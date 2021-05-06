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Зеленский (16498) пресс-конференция (313) Блинкен (745)

Пресс-конференция Зеленского и Блинкена. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщались с представителями СМИ и подвели итоги своей встречи.

Цензор.НЕТ предлагает запись пресс-конференции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский начал рабочую встречу с Блинкеном. ФОТО
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Топ комментарии
+28
Як бачимо, Зєлєнскій не піддається навчанню. Про це свідчить Єрмак, який, як завжди поряд. Це свідчить про нездатність Зєлжнского до самостійної діяльності. Тому будуть зроблені висновок юи і внесені корективи. Судячи з червоного, як рак Єрмака - не надто втішні для самого Єрмака і звичайно ж Зєлєнского.
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06.05.2021 12:45
+28
ЗЕленое ПОЗОРИЩЕ!!!!
сидит заикается, несет всякую чушь в стиле тупого юмора 95 квартала...
Блинкин за него отдувается перед иностранными журналистами!!!
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06.05.2021 13:00
+21
Блинкен ведёт себя спокойно и уверенно. Зеля дёргает глазами, пальцами, постоянно мацает руками свою маску. Ему Степашка не объяснил ещё, что трогать маску руками нельзя? Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 5298
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06.05.2021 12:56
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Правила форума Совет форумчан
И шо, найвелычнишый говноралиссимус сможет что-то умное прокукарекать?
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06.05.2021 12:39 Ответить
он сбацает на пианине
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06.05.2021 12:44 Ответить
Своей пипеткой. Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 4063
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06.05.2021 13:08 Ответить
ЗЕленое ПОЗОРИЩЕ!!!!
сидит заикается, несет всякую чушь в стиле тупого юмора 95 квартала...
Блинкин за него отдувается перед иностранными журналистами!!!
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06.05.2021 13:00 Ответить
Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 4625
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06.05.2021 13:24 Ответить
поросто он обдолбаный
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07.05.2021 09:07 Ответить
Быстро вiслюка обработали.
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06.05.2021 12:43 Ответить
это разве встреча..это так типа
дядя дай прикурить..
а не пошел бы на..
понял уже ухожу....
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06.05.2021 12:46 Ответить
Об этом и речь. Сразу видно, что "содержательная беседа" не несла в себе какого-то значимого содержания. Зачем о чем-то говорить с тем, кто ничего не решает? Разве что соблюсти протокол.
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06.05.2021 12:50 Ответить
...Іноді задумуюся: чи Зеленський дійсно настільки тупий, що навіть інстинкт самозбереження втратив і крім грошей уже нічого не бачить? Чи його ближнє оточення остаточно вирішило злити й виставити голого паяца на гнів Байдена? Чи те саме оточення, розуміючи, що лафа може закінчитися дуже швидко й пора пакувати валізи грошима й бронювати рейси до країн, звідки не видають, просто перестали думати про свого шефа, а повністю продалися олігархам та Раші? Є в мене й ще одна погана версія, в якій Зеленський не такий уже й ідіот, і зовсім не сподівається, що вдасться пропетляти, а немов злобний карлик вибудовує свій підступний колаборантський план та створює інтриги й авантюри для свого майбутнього виправдання.

...А якщо Зеленський уже визначився зі своїм дрейфом в обійми Путіна й тільки чекає особистої зустрічі та умов персональної капітуляції? І для виправдання йому потрібно досягнути повного відторгнення України всіма західними партнерами: "Я ж хотів, а вони нас зрадили… Як Україні самій протистояти такому ворогу?.."

І тут на авансцену попід руки виводять такого собі Ігоря Мосійчука (хто забув, колись був у Ляшка, а потім почав круто дрейфувати до відверто рашистських наративів), який з апломбом читає свій улюблений вірш Олександра Олеся про те, як Європа мовчала, коли Україну топили в крові. Публіка в залі спершу в шоці, але доки недовірливі 25% спробують пробитися до сцени, там уже бушуватиме буря овацій велемудрого наріду…
Думаю, що цим зеленим пройдам усе ж не вдасться це реалізувати й останніх червоних ліній вони не ризикнуть перетнути. Але те, як вони все більше й більше вбивають клинів між нами й нашими західними партнерами, викликає відчуття цілеспрямованої дії… А Байдена Зеленський усе частіше демонстративно провокує на пряму грубість. Оскільки він мальчік полохливий, то так інтригувати проти одного сильного світу цього може, лише заручившись (чи маючи такі надії) підтримкою іншого, протилежного й плешивого… - https://tverezo.info/post/135813
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06.05.2021 12:44 Ответить
Я думаю, там усе простіше... Якось говорив з лікарем-наркологом, про особливості поведінки наркоманів. І він мені сказав, що побічним ефектом у людей, які вживають кокаїн, є самовпевненість і відчуття власної непогрішимості та безпомилковості у прийнятті рішень. Привів приклади - Гітлер і Сталін. Перший "підтримував роботоздатність", другий - "лікував хронічний нежить"... Основною складовою був кокаїн... Так що ж ти хочеш від звичайного клоуна?... Само собою, він вважає себе таким собі "Володарем Всесвіту", бо володіє "Кільцем всевластя"... А насправді, лише "Горлум"...
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06.05.2021 13:10 Ответить
Вот прямая трансляция с переводом:
https://www.youtube.com/watch?v=HvVfNj3EU_0
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06.05.2021 12:44 Ответить
Даже перевод не добавит смысла спичу потерпевшего вiслюка.
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06.05.2021 13:08 Ответить
Як бачимо, Зєлєнскій не піддається навчанню. Про це свідчить Єрмак, який, як завжди поряд. Це свідчить про нездатність Зєлжнского до самостійної діяльності. Тому будуть зроблені висновок юи і внесені корективи. Судячи з червоного, як рак Єрмака - не надто втішні для самого Єрмака і звичайно ж Зєлєнского.
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06.05.2021 12:45 Ответить
ШлемаЗЕл - жаргонное слово, имеющее распространение в одесском говоре. Обозначает весёлого придурка, так зачастую еврейские матери и бабушки в шутку называют своих детей и внуков, когда они хулиганят.
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06.05.2021 13:13 Ответить
А може і не в шутку! 🤔
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06.05.2021 13:15 Ответить
А вот в одной криворожской семье рождаются одни выродки и бильярдисты... (с)
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06.05.2021 14:47 Ответить
пытается выслужится, нот бед. но все равно дурачок какой-то, как обычно словоблудит
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06.05.2021 12:46 Ответить
Блинкен говорит, что с Зеленским они имели очень хорошие переговоры. Врёт? Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 9483
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06.05.2021 12:48 Ответить
Он же не может сказать, что приходится общаться с дебилом!
Дипломатия... 😊
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06.05.2021 13:01 Ответить
Тупее зебилов - только зебилы. А это - дипломатия.
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06.05.2021 13:05 Ответить
А что должен сказать дипломат высокого ранга в гостюя чужой стране? Что президент (в данном случае Вовочка) дебил и барыга? Он сказал на публику ровно столько и то, что должен сказать любой дипломат. А выводы давно сделаны. США помогают не Бубочке, а Украине.
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06.05.2021 13:04 Ответить
Почему врет? Большой дядя снял ремень, отхлестал бубочку по жопе и поставил в угол.
Вполне хорошие переговоры. Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 1864
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06.05.2021 13:05 Ответить
Ого, какие извращённые мысли у тебя. Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 8473
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06.05.2021 13:07 Ответить
"Ми бачимо, ми бачимо, що ми бачимо, ми розуміємо, що ми бачимо, ми не бачимо..." - на роялі у нього виходить набагато краще. 😊
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06.05.2021 12:54 Ответить
...а висмикніть-но йому навушника - хай аватар поімпровізує...
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06.05.2021 12:55 Ответить
Блинкен ведёт себя спокойно и уверенно. Зеля дёргает глазами, пальцами, постоянно мацает руками свою маску. Ему Степашка не объяснил ещё, что трогать маску руками нельзя? Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 5298
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06.05.2021 12:56 Ответить
Побачив би я Вас, якби Ви нюхнули колумбійського борошна. Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 9054
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06.05.2021 12:58 Ответить
Он каждое утро детокс проходит. Поэтому раньше 12 его нигде нет. Но видать, детокс такой же фуфловый, как и порошок. От конюшни Лаврушки его ведь отлучили недавно. Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 8500
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06.05.2021 13:03 Ответить
Поверьте, маска - наименьшая из его проблем.
Тут шпагат такой, что и Кабаева со старичком позавидуют!)))
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06.05.2021 13:16 Ответить
Я шпагат под столом не видел, но если это между Штатами и парашей, то полностью согласен.
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06.05.2021 13:19 Ответить
+
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06.05.2021 13:33 Ответить
ППЦ!!!!!!!!! какое же позорище выбрало быдло73. а ишак походу не понимает какой он тупой!
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06.05.2021 12:57 Ответить
І що цікаво, що другий в рейтингу має найбільший антирейтинг. Фактично непрохідний.
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06.05.2021 13:28 Ответить
"Я не розумію, щотакр - відкат назад." 😂😂😂😂😂
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06.05.2021 12:58 Ответить
розгублений заїкаеться почервонів і ще воно хоче зузстрічатися с )(уйлом
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06.05.2021 13:01 Ответить
***** заставит его сосать
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07.05.2021 09:13 Ответить
Посмотрел немного, о чем кукарекает на прессконференции зебунута шмаркля. Млюяяяя. это блеянье идиота в детском садике. Зебанутое быдло, вы выбрали дебила.
А еще оно опять жаловалось на Пороха.
Если до 19 года я гордился, благодаря Пороху, что живу в Украине, то сейчас просто стыдно за свою страну, слушая, что лопочет этот зебанутый вислючок.
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06.05.2021 13:01 Ответить
Встреча вице-презедента Андрея Елдака и Блинкена Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 1487
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06.05.2021 13:02 Ответить
Шедеврально! 😁 "Український народ хоче бачити не тільки прийняття законів, але й їх виконання..." - Блінкен. Дивимось на фейс Зєлєнского і роздуту червону шию Єрмака. 😂
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06.05.2021 13:03 Ответить
73% люто вишукують винних у своїй перемозі...
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06.05.2021 13:06 Ответить
зелёное позорище!! Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 4456 Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 2187
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06.05.2021 13:08 Ответить
Почему пианино не занесли?
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06.05.2021 13:09 Ответить
Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 6306 Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 6306 Що воно меле!
"Я вражений, що делегація з США так добре знається на українських питаннях и це велики плюси, але в деяких питаннях це й мінуси"

Бубочка, в чем минусы? В том, что гости из США все знают о тебе и твоем хозяине? Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 1249
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06.05.2021 13:11 Ответить
Это оно так шутит. Шутка. Неперовидимая игра слов, по хайпу. Американцы не понимают. Потому шо не из квартала95.
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06.05.2021 14:53 Ответить
А Єрмачіллло був на перемовинах? На пресконференції?
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06.05.2021 13:21 Ответить
Згадую я одне "паскудство", яке зробили з моєї підказки. Була у нас компанія мисливська, коли ще в Росії служив. І от начштабу батальйону "поплакався" мені, що "заколупала" його одна "бойцица". Трохи в штани не лізе... А "пресонуть" не може офіційно - "поставили зверху". Ну, я йому й порадив, як "відвадить". Одягнуть презерватив, а поверх нього нав"язать шерстяну нитку. Одіб"є бабу на пару місяців, від "цього діла"... Казав - верещала, в кайфі, а потім до гінеколога ходила, бо все обідрав їй, всередині... Так і "Блазню" сьогодні, "пройшлись шерстяною ниткою"...
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06.05.2021 13:23 Ответить
Теперь побежит к " гинекологу" *****.правда после него прийдеться идти к проктологу
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07.05.2021 09:26 Ответить
Просто ганьбище...
Не уявляю, як воно взагалі диплом отримало!
А, ну да,... мамаримапапаюрист...
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06.05.2021 13:24 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 3487
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06.05.2021 13:40 Ответить
На мові його жестів все ще значно гірше, ніж те, що Янелох казав своїм ротом.

Грьобаний сором...
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06.05.2021 13:44 Ответить
погоджусь...
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06.05.2021 21:51 Ответить
У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка? 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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06.05.2021 13:44 Ответить
Не з Порохом, а з лідерами деяких фракцій у ВРУ. Доречі, з Бойком - теж зустрівся. А от про Пороха Блінкен чітко і ясно сказав, коли мова торкалася олігархів і корупціонерів. Якщо не помиляюсь, Блінкен порівняв цю "братву" з зовнішнім ворогом України. Не почули?))))
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06.05.2021 17:19 Ответить
З пресконференції я не зрозумів хто з них президент України.
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06.05.2021 14:00 Ответить
Ну точно не шмаркля.
Блінкін спочатку мав зустріч з дорослими, а потім вже пішов відшмагав с&икуна.)))
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06.05.2021 14:11 Ответить
Той до кого Блінке звертався - : "Пане президенте".
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06.05.2021 17:20 Ответить
"Я вам ничего не должен!!!"(с)
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06.05.2021 14:16 Ответить
яке воно жалюгідне
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06.05.2021 14:18 Ответить
Спробував дивитися. Як почув цей гнусавий голос - вимкнув. Дратує Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 2295
Може десь є стенограма?
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06.05.2021 14:33 Ответить


CaІеdоnіа@CaIedonia_sI 1 ч

Я понимаю, что его больно слушать, сама услышала случайно, Ютюб автоматом запустил. Но вы послушайте эти интонации. Кажется, он в конце начнет хныкать. Где-то так наверное он с папой Сашей говорил, когда его ловили за кражей сигарет в детстве)

https://www.youtube.com/watch?v=WOiOsrYDnpQ&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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06.05.2021 16:52 Ответить
отут ето самоє буквами...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2842259736103048&id=100009571485883
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06.05.2021 17:02 Ответить
Я думав, що тільки слухати його неможливо. Помилявся Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 5910
Там якийсь набір слів
P.S. Ну, за що нам це? За які гріхи?
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06.05.2021 17:52 Ответить
за те, що про совкові "чудеса" мовчали і віддалися на поталу теле-, відео- та іншим ящикам

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 03:39 ·

І ще про "плюси і мінуси СРСР" (с).
Не вірте заголовку цього відео - там нема ні слова про жодні "літературні покоління" (?!). Насправді його можна було б назвати - "ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ 20-ЛІТНІ СОВКОДРОЧЕРИ?", або (якщо політкоректно) так, як ця лекція й називалась: "ЧОМУ ПІСЛЯ ТРЕТЬОГО ДЗВІНКА ВХІД ДО ЗАЛИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ?": тоді якраз вийшла друком однойменна повість (ось тут вона: https://komorabooks.com/product/pislya-tretogo-dzvinka-vhid-do-zaly-zaboronyayetsya-opovidannya-ta-povisti/), і я запропонувала книгарні "Є" порозмірковувати на тему: ЧОМУ МИ (тобто покоління моє й головної героїні) НІЧОГО НЕ РОЗКАЗАЛИ НАШИМ ДІТЯМ ПРО СРСР? Чому лишили їх (так само інфантильно, як у повісті Ольга Улянку) геть непідготовленими до нових викликів історії, сам на сам із "відкладеною" війною, що мала б бути - нашою, а натомість у 2014-му обрушилась на наших дітей, як грім з ясного неба?..

Про наш совковий ПТСР, за який ми змусили розраховуватись - наступне покоління, от у чім штука. Чисто як у пророка Єремії - "батьки кислиці їли, а в синів оскома на зубах".
Лекція триває дві (не три!)) години - починається з 1:02:00 (першу годину "стрімлять" тільки канапу!)), і мені щиро шкода, що її справжню тему так химерно "замаскували", - мені здавалось, час говорити на повний голос про те, як і в чому нас "переїхав совок", дозрів і перезрів...
Але схоже, цей час тільки-но починається...))
youtube.com/watch?v=codiN7e0X5I&t=6s
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06.05.2021 17:58 Ответить
Бубочка несет то шо ему подсказывают скудные проблески блуждающего сознания. Сценарий не выучил потому шо его нет. Некогда писать и учить. Все сложно говорить, нужно связывать фразы логикой...Это очень сложно для артиста Зеленского. Видосики легче запилить.
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06.05.2021 14:57 Ответить
Пустозвон ! Ему нечего было сказать.
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06.05.2021 15:45 Ответить
Боже!Яке позоріще.
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06.05.2021 17:26 Ответить
Тут, хоч хтось побачив і почув, що офіційна делегація під головуванням Блінкена прибула в Україну не до когось особисто, а з приводу вирішення міждержавних питань геополітичного значення? Тут, хоч хтось здатен бачити крім Зелі і Пороха ще і інтереси держави? Може Блінкена разом з Байденом за ці перемовини треба записати у прибічники "зебілів" і вороги "порохоботів", у яких ненависть до більшості свого народу повністю вимила останні рештки мізків? Може, хоть хтось згадає про інтереси України? Може, хоч хтось щось дотепне скаже про цю дуже значущу для України і українців подію? Може вже досить танцювати під дудку кукловодів?
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06.05.2021 17:38 Ответить
Порошенко - интересьі України. Моноклавишньій - интересьі олигархата и собственного кармана.
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06.05.2021 18:09 Ответить
Зеленського не бачу президентом. Але не бачу у нього особистої фракції в парламенті, особистих телеканалів в теле єтері України, не бачу особистого збагачення (власного бізнесу) за рахунок Держави. Бачу дуже багато іншого, що мені вкрай не подобається. Але ознак олігарха і корупціонера в особі Зе я не бачу. Бачу, що він ще є слугою олігарха Коломойського. Але не бачу, що він став олігархом.

А от Порох - це вже зовсім інша аморальна і кримінальна справа. І колись вона таки відкриється і завершеться. Тоді і поговоримо.
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06.05.2021 22:07 Ответить
Такі, як ти, ведуть Україну до пекла. Сірі, недалекі та без'яйцеві..
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06.05.2021 22:56 Ответить
От вам, приклад того в кого потрібно кинути лайном і забути. Кинув. Забув.
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06.05.2021 23:52 Ответить
Коротко о прессухе.Смеяться с разрешения политбюро над СССР,мог позволить себе только технарь Хазанов.Именно так ты Вова выглядел
Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 940 Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 3545
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06.05.2021 18:10 Ответить
Так хочеться жити в країні з ПРЕЗИДЕНОМ, за якого не соромно перед світом. Мабуть не з нашим щастям... (((
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06.05.2021 21:04 Ответить
Так, хто ж нам лікар? ... Кравчук, Кучма, Янукович, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський. Може у нас був Де Голь, чи Гавел, може був Черчілль, чи Тетчер, чи Меркель..? У нас були ті, кого жоден лікар не порадить. Ми самі собі обирали своє майбутнє. Так, хто нам лікар? Яким буде наступний наш експеримент? Давайте ще раз здивуємо весь світ.
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06.05.2021 22:42 Ответить
Заволай - путсінприйдірасеяспаси!
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06.05.2021 22:57 Ответить
Пішов у ср..у, супостате.
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06.05.2021 23:54 Ответить
)))
Без Пороха буде вічне жебратцтво... ДурнІ ненавидять розум, логіку та вдачу інших.
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07.05.2021 12:08 Ответить
Я би з Вашого ряду виключила Кравчука, Ющенка та Порошенка. Це були проукраїнські Президенти. Звичайно помилки та недоліки мали, але вони проукраїнські.
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08.05.2021 12:30 Ответить
Вова... ну, ти почув...
шок да?
P.S.(сподобалось як активно креслив в записнику Кулєба)
P.P.S Андрушу здря притіг... з завгоспом твоїм говорити не будуть.
да, Вова ти "не лох" (навіщо взагалі вживати обсценну лексику) ти просто брешеш, навіть собі.
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06.05.2021 22:23 Ответить
ну шо клоун опозорился заикается пытается спетлять от вопроса американской журналистке про Джулиани включил дурака я не понял повторно повторили икал экал при том что 5 каналу и "Прямому" не дали акредитацию чтоб не задавали неудобные вопросы а дали Ахметовскому "Украина" канал где Ахметов он нарастил при клоуне свои статки да и Мертвечук рекордно за год увеличил при пралении Зеленом -
Кум российского президента Владимира Путина, председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук впервые вошел в список ста самых богатых украинцев по версии украинского Forbes. Издание оценило его состояние в $620 миллионов. Медведчук занял 12-е место в списке богатейших украинцев.
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06.05.2021 23:36 Ответить
Пресконференція Зеленського і Блінкена - Цензор.НЕТ 393
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07.05.2021 00:49 Ответить
Зеля фу 🤮
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07.05.2021 03:30 Ответить
Інколи думаєш, що більш соромний за іспанський сором тільки Зє-сором.
Сумно, панове.
З "цим" нам жити ще довгенько. Якщо, звичайно, воно не всреться масштабніше за Овоча.

P.s. 73% у звернення "панове" не входять.
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07.05.2021 10:23 Ответить
Пытается публично играть Голобородько. Притом плохо. А за публичностью есть сам собой. Слугою олигарха.
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08.05.2021 15:19 Ответить
 
 