У Києві найвищий по Україні показник тестування на коронавірус, - Кличко

У Києві на сьогодні найвищий по Україні показник тестування на коронавірус. Сьогодні цей показник у столиці - понад 400 тестів на 100 тисяч населення.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Хочу зазначити, що Київ залишається лідером за рівнем тестування на COVID-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 400 тестів на 100 000 населення. Ще раз нагадаю, що процедура тестування – проста і доступна для всіх, кому вона необхідна", – сказав Кличко.

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У столиці, за направленням лікаря, тест можна здати в 71 пункті тестування. Створені вони в амбулаторних комунальних закладах Києва.

Тест за направленням лікаря – безкоштовний. Ознайомитися зі списком пунктів тестування можна на сайті КМДА.

Можна зробити тести і в багатьох приватних клініках столиці.

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"Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та літніх людей. Тільки минулого тижня медики виїжджали до понад 1020 пацієнтів", – зазначив Кличко.