У більш ніж 10 країнах стартували навчання НАТО Defender Europe 21

У більш ніж десяти державах на 30 полігонах стартували навчання військ країн НАТО Defender Europe 21, в яких беруть участь понад 30 тис. військовослужбовців із 27 країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Анадолу.

За інформацією командування Сухопутних військ США в Європі, в Defender Europe 21 беруть участь значна кількість військово-повітряних і військово-морських сил США.

У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Будуть задіяні нові високотехнологічні можливості, включаючи засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що навчання завершаться в червні передислокацією сил і техніки, що базуються у Сполучених Штатах.

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