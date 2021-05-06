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Масштабную схему незаконной легализации украинцев раскрыли в Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Масштабную схему незаконной легализации украинцев раскрыли в Польше

Живущие недалеко от границы поляки якобы присылали украинцам фиктивные приглашения, по которым те попадали на территорию ЕС и легализовались в Польше и других странах. Таким образом в Евросоюз попали около 700 граждан Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Польские пограничники задержали 28 человек - 5 граждан Украины и 23 граждан Польши.

Как рассказали в Бещадском отделе Пограничной стражи Республики Польша, разоблачением преступной схемы более двух лет занимались сотрудники пограничной заставы в польском Любачеве.

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Незаконная схема легализации украинцев в ​​Польше заключалась в фиктивных приглашениях, которые поляки, которые жили в пограничном Подкарпатском воеводстве, якобы присылали украинцам. Эти приглашения позволяли иностранцам "законно" пересечь границу и легализовать свое пребывание в Польше и других странах Евросоюза.

Кроме этого, преступной группе также инкриминируют организацию незаконного пересечения границы.

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По данным расследования, в результате деятельности задержанных в Польше могли незаконно легализоваться до 700 украинцев. За это подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

Автор: Ольга Лузан
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Что в этом преступного, законно пересекли границу, законно легализовались?
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06.05.2021 15:50 Ответить
Если приглашение было от работодателя, то и надо ехать к нему и работать и там легализовываться. А эти скорее всего были выписаны от фирм, которые не работают реально , а потом ехали куда хотели и там устраивались. Поэтому это всё незаконно и нелегально, потому как шастание бесконтрольное по ЕС.
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06.05.2021 16:03 Ответить
Еммм... Напевно я щось не розумію... Запрошення потрібні були до прийняття безвізу. Навіщо вони зараз?
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06.05.2021 15:52 Ответить
запрошення виписують на фіктивне працевлаштування...
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06.05.2021 15:58 Ответить
100%. Люди не доганяють раз поїхати "рознюхати" все детально , а вже другий раз поїхати , щоб працевлаштуватись ЛЕГАЛЬНО .
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06.05.2021 23:34 Ответить
Во время карантина, попасть на территорию ЕС можно только если есть приглашение на работу или учебу. Безвиз, временно, не действует, чтобы толпы не шляндали по Европе.
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06.05.2021 16:01 Ответить
Ок, дякую за інфо. Останній рік не виїзджав до Європи, тому не володів ситуацією.
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06.05.2021 16:09 Ответить
Теж не розумію . Їздив по безвізу , прогулятися нічним Краковом . Випадково знайшов роботу біля Варшави . Подався на карту і півтора роки прожив у Польщі на печатці . Знайомий лишився далі чекати карту . Мене зхарило довго чекати , тож я повернувся . Ніяких проблем . Працював ЛЕГАЛЬНО .
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06.05.2021 23:40 Ответить
Якась туфта . Люди їдуть по безвізу , подаються на карту пОбиту , потім на сталий побит далі на громадянство . Процедура тупа , марудна і довга , але ж ніхто нікуди не спішить . Люди собі просто живуть і працюють в Польщі абсолютно легально , поки крутиться справа . І таких людей явно більше 700 . Думаю , може 700 000 , а може і ще раз так .
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06.05.2021 23:29 Ответить
 
 