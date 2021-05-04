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США ще не визначилися щодо питання запровадження паспорта вакцинації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

США ще не визначилися щодо питання запровадження паспорта вакцинації

США не визначились з позицією щодо паспорта вакцинації від COVID-19, оскільки їх наявність може посилювати нерівність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

"У нас є побоювання з приводу доступності такого паспорта. І наші побоювання щодо справедливості дуже важливі. Але розмова в цьому напрямку триває", - підкреслив він.

За словами міністра, адміністрація президента розглядає всі варіанти щодо запровадження такого паспорта або відмови від нього.

Раніше у Байдена заявили, що працюють з компаніями над розробкою набору стандартів, які б підтверджували вакцинацію особи від коронавірусу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Зато ерфія вже визначилася:
США еще не определились по вопросу введения паспорта вакцинации - Цензор.НЕТ 6425
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04.05.2021 22:18 Відповісти
Декілька штатів вже повністю заборонили ці паспорти.
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04.05.2021 23:15 Відповісти
 
 