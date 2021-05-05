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У Запорізькій області активно ремонтують трасу Н-23, - "Автомагістраль-Південь". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Завершуються роботи з поточного середнього ремонту автотраси Н-23 "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя" у Запорізькій області. У рамках програми "Велике будівництво" на 10-кілометровому відрізку влаштовано верхній шар покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

 Про це повідомила компанія "Автомагістраль-Південь", інформує Цензор.НЕТ.

У Запорізькій області активно ремонтують трасу Н-23, - Автомагістраль-Південь 01

Ремонт автошляху Н-23 на ділянці км 272+849 – км 282+880 від Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю був одним з перших проєктів, які компанія розпочала цього року.

За два місяці було повністю відновлене дорожнє полотно та виконаний значний комплекс супутніх робіт. На об’єкті задіяли 80 працівників та 60 одиниць техніки.

На дорозі відбулося: розчищення придорожньої смуги від чагарників та дрібнолісся; фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття; перевлаштування слабкої основи на окремих ділянках; влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття по всій протяжності ділянки; відновлення водопропускних труб; влаштування водовідведення з проїзної частини.

У Запорізькій області активно ремонтують трасу Н-23, - Автомагістраль-Південь 02

До початку червня планується завершити роботи з укріплення узбіччя, влаштування з’їздів і примикань та встановлення дорожніх знаків. Також фахівці компанії проводять облаштування зупинок громадського транспорту. Незабаром розпочнеться встановлення бар’єрного огородження та нанесення дорожньої розмітки.

Нагадаємо, протягом року в рамках програми "Велике будівництво" по країні планується оновити рекордні 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

Читайте також: На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - "Укравтодор". ФОТО
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Топ коментарі
+12
А вот уже отремонтированнная ЗЕбанарием трасса в Днепре:
В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 6112
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05.05.2021 19:17
+9
Асфальт знімається руками! Нова дорога "Великого будівництва" Зеленського розсипається прямо на очах https://www.youtube.com/watch?v=OBGAhVt3HO4
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05.05.2021 19:32
+5
Велике крадівництво закатало чергові мільйони у фейкові дороги, що змиває дощем!
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05.05.2021 19:19
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А вот уже отремонтированнная ЗЕбанарием трасса в Днепре:
В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 6112
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05.05.2021 19:17 Відповісти
Асфальт знімається руками! Нова дорога "Великого будівництва" Зеленського розсипається прямо на очах https://www.youtube.com/watch?v=OBGAhVt3HO4
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05.05.2021 19:32 Відповісти
При чем сельская дорога к "Большому строительству". Там отродясь асфальта не было.
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05.05.2021 20:24 Відповісти
Так цікаво.
До Порошенка мав відношення навіть асфасльт в провулках, а ВАЗеленський непрічем.
На відео дорога "великого крадівництва", як і тут https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
Переходьте до наступного пункту відмазування. "Авидокажіте"
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05.05.2021 20:45 Відповісти
Новые Санжары в стиле порохоботов)))
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06.05.2021 00:12 Відповісти
Та ви шо? І яким боком до вашої пліснявої тупості порохоботи, що в Санжарах, що з "великим крадівництвом"?
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06.05.2021 00:14 Відповісти
А каким боком ты в эту тему влез? тебя это касается? Или свое слово узнал падальщик?
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07.05.2021 11:10 Відповісти
Хто куди вліз? Ти з власною головою товаришуєш, чи не дуже? Схоже, що ні.
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07.05.2021 11:15 Відповісти
??? що це за дорога з таким узбіччям??? схоже на на дорогу у якомусь провулку - а це вже питання місцевої влади...
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05.05.2021 19:54 Відповісти
Аудит тільки виявив фінансові порушення "слуг", а дороги вже починають сипатися?
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
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05.05.2021 20:30 Відповісти
В г.Токмак Запорожской обл знак пешеходный переход установили после разметки ЗЕБРА. ДЕБИЛЫ. А под.эстакадой вообще мусорник сделали . .Отмостка ДЕРЬМО. Трасса ГОВНО
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05.05.2021 20:56 Відповісти
Да это дорога в селе Алексеевка. И никакого отношения к государственным властям она не имеет. Там вообще никакой дороги никогда не было кроме грунтовой, что подтверждают местные жители.

Цитата:

Місцеві зазначають, що до ремонту у селі не було дороги взагалі.
"Ми раді, що дорога з'явилася, бо ноги тонули по коліно в багнюці. Діти так і виросли з мокрими ногами взимку. Так ми радіємо хоч такому щастю", - написала жителька вулиці Надія Зволь.
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05.05.2021 20:27 Відповісти
ждем морозов, дождей, большегрузов .... и схода асфальта
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05.05.2021 19:18 Відповісти
Велике крадівництво закатало чергові мільйони у фейкові дороги, що змиває дощем!
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05.05.2021 19:19 Відповісти
Легалізують крадіжку повернутих мільярдія януковоча?
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05.05.2021 19:20 Відповісти
проехал по ямам недавно и не знаю, завидовать им теперь или радоваться такой новости, как в СССР, когда рапортовали об собранном урожае колхозников В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 459
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05.05.2021 19:25 Відповісти
А за какие деньги они ее ремонтируют, если все деньги от Европейского Сообщества для спасения Украины от "Ковид-19" зелеными просраты по договарняку на главные дороги для легкого подъезда по новым дорогам ко всем заводам-шахтам-нефтяным качалкам-пошивочным ателье-фабрикам модной обуви-русским баням- Бени Крика.-2
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05.05.2021 20:31 Відповісти
давайте уже администрацию президента перенесем в Кривой Рог
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05.05.2021 20:49 Відповісти
виглядає непогано, сподіваюсь із якістю все Ок.
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05.05.2021 21:07 Відповісти
Этот ужас будет вечен, пока те, кто строил, не будут отвечать своим карманом за свою "работу" лет 5 хотя бы!
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05.05.2021 22:26 Відповісти
 
 