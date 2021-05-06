Пресконференція Зеленського і Блінкена. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Ентоні Блінкен спілкуються з представниками ЗМІ, підбиваючи підсумки своєї зустрічі.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.

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