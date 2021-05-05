В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Завершаются работы по текущему среднему ремонту автотрассы Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в Запорожской области. В рамках программы "Большая стройка" на 10-километровом отрезке уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
Об этом сообщила компания "Автомагистраль-Юг", информирует Цензор.НЕТ.
Ремонт автодороги Н-23 на участке км 272+849 - км 282+880 Запорожья до границы с Днепропетровской областью был одним из первых проектов, которые компания начала в этом году.
За два месяца было полностью восстановлено дорожное полотно и выполнен значительный комплекс сопутствующих работ. На объекте задействованы 80 человек и 60 единиц техники.
На дороге проведены: расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья; фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия; переустройство слабого основания на отдельных участках; устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия по всей протяженности участка; восстановление водопропускных труб; устройство водоотвода с проезжей части.
К началу июня планируется завершить работы по укреплению обочины, устройству съездов и примыканий и установку дорожных знаков. Также специалисты компании проводят обустройство остановок общественного транспорта. Вскоре начнется установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.
Напомним, в течение года в рамках программы "Большая стройка" по стране планируется обновить рекордные 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
Пожалуйста, подождите...
До Порошенка мав відношення навіть асфасльт в провулках, а ВАЗеленський непрічем.
На відео дорога "великого крадівництва", як і тут https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
Переходьте до наступного пункту відмазування. "Авидокажіте"
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I
Цитата:
Місцеві зазначають, що до ремонту у селі не було дороги взагалі.
"Ми раді, що дорога з'явилася, бо ноги тонули по коліно в багнюці. Діти так і виросли з мокрими ногами взимку. Так ми радіємо хоч такому щастю", - написала жителька вулиці Надія Зволь.