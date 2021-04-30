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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві найвищий по Україні показник тестування на коронавірус, - Кличко

У Києві найвищий по Україні показник тестування на коронавірус, - Кличко

У Києві на сьогодні найвищий по Україні показник тестування на коронавірус. Сьогодні цей показник у столиці - понад 400 тестів на 100 тисяч населення.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Хочу зазначити, що Київ залишається лідером за рівнем тестування на COVID-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 400 тестів на 100 000 населення. Ще раз нагадаю, що процедура тестування – проста і доступна для всіх, кому вона необхідна", – сказав Кличко.

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У столиці, за направленням лікаря, тест можна здати в 71 пункті тестування. Створені вони в амбулаторних комунальних закладах Києва.

Тест за направленням лікаря – безкоштовний. Ознайомитися зі списком пунктів тестування можна на сайті КМДА.

Можна зробити тести і в багатьох приватних клініках столиці.

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"Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та літніх людей. Тільки минулого тижня медики виїжджали до понад 1020 пацієнтів", – зазначив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) тестування (456) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В переводе: зелёный режим находится под наибольшей угрозой падения именно в Киеве.
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30.04.2021 12:33 Відповісти
фальшиві тести, які "знаходять вірус" у фруктах, пиві та воді
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30.04.2021 13:59 Відповісти
Виталий, вы должны чётко немедленно заявить, что зеленский ведёт страну не туда
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30.04.2021 19:16 Відповісти
 
 