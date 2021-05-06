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Новини Події Агресія Росії проти України Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Завершено розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом. 6 підозрюваних ознайомлюються з матеріалами провадження, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

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За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил та Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 поблизу м. Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Наголошується, що шістьох військовослужбовців – командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" та, на той час, виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з "конвеєра" та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи.

Завершено розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом. 6 підозрюваних ознайомлюються з матеріалами провадження, - Офіс Генпрокурора 01

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На цей час підозрювані та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде ухвалено рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.

Автор: Наталя Джума
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Разобраться как следует и наказать кого попало. В таких показательных расследованиях есть одно НО - если показательно привлекать к ответственности "козлов отпущения" и не делая выводов из произошедшего, есть риск что подобное может повториться.
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06.05.2021 10:48 Відповісти
Буде як цим мудилою Назаровим, який досі не сів за збитий Іл-76 з десантниками.
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06.05.2021 11:08 Відповісти
Не тот вариант. Тут как раз хотят наказать совершенно "левых" людей... Да, там были нарушения, но они никаким образом не повлияли на развитие аварийной ситуации. В Африке с подобными отказами с перегрузами в несколько тонн сажали подобный тип. Причина - слабой подготовке летного состава, о чем свидетельствует расшифровка переговоров экипажа и о которой не хотят говорить что бы не задеть чувства родственников погибших. Но, повторю - если об этом не говорить и не делать выводы, это может повториться.
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06.05.2021 11:37 Відповісти
Страну, которая судит своего военного за збитый винторогами самолет лучше отдать винторогам целиком вместе с наридом. Погибать за нее бессмысленно, если конечно не иметь стратегических планов потом фильтрануть нарид через систему "улучшения качества".
И с АН-26 та же история - денег на капремонт нет, план по подготовке есть, ну и выбор у военных есть - сесть за саботаж летной подготовки или сесть за упавший из за технических неисправностей самолет.
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06.05.2021 14:34 Відповісти
Ну якщо вони своєчасно повідомляли керівництво, а те не прийняло відповідних мір - то сидіти повинно воно.
А якщо вони закусили язики та працювали за принципом "він начальник - я дурак", то нехай дійсно відповідають по закону
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07.05.2021 18:42 Відповісти
Я маю військову спеціальність - обслуговування авіаційного обладнання. Обслуговування двигунів, виконує інша спеціальність, але правила виконання робіт єдині - геть усе фіксується на папері. Для тих, хто знає як це працює прозорі дві речі - по перше, як що б були реальні порушення, то вони б обов'язково були б в обвинувачені, а там є лише якась фігня про "конвеєр" та якихось осіб "які не повинні були бути на борту" - це лапша на вуха для 73% лохтората. По друге, причина катастрофи - відмова двигуна, якому замість капремонту "продовжили термін експлуатації", тобто подивилися на двигун та написали папір "все Ок, хай літає", але огляд та підписання цього паперу здійснюють не військові, які експлуатують літак, а виробник двигунів! Про якого в обвинувачувальному акті немає навіть натяка! Цю болісну для мене катастрофу зе влада використовує на повну для дискредитації військових фахівців та руйнації ЗСУ.
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07.05.2021 21:28 Відповісти
Так і є. У нас 2 виходи - або скидати цих на виборах або чекає нас доля Хамасу/Палестинців
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13.05.2021 09:04 Відповісти
Повторится 100%, а виноватых уже назначили .У меня только вопрос ,сколько курсант должен был платить за участие в полетах ? 😡. А вообще мутная история , расследовать должны были независимые эксперты , с Запада ,😡
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06.05.2021 11:25 Відповісти
..а что ..в военных училищах в Израиле курсанты платят за свои полёты? ))) И какое отношение независимые эксперты с Запада имеют к военной авиации? )))
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06.05.2021 16:20 Відповісти
Классные вопросы
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07.05.2021 21:23 Відповісти
 
 