"Не те одягла", - мешканку Мінська оштрафували за червоно-білі шкарпетки. ФОТО

Жінка, яка зараз вирішила розповісти свою історію, каже, що того дня йшла на курси в автошколу, на ній були шкарпетки білого кольору з червоною смугою. За це суд оштрафував її на 80 базових величин - 2320 рублів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання tut.by

Наталія Сівцова-Сєдушкіна живе в Мінську поруч із кінотеатром "Жовтень". У середу, 24 березня, міліція звернула увагу на балкон її квартири: на ньому були зав'язані червоні і білі стрічки. Силовики прийшли до неї додому, зняли стрічки і відвезли жінку до РУВС Радянського району, там на неї склали протокол за пікетування. Наступної доби (а це був День Волі) відбувся суд, який визнав Наталію винною в адміністративному правопорушенні і призначив їй штраф - 70 базових величин (2030 рублів).

"Я повернулася із суду і увечері того ж дня, приблизно о 19:28, вирушила на водійські курси - вони починалися о 20:00. Тільки вийшла з-під арки будинку, як зі спини до мене підійшли четверо силовиків у балаклавах і чорному одязі", - згадує про події жінка.

За словами Наталії, їй повідомили, що у неї "шкарпетки не того кольору". Мінчанка каже, що її "підняли і понесли" за кінотеатр, туди, де стояли автозаки. Наталія просила поставити її на ноги, мовляв, вона піде сама і тікати не збирається.

"Напевно, я дійсно була досить помітною: білі куртка і кросівки, сині укорочені джинси і білі шкарпетки з червоною смугою виробництва Mark Formelle, які було видно наполовину. Але хіба це порушення? Я спокійно йшла, нікому не заважала і нікого не чіпала", - підкреслила вона.

Затриману доставили у РУВС Радянського району. Там її протримали не більше трьох годин, бо Наталя повідомила, що у неї неповнолітня дитина. Жінка вийшла з міліції з черговим протоколом, складеним на неї за ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Суд розглянув цю справу вже наступного дня, але рішення не ухвалив - відправив матеріали на доопрацювання.

"Я попросила суд зробити запит запису з камер зовнішнього відеоспостереження, на яких було видно, як я йшла проспектом, як мене затримували. Також сама хотіла підготуватися - довести, що я йшла у справі, на курси", - сказала Наталія.

Під час наступних судових засідань Наталії повідомили, що запис із камери надати неможливо, адже через місяць після затримання його вже було видалено. Міліція "доопрацювала" протокол. Тепер у ньому було написано, що жінка не просто йшла у біло-червоних носках (лише це було зазначено в першому протоколі), а й піднімала вгору руку з пальцями, складеними у "V". У відповідь на її жест їй сигналили автомобілі.

Як наслідок, суд під головуванням Сергія Шатила (до речі, він судив Наталю і за стрічки) виніс рішення у справі: оштрафувати Наталю на 80 базових величин - 2320 рублів. Інформація про затримання Наталії та суди підтверджується даними волонтерів, які відстежують інформацію про затриманих і судові засідання.

Поки Наталія не сплатить штраф, вилучені у неї телефон і брошка будуть заарештовані.

"Тепер я маю сплатити 4350 рублів. Таких грошей на погашення штрафу у мене немає. Я хоча й працюю, але відкладати кошти можливості не маю. Намагалася опротестувати рішення суду щодо стрічок - його залишили чинним. Тепер намагатимусь опротестувати рішення щодо шкарпеток", - каже жінка.

Це не перша історія, коли затримували через біло-червоні шкарпетки.

Уточнимо, що таких шкарпеток від Mark Formelle, в яких була Наталія під час затримання, вже немає в продажу. На це звернули увагу наші читачі. Такі ж білі, але з чорною смугою є в продажу, а з червоною - немає. Також читачі звернули увагу, що не можуть знайти в магазинах білі майки з принтом, на якому слово "Білорусія" червоними буквами було виправлено на "Білорусь". "У нашій компанії все випускається невеликими серіями, асортимент швидко оновлюється. Зараз надходить нова колекція. Сподіваємося, вона сподобається покупцям", - пояснили в Mark Formelle.