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Новости Репрессии в Беларуси
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"Не то надела", - жительницу Минска оштрафовали за красно-белые носки. ФОТО

Женщина, которая сейчас решила рассказать свою историю, говорит, что в тот день шла на курсы в автошколу, на ней были надеты носки белого цвета с красной полосой. За это суд оштрафовал ее на 80 базовых величин — 2320 рублей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание tut.by

Наталья Сивцова-Седушкина живет в Минске рядом с кинотеатром "Октябрь". В среду, 24 марта, милиция обратила внимание на балкон ее квартиры: на нем были завязаны красные и белые ленточки. Силовики пришли к ней домой, сняли ленты и увезли хозяйку в РУВД Советского района, там на нее составили протокол за пикетирование. На следующие сутки (а это был День Воли) состоялся суд, который признал Наталью виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф 70 базовых величин (2030 рублей).

"Я вернулась из суда и вечером того же дня, примерно в 19.28, отправилась на водительские курсы — они начинались в 20.00. Только вышла из арки дома, как со спины ко мне подошли четверо силовиков в балаклавах и черной одежде", - вспоминает о событиях женщина.

По словам Натальи, ей сообщили, что у нее "носки не того цвета". Минчанка говорит, что ее "подняли и понесли" за кинотеатр — туда, где стояли автозаки. Наталья просила поставить ее на ноги, мол, она пойдет сама и убегать не собирается.

"Наверное, я действительно была довольно заметной: белые куртка и кроссовки, синие укороченные джинсы и белые носки с красной полосой производства Mark Formelle, которые были видны наполовину. Но разве это нарушение? Я спокойно шла, никому не мешала и никого не трогала", - подчеркнула она. 

Не то надела, - жительницу Минска оштрафовали за красно-белые носки 01

Задержанную доставили в РУВД Советского района. Там ее продержали не более трех часов — Наталья сообщила, что у нее несовершеннолетний ребенок. Женщина вышла из милиции с очередным протоколом, составленным на нее по ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Суд рассмотрел это дело уже на следующий день, но решение не принял — отправил материалы на доработку.

"Я попросила суд запросить записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых было видно, как я шла по проспекту, как меня задерживали. Также сама хотела подготовиться - доказать, что я шла по делу, на курсы", - сказала Наталья.

Во время следующих судебных заседаний Наталье сообщили, что запись с камеры предоставить невозможно — спустя месяц после задержания она уже была удалена. Милиция "доработала" протокол: теперь в нем было написано, что женщина не просто шла в БЧБ-носках (лишь это было указано в первом протоколе), но и поднимала вверх руку с пальцами, сложенными в "V". В ответ на ее жест ей сигналили автомобили.

В результате суд под председательством Сергея Шатило (кстати, он судил Наталью и за ленточки) вынес решение по делу: оштрафовать Наталью на 80 БВ — 2320 рублей. Информация про задержания Натальи и суды подтверждается данными волонтеров, которые отслеживают информацию про задержанных и судебные заседания.

Пока Наталья не оплатит штраф, то изъятые у нее телефон и брошка будут арестованы.

"Теперь я должна 4350 рублей. Таких денег на погашение штрафа у меня нет, я хоть работаю, но откладывать запасы возможностей не имею. Пыталась опротестовать решение суда по лентам — его оставили в силе. Теперь буду пытаться опротестовать решение по носкам", - говорит женщина.

Это не первая история, когда задерживали из-за бело-красных носков.

Уточним, что таких носков от Mark Formelle, в которых была Наталья во время задержания, уже нет в продаже. На это обратили внимание наши читатели. Такие же белые, но с черной полосой, есть в продаже, а с красной — нет. Также читатели обратили внимание, что не могут найти в магазинах белые майки с принтом, на котором слово "Белоруссия" красными буквами было исправлено на "Беларусь". "В нашей компании все выпускается небольшими сериями, ассортимент быстро обновляется. Сейчас поступает новая коллекция. Надеемся, она понравится покупателям", — пояснили в Mark Formelle.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+30
Следующий этап - трусы аналогичной палитры
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01.05.2021 18:47
+23
Интересно, сколько будет штраф за надкушенную редиску?
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01.05.2021 19:03
+20
"Не то надела", - жительницу Минска оштрафовали за красно-белые носки - Цензор.НЕТ 9676
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01.05.2021 19:32
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О тюлени такие милые
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01.05.2021 21:55 Ответить
Насправді якщо їх так вивертає від ціх кольорів, треба розфарбувати геть усе, від під'їздів до лавочок у дворі. Ще перш ніж розрахуватись, можна просто писати на грошах "Живе Беларусь!" і тільки потім запускати в мережу. Варіантів спротиву безліч, головне не сидіти на місці.
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01.05.2021 21:58 Ответить
Закономерный итог для "мы не майданутые"...
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01.05.2021 22:12 Ответить
Брошка теж була біло-червона?
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01.05.2021 22:43 Ответить
Телефон и брошка стали залогом выплаты штрафа.Не заплатишь-попрощайся со своей собственностью.Там мусора творят что хотят,впрочем как и у нас в Украине полиция.
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02.05.2021 13:20 Ответить
Ну ладно, телефон, має цінність ( не тільки матеріальну), а брошка ж точно біжутерія.
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02.05.2021 14:47 Ответить
Хох...кровавьіх диктаторов фокусами с носками не свергнешь. Есть куда падать- в ЛСДєнерии за сине-желтьіе носки просто убивают.
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01.05.2021 23:38 Ответить
Масштаб шкарпеточний вражає,
Брошка,бєлсуд --- ржунємагу.
Біло-червоне в нашім краю,
--- То кров на випавшім снігу.
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02.05.2021 07:46 Ответить
Людській дурості немає меж. На жаль.
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02.05.2021 10:15 Ответить
А вы ведаеце, што з 1 мая 2021 года жанчынам у федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларуссю" забаронена насіць трусікі чырвонага колеру з белымі палоскамі і белага колеру з чырвонай палоскай. Бюстгалтэрам гэта так ж тычыцца. Строга забараняецца. А супрацоўнікі КДБ маюць цяпер права даглядаць іх усіх у любы час сутак, у любым месцы і ў любой позе.
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02.05.2021 18:22 Ответить
Маразм все крепше і крепше
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02.05.2021 20:49 Ответить
Немного погодя будут просто расстреливать как врагов народа.
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02.05.2021 18:59 Ответить
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