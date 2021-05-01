Поліція проводитиме рейди в поїздах для перевірки дотримання карантинних обмежень, - "Укрзалізниця"

Національна поліція і воєнізована охорона проводитимуть "рейди" на рейсах "Укрзалізниці" для перевірки дотримання карантинних обмежень. Це відбуватиметься на травневі свята.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів керівник з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, кожен поїзд до і після рейсів буде проходити спеціальну обробку усередині і зовні. Працівники та пасажири повинні носити маски та дезінфікувати руки як в поїздах, так і на вокзалі. У кожному вагоні встановили санітайзер.

Національна поліція і воєнізована охорона "Укрзалізниці" зможе проводити "рейди" і перевіряти, як пасажири і співробітники компанії носять маски.

Пасажирів, які не дотримуватимуться карантину, можуть висадити з потяга.

"Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, взяти за руку і витягнути з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка, звичайно, має цю людину зняти. У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається. Провідники і начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту", - пояснив Шевченко.

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