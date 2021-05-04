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Новини Агресія Росії проти України
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У більш ніж 10 країнах стартували навчання НАТО Defender Europe 21

У більш ніж 10 країнах стартували навчання НАТО Defender Europe 21

У більш ніж десяти державах на 30 полігонах стартували навчання військ країн НАТО Defender Europe 21, в яких беруть участь понад 30 тис. військовослужбовців із 27 країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Анадолу.

За інформацією командування Сухопутних військ США в Європі, в Defender Europe 21 беруть участь значна кількість військово-повітряних і військово-морських сил США.

У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Будуть задіяні нові високотехнологічні можливості, включаючи засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що навчання завершаться в червні передислокацією сил і техніки, що базуються у Сполучених Штатах.

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Автор: 

НАТО (6395) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+5
мы рады, что весь мир с тобой
теперь на бутылку, ишак
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04.05.2021 13:19
+3
У відповідь свинокацапи щось або втоплять, або Вороніж спалять.
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04.05.2021 13:10
+2
Чекаємо на салют з москальських пердаків !!!)))
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04.05.2021 13:08
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мы рады, что весь мир с тобой
теперь на бутылку, ишак
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04.05.2021 13:19 Відповісти
Чекаємо на салют з москальських пердаків !!!)))
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04.05.2021 13:08 Відповісти
Хотілось би знати, в яких саме країнах...
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04.05.2021 13:10 Відповісти
У відповідь свинокацапи щось або втоплять, або Вороніж спалять.
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04.05.2021 13:10 Відповісти
Варонеш не жалко - пёс с ним!
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04.05.2021 13:25 Відповісти
Воронеж класний ,я там в КПЗ сидів !!))
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04.05.2021 13:34 Відповісти
Ну такое. Нашёл чем хвалиться.
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04.05.2021 13:42 Відповісти
"От тюрьми и суми не зарекайся " !!!)))
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04.05.2021 13:51 Відповісти
Самые большие за 30 лет! НАТО просыпается?
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04.05.2021 13:41 Відповісти
Руссофобы!
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04.05.2021 14:12 Відповісти
"В более чем десяти государствах на 30 полигонах стартовали учен..."

Почему на разных полигонах, а не в Украине возле рашкиной границы?
Вам что не интересно посмотреть как х--ло обкакается заьившись под стол в своём бункере?

(почему полегон через "и" ведь проверочное - полЕ )
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04.05.2021 15:23 Відповісти
 
 