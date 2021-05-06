Масштабную схему незаконной легализации украинцев раскрыли в Польше

Живущие недалеко от границы поляки якобы присылали украинцам фиктивные приглашения, по которым те попадали на территорию ЕС и легализовались в Польше и других странах. Таким образом в Евросоюз попали около 700 граждан Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Польские пограничники задержали 28 человек - 5 граждан Украины и 23 граждан Польши.

Как рассказали в Бещадском отделе Пограничной стражи Республики Польша, разоблачением преступной схемы более двух лет занимались сотрудники пограничной заставы в польском Любачеве.

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Незаконная схема легализации украинцев в ​​Польше заключалась в фиктивных приглашениях, которые поляки, которые жили в пограничном Подкарпатском воеводстве, якобы присылали украинцам. Эти приглашения позволяли иностранцам "законно" пересечь границу и легализовать свое пребывание в Польше и других странах Евросоюза.

Кроме этого, преступной группе также инкриминируют организацию незаконного пересечения границы.

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По данным расследования, в результате деятельности задержанных в Польше могли незаконно легализоваться до 700 украинцев. За это подозреваемым грозит до 10 лет заключения.