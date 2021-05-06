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Масштабну схему незаконної легалізації українців розкрили в Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Масштабну схему незаконної легалізації українців розкрили в Польщі

Поляки, які живуть неподалік кордону, нібито надсилали українцям фіктивні запрошення, за якими ті потрапляли на територію ЄС і легалізувалися в Польщі та інших країнах. Таким чином у Євросоюз потрапили майже 700 громадян України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Польські прикордонники затримали 28 осіб - 5 громадян України і 23 громадян Польщі.

Як розповіли у Бещадському відділі Прикордонної варти Республіки Польща, викриттям злочинної схеми понад два роки займалися співробітники прикордонної застави в польському Любачеві.

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Незаконна схема легалізації українців у Польщі полягала на фіктивних запрошеннях, які поляки, які мешкали у прикордонному Підкарпатському воєводстві, нібито надсилали українцям. Такі запрошення дозволяли іноземцям "законно" перетнути кордон та легалізувати своє перебування у Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Окрім цього злочинній групі також інкримінують організацію незаконного перетину кордону.

За даними розслідування, внаслідок діяльності затриманих у Польщі могли незаконно легалізуватись до 700 українців. За це підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

Автор: Наталя Джума
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Что в этом преступного, законно пересекли границу, законно легализовались?
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06.05.2021 15:50 Відповісти
Если приглашение было от работодателя, то и надо ехать к нему и работать и там легализовываться. А эти скорее всего были выписаны от фирм, которые не работают реально , а потом ехали куда хотели и там устраивались. Поэтому это всё незаконно и нелегально, потому как шастание бесконтрольное по ЕС.
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06.05.2021 16:03 Відповісти
Еммм... Напевно я щось не розумію... Запрошення потрібні були до прийняття безвізу. Навіщо вони зараз?
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06.05.2021 15:52 Відповісти
запрошення виписують на фіктивне працевлаштування...
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06.05.2021 15:58 Відповісти
100%. Люди не доганяють раз поїхати "рознюхати" все детально , а вже другий раз поїхати , щоб працевлаштуватись ЛЕГАЛЬНО .
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06.05.2021 23:34 Відповісти
Во время карантина, попасть на территорию ЕС можно только если есть приглашение на работу или учебу. Безвиз, временно, не действует, чтобы толпы не шляндали по Европе.
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06.05.2021 16:01 Відповісти
Ок, дякую за інфо. Останній рік не виїзджав до Європи, тому не володів ситуацією.
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06.05.2021 16:09 Відповісти
Теж не розумію . Їздив по безвізу , прогулятися нічним Краковом . Випадково знайшов роботу біля Варшави . Подався на карту і півтора роки прожив у Польщі на печатці . Знайомий лишився далі чекати карту . Мене зхарило довго чекати , тож я повернувся . Ніяких проблем . Працював ЛЕГАЛЬНО .
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06.05.2021 23:40 Відповісти
Якась туфта . Люди їдуть по безвізу , подаються на карту пОбиту , потім на сталий побит далі на громадянство . Процедура тупа , марудна і довга , але ж ніхто нікуди не спішить . Люди собі просто живуть і працюють в Польщі абсолютно легально , поки крутиться справа . І таких людей явно більше 700 . Думаю , може 700 000 , а може і ще раз так .
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06.05.2021 23:29 Відповісти
 
 