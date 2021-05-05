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Обстріл лікарні в Красногорівці: помер пацієнт

Новини Цензор.НЕТ Події

Обстріл лікарні в Красногорівці: помер пацієнт

Після того, як терористи обстріляли COVID-лікарню в Красногорівці на Донбасі, один із пацієнтів помер.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Припускають, що чоловік помер через хвилювання і стрес.

На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл найманцями РФ COVID-лікарні в Красногорівці: подробиці і наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці 4 травня о 23:30. У двох корпусах закладу перебувало близько 60 осіб, зокрема 45 пацієнтів із COVID-19 і пневмонією. Ніхто з них під час обстрілу не постраждав. Обстріл розслідують за статтею "теракт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл "ковідної" лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+15
Для мразей из-за поребрика не существует законов и обычаев войны. Они себя сами ставят вне закона. После освобождения Донбасса и Крыма забрать имущество и депортировать, как они поступали в 1944-45 с некоторыми народами.
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05.05.2021 16:16
+7
Недорого за режим тишины. Правда? Обстрел больницы в Красногоровке: скончался пациент - Цензор.НЕТ 2877
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05.05.2021 16:11
+5
Обстрел больницы в Красногоровке: скончался пациент - Цензор.НЕТ 8028
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05.05.2021 16:21
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Недорого за режим тишины. Правда? Обстрел больницы в Красногоровке: скончался пациент - Цензор.НЕТ 2877
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05.05.2021 16:11 Відповісти
Йожик, маєте кондиціонер замість мізків? Спробуйте на собі...все оце. Обстріл лікарні в Красногорівці: помер пацієнт - Цензор.НЕТ 6300
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05.05.2021 16:25 Відповісти
Для мразей из-за поребрика не существует законов и обычаев войны. Они себя сами ставят вне закона. После освобождения Донбасса и Крыма забрать имущество и депортировать, как они поступали в 1944-45 с некоторыми народами.
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05.05.2021 16:16 Відповісти
Так в те годы депортировали в Сибирь и Казахстан,а сейчас куда?В Киев?
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05.05.2021 16:51 Відповісти
И сейчас в Сибирь. Китайцы не откажут.
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05.05.2021 17:01 Відповісти
"Наши мальчики" мочат даунбасян
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05.05.2021 16:18 Відповісти
скажите, за что голосовал покойный в 2014 году на незаконном рефрендуме?
за что голосовали его родные, друзья и знакомые ?
что, никто не голосовал за "независмые народные республики" ?

не верю !!!!!!!!!!!

ото ж "не буди лихо, поки воно тихо"
сами накликали мины и снаряды на свою больничку еще семь лет назад


как бы цинично это не звучало..... Обстрел больницы в Красногоровке: скончался пациент - Цензор.НЕТ 1643
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05.05.2021 16:19 Відповісти
Там явка была 30 процентов...так что с большой долей вероятности можно сказать что он и его родные и близкие не голосовали..
Тем болен что в селах и поселках ни какого говнореферендума не было вообще..
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05.05.2021 16:46 Відповісти
Этот говнореферендум раздутый миф дэнэрастов...он был...но масштабы его были мизерными...
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05.05.2021 16:47 Відповісти
знаю, родственник - молодой парень рассказывал что гулял с ребенком и скептически наблюдал чего там ватники копошаться.
только вот сейчас он "гуляет" с семьей по всей Украине, бросив две квартиры в Донецке

"воздержавшихся" в политике не бывает
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05.05.2021 17:01 Відповісти
Даже если бы твой родственник подошел к той толпе...взял бюлетень и проголосовал...это ничего бы не изменило....результат был нарисован задолго до самого говнореферендума..
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05.05.2021 17:05 Відповісти
Проголосовал против...
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05.05.2021 17:07 Відповісти
другие мои знакомые с Донбасса, которые сбежали оттуда, а их много, очень много, пытались организовывать митинги и акции. Они бежали уже чуть ли не в последнюю минуту, по ночам, чтобы не увидели и не заложили соседи.
но проукраинских оказалось меньшенство.
большинство - "нейтралы", которые сейчас в бегах или в Украине, или в рашке.
в Дамбасе остались доживать только старики, как мои родственники
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05.05.2021 17:18 Відповісти
Если даже и меньшинство...то не намного меньше тех кто был за джнэрастию...
Хотя скорее всего больншинство проукраинское...просто менты продажные с оружием...бандиты с оружием...открыто на показ...и на подвал сразу...
Из всех моих знакомых никого не было за дэнэрастию..
Сам я от от туда в мае 2014 свалил...
Но не у всех была возмоджность уехать...далеко не у всех...у кого то родители...кто то одидал что вот вот все закончится...
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05.05.2021 20:12 Відповісти
Эти игрушки будут поднимать дети, они точно не голосовали.
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05.05.2021 18:39 Відповісти
Бажаю відстрілювачам відчути скорботу тих, хто втратив близьких! Обстрел больницы в Красногоровке: скончался пациент - Цензор.НЕТ 8698
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05.05.2021 16:19 Відповісти
«Перемирие « по-зеленски» , «повстанцы» пошаливают ? Мудак-недомерок 🤢👹🐲ни разу не сказал , что путлер УБИЙЦА №1
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05.05.2021 16:20 Відповісти
Обстрел больницы в Красногоровке: скончался пациент - Цензор.НЕТ 8028
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05.05.2021 16:21 Відповісти
Путлер Х.йло!! Его и паРашистов чмырит мир по полной и украинцы давно прозрели какой он "братский" сосед!!! Наши предки "москаляку на гиляку" поняли еще давно суть кацапии!!! Давить мразей на земле УКРАИНСКОЙ!!!! Слава Украине!
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05.05.2021 16:28 Відповісти
Яка дивина! Може нагадати найвеличнішому лайну про "Просто пєрєстать стрєлять", "Війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку" та інші його стадіонні висери?
Доречі, а де хриплосик? Чи поки що не можна вивчати новий текст бо забудеться все, що завчив з аркуша перед зустріччю з госдєпом?
Я не знаю жодної тварини в світі, з якою можна порівняти оцих "новьіх ліц" бо то буде приниження тварин. Навіть чупакабру ображати не хочу.
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05.05.2021 16:48 Відповісти
А, что по этому поводу скажет скабеева и соловьев? Укры обстреляли своих?
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05.05.2021 17:17 Відповісти
Как что? Укры однозначно!
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05.05.2021 17:51 Відповісти
 
 