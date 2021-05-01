У Києві з 1 травня зберігаються обмеження "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки

З 1 травня в Києві, згідно з рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, скасовується "червоний" рівень епідемічної небезпеки, столиця послаблює суворі протиепідемічні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас, для забезпечення обмежувальних заходів, відповідних "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, з 00:00 1 травня на території міста Києва діятиме низка заборон.

З 00:00 1 травня відновить роботу в звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Також почнуть працювати заклади торгівлі, торговельно-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. А 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та в вищих навчальних закладах.

Проте 1 травня забороняється:

• перебування в громадських будівлях і спорудах, транспорті без одягнених захисних масок;

• перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

• самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

• проведення масових заходів за участю понад одну людину на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 місць;

• робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 місць;

• перевезення в транспорті пасажирів понад 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

• проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах харчування;

• робота громадського харчування після 24:00 і до 7:00, крім доставки і замовлень навинос;

• розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами і більш ніж 4 людей за столом;

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• обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції в черзі в 1,5 м, дотримання маскового режиму і організації централізованого збору використаних масок;

• діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних установ, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

• відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебувають понад 50 відсотків претендентів освіти і персоналу;

• проведення в навчальних закладах масових заходів для учасників з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів;

• діяльність спортзалів і фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів - якщо більше 4 людей на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для спортивних тренувальних груп;

• відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Як повідомлялося, в Києві також вжиті особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Великодня. Зокрема, місто закликає проводити масові богослужіння на Великдень у режимі відеотрансляції, а освячення великодніх кошиків - на відкритому повітрі з дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема з забезпеченням дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.