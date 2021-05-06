Україна приєднається до навчань НАТО Defender Europe 21

Українські військові візьмуть участь в окремих заходах під час багатонаціональних навчань Defender Europe 21 (Захисник Європи-21), які розпочалися з проведення десантування американських військових та артилерійських стрільб високоточними боєприпасами в рамках тренування "Fires Shock" (Вогневий удар) в Естонії.

Про це під час телефонного брифінгу повідомив полковник Даніель Міллер, командувач 41 бригади польової артилерії армії США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про участь у навчаннях України та інших партнерів американський командир розповів, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, чи враховує сценарій навчань нещодавні події із нарощуванням російських військ на кордонах України, та чи передбачається відпрацювання оборонної взаємодії з американськими підрозділами збройних сил "прифронтових" країн – України, Польщі та держав Балтії.

"В рамках заходів кампанії "Вогневий удар", однією з її центральних подій є навчання під назвою Dynamic Front (Динамічний фронт), які цього року будуть проводитися як частина навчань Defender на полігоні Графенвер (Grafenwoehr, Німеччина – ред.). В рамках Dynamic Front, ми використаємо бойову потужність 1800 учасників від 16 країн НАТО з усієї Європи, одна з яких включає участь України в цьому тренуванні. Всі учасники зосередять увагу на взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила", - зазначив американський військовий.

Як зазначив, відповідаючи на запитання Укрінформу, керівник 7-го тренувального командування сухопутних військ США бригадний генерал Крістофер Норрі, в широкому сенсі навчання Defender Europe 21, як і інші навчання, що проводяться на регулярній основі, мають на меті підвищити готовність та взаємосумісність між силами США, союзників по НАТО та країн-партнерів.

"Цього літа велика частини навчань Defender буде зосереджена навколо Чорного моря та регіону Балкан… Той факт, що ми будемо проводити ці навчання у регіоні від високих широт до Естонії і далі до Марокко протягом кількох наступних місяців, має дати уяву про масштаб цих навчань. Ми проводимо справжні навчання на цьому театрі цього літа, разом із нашими найкращими союзниками, такими як Естонія", - зауважив американський генерал.

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Відповідаючи на пряме запитання журналістів щодо того, чи мають ці навчання послати певний сигнал президенту Росії Путіну, який здійснив концентрацію російських військ навколо кордонів України, ще один учасник телефонного брифінгу, заступник командувача Сил оборони Естонії генерал-майор Індрек Сірел зауважив, що ці навчання планувалися задовго до того, як виникла така загрозлива ситуація.

"Якими є наміри пана Путіна, може відповісти лише одна людина – сам пан Путін… Але ці навчання не розроблялися як відповідь на щось. Планування Defender 21 розпочалося більше року тому. Ми були дуже відкритими у тому, що ці навчання присвячені обороні наших союзників. Ми надали вичерпні деталі того, що й де ми маємо намір робити. Тож будь-кому має бути зрозумілим – ці навчання не спрямовані проти когось і не проводяться у відповідь на щось", - зауважив естонський військовий керівник.

За інформацією, що прозвучала під час телефонного брифінгу, навчання Defender Europe 21 розпочалися сьогодні вночі з проведення артилерійських стрільб на полігонах Естонії. Сьогодні протягом дня в рамках цих навчань під час тренування "Swift Response 21" (Швидка відповідь – 21) в Естонії буде проведено десантування підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Після цього відбудеться серія інших тренувань за участю військовослужбовців США, союзників по НАТО та країн-партнерів.

Навчання Defender Europe 21 присвячені розгортанню в Європі військ та військового обладнання з континентальної частини США на випадок кризи для захисту союзників. Протягом березня в порти Албанії, Хорватії, Німеччини і Греції морським шляхом доставлені понад 1300 одиниць військового обладнання армії США. До навчань Defender Europe цього року залучені понад 30 000 військовослужбовців з 25 країн, які проведуть взаємопов’язані тренування на території 13 країн.