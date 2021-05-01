Крымские оккупанты оставили под стражей фигуранта дела Хизб ут-Тахрир Эюпова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под стражей фигуранта белогорского дела "Хизб ут-Тахрир" Азамата Эюпова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Сообщается, что суд не удовлетворил апелляционную жалобы защитника на решение подконтрольного России Киевского районного суда о продлении ареста и содержании в СИЗО. Сторона защиты не согласна с данным решением и намерена далее обжаловать его в кассационной инстанции.

Защита требовала о применении к подсудимому норм IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Сам же Эюпов заявлял в суде о своем украинском гражданстве.

По словам адвоката, судебное заседание прошло в закрытом режиме и в "довольно быстром темпе".

"Я считаю, что Верховный суд на протяжении многих лет безосновательно проводит данные заседания в закрытом режиме. Сейчас используя COVID-19 суд просто злоупотребляет своим правом, незаконно закрывая процессы", – подчеркнул адвокат.

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