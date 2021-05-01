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Новини Репресії в окупованому Криму
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Кримські окупанти залишили під вартою фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Еюпова

Кримські окупанти залишили під вартою фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Еюпова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив під вартою фігуранта Білогірськї справи "Хізб ут-Тахрір" Азамата Еюпова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

Повідомляється, що суд не задовольнив апеляційну скаргу захисника на рішення підконтрольного Росії Київського районного суду про продовження арешту та утримання в СІЗО. Сторона захисту не згодна з цим рішенням і має намір далі оскаржувати його в касаційній інстанції.

Захист вимагав застосування до підсудного норм IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Сам же Еюпов заявляв в суді про своє українське громадянство.

За словами адвоката, судове засідання відбулося  в закритому режимі і в "досить швидкому темпі".

"Я вважаю, що Верховний суд упродовж багатьох років безпідставно проводить ці засідання в закритому режимі. Зараз використовуючи COVID-19, суд просто зловживає своїм правом, незаконно закриваючи процеси", – коментує адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело "Хизб ут-Тахрир": из оккупированного Крыма в Россию конвоировали еще 13 крымских татар, - активисты

Крим (14135) кримські татари (2004) Хізб ут-Тахрір (104)


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Тільки не "кримські окупанти", а "окупанти Криму". У крайньому випадку "кримські колаборанти".
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01.05.2021 06:42 Відповісти
Свежий инсайд от врагов кремля. Хотя аваковским мусорам не до этого, у них праздники.

"2 и 9 мая Москва через отдельных представителей т. н. «партии Шария», в т. ч., в ходе победобесия, запланировала в г. Одессе ряд провокаций. Для участия в уличных беспорядках планируется привлечь около 80 человек, преимущественно из числа представителей частных охранных структур. "
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01.05.2021 07:16 Відповісти
Отчаянный парень.
У наших только яиц не хватает посадить какого-нибудь мордовского гастролёра под надуманным предлогом, причём не одного, а десяток за каждого.
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01.05.2021 07:18 Відповісти
Бережи вас Господь, Азамате.
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01.05.2021 09:43 Відповісти
 
 