В более чем 10 странах стартовали учения НАТО Defender Europe 21
В более чем десяти государствах на 30 полигонах стартовали учения войск стран НАТО Defender Europe 21, в которых принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 27 стран мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Анадолу.
По информации командования Сухопутных войск США в Европе, в Defender Europe 21 принимают участие значительное количество военно-воздушных и военно-морских сил США.
В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.
Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.
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теперь на бутылку, ишак
Почему на разных полигонах, а не в Украине возле рашкиной границы?
Вам что не интересно посмотреть как х--ло обкакается заьившись под стол в своём бункере?
(почему полегон через "и" ведь проверочное - полЕ )