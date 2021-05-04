Із 5 травня повноцінний рух поїздів відновлюється по всій країні, - "Укрзалізниця"

Житомирська область після виходу з "червоної" зони карантину відновлює повноцінний рух поїздів. Таким чином, з 5 травня поїзди курсуватимуть без обмежень по всій Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в зв'язку з виходом Житомирської області з 5 травня з "червоної" зони "Укрзалізниця" оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:

№13 / 14 Київ - Солотвино;

№29 / 30 Київ - Ужгород;

№43 / 44 Івано-Франківськ - Київ;

№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;

№58 / 57 Ковель - Одеса;

№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;

№98 / 97 Ковель - Київ;

№134 / 133 Миколаїв - Рахів;

№142 / 141 Львів - Бахмут;

№188 / 187 Ковель - Миколаїв;

№743 / 744 Київ - Львів.

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Тепер всі поїзди в Україні курсуватимуть за графіком, немає ніяких карантинних обмежень в залізничному сполученні.