В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг". ФОТО

Завершаются работы по текущему среднему ремонту автотрассы Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в Запорожской области. В рамках программы "Большая стройка" на 10-километровом отрезке уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Об этом сообщила компания "Автомагистраль-Юг", информирует Цензор.НЕТ.

Ремонт автодороги Н-23 на участке км 272+849 - км 282+880 Запорожья до границы с Днепропетровской областью был одним из первых проектов, которые компания начала в этом году.

За два месяца было полностью восстановлено дорожное полотно и выполнен значительный комплекс сопутствующих работ. На объекте задействованы 80 человек и 60 единиц техники.

На дороге проведены: расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья; фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия; переустройство слабого основания на отдельных участках; устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия по всей протяженности участка; восстановление водопропускных труб; устройство водоотвода с проезжей части.

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К началу июня планируется завершить работы по укреплению обочины, устройству съездов и примыканий и установку дорожных знаков. Также специалисты компании проводят обустройство остановок общественного транспорта. Вскоре начнется установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Напомним, в течение года в рамках программы "Большая стройка" по стране планируется обновить рекордные 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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