщо повертаєте дітей в школи? Більшість в селах у бабусь та дідусів, ви хочете,щоб вони перезаражались у школах, а потім заразили стариків ? Що ці пару тижнів змінять, ще вчителів не вакцинували, ризикуєте життям людей.
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30.04.2021 12:32 Відповісти
 
 