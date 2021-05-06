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Пресконференція Зеленського і Блінкена. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Ентоні Блінкен спілкуються з представниками ЗМІ, підбиваючи підсумки своєї зустрічі.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном. ФОТО
Топ коментарі
+28 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.05.2021 12:45
+28 Рома Маестро
показати весь коментар06.05.2021 13:00
+21 Zelya Vsyo
показати весь коментар06.05.2021 12:56
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Будь ласка, зачекайте...
сидит заикается, несет всякую чушь в стиле тупого юмора 95 квартала...
Блинкин за него отдувается перед иностранными журналистами!!!
дядя дай прикурить..
а не пошел бы на..
понял уже ухожу....
...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."
І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
https://www.youtube.com/watch?v=HvVfNj3EU_0
Дипломатия... 😊
Вполне хорошие переговоры.
Тут шпагат такой, что и Кабаева со старичком позавидуют!)))
А еще оно опять жаловалось на Пороха.
Если до 19 года я гордился, благодаря Пороху, что живу в Украине, то сейчас просто стыдно за свою страну, слушая, что лопочет этот зебанутый вислючок.
"Я вражений, що делегація з США так добре знається на українських питаннях и це велики плюси, але в деяких питаннях це й мінуси"
Бубочка, в чем минусы? В том, что гости из США все знают о тебе и твоем хозяине?
Не уявляю, як воно взагалі диплом отримало!
А, ну да,... мамаримапапаюрист...
Слава Україні!
Грьобаний сором...
Блінкін спочатку мав зустріч з дорослими, а потім вже пішов відшмагав с&икуна.)))
Може десь є стенограма?
CaІеdоnіа@CaIedonia_sI 1 ч
Я понимаю, что его больно слушать, сама услышала случайно, Ютюб автоматом запустил. Но вы послушайте эти интонации. Кажется, он в конце начнет хныкать. Где-то так наверное он с папой Сашей говорил, когда его ловили за кражей сигарет в детстве)
https://www.youtube.com/watch?v=WOiOsrYDnpQ&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2842259736103048&id=100009571485883
Там якийсь набір слів
P.S. Ну, за що нам це? За які гріхи?
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 03:39 ·
І ще про "плюси і мінуси СРСР" (с).
Не вірте заголовку цього відео - там нема ні слова про жодні "літературні покоління" (?!). Насправді його можна було б назвати - "ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ 20-ЛІТНІ СОВКОДРОЧЕРИ?", або (якщо політкоректно) так, як ця лекція й називалась: "ЧОМУ ПІСЛЯ ТРЕТЬОГО ДЗВІНКА ВХІД ДО ЗАЛИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ?": тоді якраз вийшла друком однойменна повість (ось тут вона: https://komorabooks.com/product/pislya-tretogo-dzvinka-vhid-do-zaly-zaboronyayetsya-opovidannya-ta-povisti/), і я запропонувала книгарні "Є" порозмірковувати на тему: ЧОМУ МИ (тобто покоління моє й головної героїні) НІЧОГО НЕ РОЗКАЗАЛИ НАШИМ ДІТЯМ ПРО СРСР? Чому лишили їх (так само інфантильно, як у повісті Ольга Улянку) геть непідготовленими до нових викликів історії, сам на сам із "відкладеною" війною, що мала б бути - нашою, а натомість у 2014-му обрушилась на наших дітей, як грім з ясного неба?..
Про наш совковий ПТСР, за який ми змусили розраховуватись - наступне покоління, от у чім штука. Чисто як у пророка Єремії - "батьки кислиці їли, а в синів оскома на зубах".
Лекція триває дві (не три!)) години - починається з 1:02:00 (першу годину "стрімлять" тільки канапу!)), і мені щиро шкода, що її справжню тему так химерно "замаскували", - мені здавалось, час говорити на повний голос про те, як і в чому нас "переїхав совок", дозрів і перезрів...
Але схоже, цей час тільки-но починається...))
youtube.com/watch?v=codiN7e0X5I&t=6s
А от Порох - це вже зовсім інша аморальна і кримінальна справа. І колись вона таки відкриється і завершеться. Тоді і поговоримо.
Без Пороха буде вічне жебратцтво... ДурнІ ненавидять розум, логіку та вдачу інших.
шок да?
P.S.(сподобалось як активно креслив в записнику Кулєба)
P.P.S Андрушу здря притіг... з завгоспом твоїм говорити не будуть.
да, Вова ти "не лох" (навіщо взагалі вживати обсценну лексику) ти просто брешеш, навіть собі.
Кум российского президента Владимира Путина, председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук впервые вошел в список ста самых богатых украинцев по версии украинского Forbes. Издание оценило его состояние в $620 миллионов. Медведчук занял 12-е место в списке богатейших украинцев.
Сумно, панове.
З "цим" нам жити ще довгенько. Якщо, звичайно, воно не всреться масштабніше за Овоча.
P.s. 73% у звернення "панове" не входять.