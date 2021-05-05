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дороги (2498) Запорожская область (2239) Большая стройка (722)

В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Завершаются работы по текущему среднему ремонту автотрассы Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в Запорожской области. В рамках программы "Большая стройка" на 10-километровом отрезке уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Об этом сообщила компания "Автомагистраль-Юг", информирует Цензор.НЕТ.

В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - Автомагистраль-Юг 01

Ремонт автодороги Н-23 на участке км 272+849 - км 282+880 Запорожья до границы с Днепропетровской областью был одним из первых проектов, которые компания начала в этом году.

За два месяца было полностью восстановлено дорожное полотно и выполнен значительный комплекс сопутствующих работ. На объекте задействованы 80 человек и 60 единиц техники.

На дороге проведены: расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья; фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия; переустройство слабого основания на отдельных участках; устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия по всей протяженности участка; восстановление водопропускных труб; устройство водоотвода с проезжей части.

Также читайте: На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины

В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - Автомагистраль-Юг 02

К началу июня планируется завершить работы по укреплению обочины, устройству съездов и примыканий и установку дорожных знаков. Также специалисты компании проводят обустройство остановок общественного транспорта. Вскоре начнется установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Напомним, в течение года в рамках программы "Большая стройка" по стране планируется обновить рекордные 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Также смотрите: На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
А вот уже отремонтированнная ЗЕбанарием трасса в Днепре:
В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 6112
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05.05.2021 19:17
+9
Асфальт знімається руками! Нова дорога "Великого будівництва" Зеленського розсипається прямо на очах https://www.youtube.com/watch?v=OBGAhVt3HO4
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05.05.2021 19:32
+5
Велике крадівництво закатало чергові мільйони у фейкові дороги, що змиває дощем!
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05.05.2021 19:19
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А вот уже отремонтированнная ЗЕбанарием трасса в Днепре:
В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 6112
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05.05.2021 19:17 Ответить
Асфальт знімається руками! Нова дорога "Великого будівництва" Зеленського розсипається прямо на очах https://www.youtube.com/watch?v=OBGAhVt3HO4
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05.05.2021 19:32 Ответить
При чем сельская дорога к "Большому строительству". Там отродясь асфальта не было.
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05.05.2021 20:24 Ответить
Так цікаво.
До Порошенка мав відношення навіть асфасльт в провулках, а ВАЗеленський непрічем.
На відео дорога "великого крадівництва", як і тут https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
Переходьте до наступного пункту відмазування. "Авидокажіте"
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05.05.2021 20:45 Ответить
Новые Санжары в стиле порохоботов)))
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06.05.2021 00:12 Ответить
Та ви шо? І яким боком до вашої пліснявої тупості порохоботи, що в Санжарах, що з "великим крадівництвом"?
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06.05.2021 00:14 Ответить
А каким боком ты в эту тему влез? тебя это касается? Или свое слово узнал падальщик?
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07.05.2021 11:10 Ответить
Хто куди вліз? Ти з власною головою товаришуєш, чи не дуже? Схоже, що ні.
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07.05.2021 11:15 Ответить
??? що це за дорога з таким узбіччям??? схоже на на дорогу у якомусь провулку - а це вже питання місцевої влади...
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05.05.2021 19:54 Ответить
Аудит тільки виявив фінансові порушення "слуг", а дороги вже починають сипатися?
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
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05.05.2021 20:30 Ответить
В г.Токмак Запорожской обл знак пешеходный переход установили после разметки ЗЕБРА. ДЕБИЛЫ. А под.эстакадой вообще мусорник сделали . .Отмостка ДЕРЬМО. Трасса ГОВНО
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05.05.2021 20:56 Ответить
Да это дорога в селе Алексеевка. И никакого отношения к государственным властям она не имеет. Там вообще никакой дороги никогда не было кроме грунтовой, что подтверждают местные жители.

Цитата:

Місцеві зазначають, що до ремонту у селі не було дороги взагалі.
"Ми раді, що дорога з'явилася, бо ноги тонули по коліно в багнюці. Діти так і виросли з мокрими ногами взимку. Так ми радіємо хоч такому щастю", - написала жителька вулиці Надія Зволь.
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05.05.2021 20:27 Ответить
ждем морозов, дождей, большегрузов .... и схода асфальта
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05.05.2021 19:18 Ответить
Велике крадівництво закатало чергові мільйони у фейкові дороги, що змиває дощем!
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05.05.2021 19:19 Ответить
Легалізують крадіжку повернутих мільярдія януковоча?
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05.05.2021 19:20 Ответить
проехал по ямам недавно и не знаю, завидовать им теперь или радоваться такой новости, как в СССР, когда рапортовали об собранном урожае колхозников В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 459
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05.05.2021 19:25 Ответить
А за какие деньги они ее ремонтируют, если все деньги от Европейского Сообщества для спасения Украины от "Ковид-19" зелеными просраты по договарняку на главные дороги для легкого подъезда по новым дорогам ко всем заводам-шахтам-нефтяным качалкам-пошивочным ателье-фабрикам модной обуви-русским баням- Бени Крика.-2
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05.05.2021 20:31 Ответить
давайте уже администрацию президента перенесем в Кривой Рог
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05.05.2021 20:49 Ответить
виглядає непогано, сподіваюсь із якістю все Ок.
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05.05.2021 21:07 Ответить
Этот ужас будет вечен, пока те, кто строил, не будут отвечать своим карманом за свою "работу" лет 5 хотя бы!
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05.05.2021 22:26 Ответить
 
 