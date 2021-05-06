Масштабну схему незаконної легалізації українців розкрили в Польщі

Поляки, які живуть неподалік кордону, нібито надсилали українцям фіктивні запрошення, за якими ті потрапляли на територію ЄС і легалізувалися в Польщі та інших країнах. Таким чином у Євросоюз потрапили майже 700 громадян України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Польські прикордонники затримали 28 осіб - 5 громадян України і 23 громадян Польщі.

Як розповіли у Бещадському відділі Прикордонної варти Республіки Польща, викриттям злочинної схеми понад два роки займалися співробітники прикордонної застави в польському Любачеві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки. ФОТО

Незаконна схема легалізації українців у Польщі полягала на фіктивних запрошеннях, які поляки, які мешкали у прикордонному Підкарпатському воєводстві, нібито надсилали українцям. Такі запрошення дозволяли іноземцям "законно" перетнути кордон та легалізувати своє перебування у Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Окрім цього злочинній групі також інкримінують організацію незаконного перетину кордону.

За даними розслідування, внаслідок діяльності затриманих у Польщі могли незаконно легалізуватись до 700 українців. За це підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.