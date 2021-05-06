РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5154 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
2 836 11
авиакатастрофа (1659) Харьковщина (4110) Офис Генпрокурора (2034)

Завершено расследование авиакатастрофы под Чугуевом. 6 подозреваемых знакомятся с материалами производства, - Офис генпрокурора. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г.Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подчеркивается, что шесть военнослужащих - командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и двое его заместителей, бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и, в то время, исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба подозреваются в не обеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов", - следует из сообщения.

Также отмечается, что эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководство полетами не приняло достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы.

Завершено расследование авиакатастрофы под Чугуевом. 6 подозреваемых знакомятся с материалами производства, - Офис генпрокурора 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом, - ГБР

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает свыше 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следстватели ГБР.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разобраться как следует и наказать кого попало. В таких показательных расследованиях есть одно НО - если показательно привлекать к ответственности "козлов отпущения" и не делая выводов из произошедшего, есть риск что подобное может повториться.
показать весь комментарий
06.05.2021 10:48 Ответить
Буде як цим мудилою Назаровим, який досі не сів за збитий Іл-76 з десантниками.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:08 Ответить
Не тот вариант. Тут как раз хотят наказать совершенно "левых" людей... Да, там были нарушения, но они никаким образом не повлияли на развитие аварийной ситуации. В Африке с подобными отказами с перегрузами в несколько тонн сажали подобный тип. Причина - слабой подготовке летного состава, о чем свидетельствует расшифровка переговоров экипажа и о которой не хотят говорить что бы не задеть чувства родственников погибших. Но, повторю - если об этом не говорить и не делать выводы, это может повториться.
показать весь комментарий
06.05.2021 11:37 Ответить
Страну, которая судит своего военного за збитый винторогами самолет лучше отдать винторогам целиком вместе с наридом. Погибать за нее бессмысленно, если конечно не иметь стратегических планов потом фильтрануть нарид через систему "улучшения качества".
И с АН-26 та же история - денег на капремонт нет, план по подготовке есть, ну и выбор у военных есть - сесть за саботаж летной подготовки или сесть за упавший из за технических неисправностей самолет.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:34 Ответить
Ну якщо вони своєчасно повідомляли керівництво, а те не прийняло відповідних мір - то сидіти повинно воно.
А якщо вони закусили язики та працювали за принципом "він начальник - я дурак", то нехай дійсно відповідають по закону
показать весь комментарий
07.05.2021 18:42 Ответить
Я маю військову спеціальність - обслуговування авіаційного обладнання. Обслуговування двигунів, виконує інша спеціальність, але правила виконання робіт єдині - геть усе фіксується на папері. Для тих, хто знає як це працює прозорі дві речі - по перше, як що б були реальні порушення, то вони б обов'язково були б в обвинувачені, а там є лише якась фігня про "конвеєр" та якихось осіб "які не повинні були бути на борту" - це лапша на вуха для 73% лохтората. По друге, причина катастрофи - відмова двигуна, якому замість капремонту "продовжили термін експлуатації", тобто подивилися на двигун та написали папір "все Ок, хай літає", але огляд та підписання цього паперу здійснюють не військові, які експлуатують літак, а виробник двигунів! Про якого в обвинувачувальному акті немає навіть натяка! Цю болісну для мене катастрофу зе влада використовує на повну для дискредитації військових фахівців та руйнації ЗСУ.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:28 Ответить
Так і є. У нас 2 виходи - або скидати цих на виборах або чекає нас доля Хамасу/Палестинців
показать весь комментарий
13.05.2021 09:04 Ответить
Повторится 100%, а виноватых уже назначили .У меня только вопрос ,сколько курсант должен был платить за участие в полетах ? 😡. А вообще мутная история , расследовать должны были независимые эксперты , с Запада ,😡
показать весь комментарий
06.05.2021 11:25 Ответить
..а что ..в военных училищах в Израиле курсанты платят за свои полёты? ))) И какое отношение независимые эксперты с Запада имеют к военной авиации? )))
показать весь комментарий
06.05.2021 16:20 Ответить
Классные вопросы
показать весь комментарий
07.05.2021 21:23 Ответить
 
 