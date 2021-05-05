Обстріл лікарні в Красногорівці: помер пацієнт

Після того, як терористи обстріляли COVID-лікарню в Красногорівці на Донбасі, один із пацієнтів помер.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Припускають, що чоловік помер через хвилювання і стрес.

На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці 4 травня о 23:30. У двох корпусах закладу перебувало близько 60 осіб, зокрема 45 пацієнтів із COVID-19 і пневмонією. Ніхто з них під час обстрілу не постраждав. Обстріл розслідують за статтею "теракт".

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