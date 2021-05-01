Кримські окупанти залишили під вартою фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Еюпова
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив під вартою фігуранта Білогірськї справи "Хізб ут-Тахрір" Азамата Еюпова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.
Повідомляється, що суд не задовольнив апеляційну скаргу захисника на рішення підконтрольного Росії Київського районного суду про продовження арешту та утримання в СІЗО. Сторона захисту не згодна з цим рішенням і має намір далі оскаржувати його в касаційній інстанції.
Захист вимагав застосування до підсудного норм IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Сам же Еюпов заявляв в суді про своє українське громадянство.
За словами адвоката, судове засідання відбулося в закритому режимі і в "досить швидкому темпі".
"Я вважаю, що Верховний суд упродовж багатьох років безпідставно проводить ці засідання в закритому режимі. Зараз використовуючи COVID-19, суд просто зловживає своїм правом, незаконно закриваючи процеси", – коментує адвокат.
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