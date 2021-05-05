Обстріл лікарні в Красногорівці: помер пацієнт
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Після того, як терористи обстріляли COVID-лікарню в Красногорівці на Донбасі, один із пацієнтів помер.
Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Припускають, що чоловік помер через хвилювання і стрес.
На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці 4 травня о 23:30. У двох корпусах закладу перебувало близько 60 осіб, зокрема 45 пацієнтів із COVID-19 і пневмонією. Ніхто з них під час обстрілу не постраждав. Обстріл розслідують за статтею "теракт".
Топ коментарі
+15 IgorYakovlevich
показати весь коментар05.05.2021 16:16
+7 Uzer Uzer
показати весь коментар05.05.2021 16:11
+5 Oleg op
показати весь коментар05.05.2021 16:21
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Будь ласка, зачекайте...
за что голосовали его родные, друзья и знакомые ?
что, никто не голосовал за "независмые народные республики" ?
не верю !!!!!!!!!!!
ото ж "не буди лихо, поки воно тихо"
сами накликали мины и снаряды на свою больничку еще семь лет назад
как бы цинично это не звучало.....
Тем болен что в селах и поселках ни какого говнореферендума не было вообще..
только вот сейчас он "гуляет" с семьей по всей Украине, бросив две квартиры в Донецке
"воздержавшихся" в политике не бывает
но проукраинских оказалось меньшенство.
большинство - "нейтралы", которые сейчас в бегах или в Украине, или в рашке.
в Дамбасе остались доживать только старики, как мои родственники
Хотя скорее всего больншинство проукраинское...просто менты продажные с оружием...бандиты с оружием...открыто на показ...и на подвал сразу...
Из всех моих знакомых никого не было за дэнэрастию..
Сам я от от туда в мае 2014 свалил...
Но не у всех была возмоджность уехать...далеко не у всех...у кого то родители...кто то одидал что вот вот все закончится...
Доречі, а де хриплосик? Чи поки що не можна вивчати новий текст бо забудеться все, що завчив з аркуша перед зустріччю з госдєпом?
Я не знаю жодної тварини в світі, з якою можна порівняти оцих "новьіх ліц" бо то буде приниження тварин. Навіть чупакабру ображати не хочу.