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В более чем 10 странах стартовали учения НАТО Defender Europe 21

В более чем 10 странах стартовали учения НАТО Defender Europe 21

В более чем десяти государствах на 30 полигонах стартовали учения войск стран НАТО Defender Europe 21, в которых принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 27 стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Анадолу.

По информации командования Сухопутных войск США в Европе, в Defender Europe 21 принимают участие значительное количество военно-воздушных и военно-морских сил США.

В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.

Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.

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Автор: 

НАТО (9934) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+5
мы рады, что весь мир с тобой
теперь на бутылку, ишак
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04.05.2021 13:19
+3
У відповідь свинокацапи щось або втоплять, або Вороніж спалять.
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04.05.2021 13:10
+2
Чекаємо на салют з москальських пердаків !!!)))
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04.05.2021 13:08
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мы рады, что весь мир с тобой
теперь на бутылку, ишак
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04.05.2021 13:19 Ответить
Чекаємо на салют з москальських пердаків !!!)))
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04.05.2021 13:08 Ответить
Хотілось би знати, в яких саме країнах...
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04.05.2021 13:10 Ответить
У відповідь свинокацапи щось або втоплять, або Вороніж спалять.
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04.05.2021 13:10 Ответить
Варонеш не жалко - пёс с ним!
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04.05.2021 13:25 Ответить
Воронеж класний ,я там в КПЗ сидів !!))
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04.05.2021 13:34 Ответить
Ну такое. Нашёл чем хвалиться.
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04.05.2021 13:42 Ответить
"От тюрьми и суми не зарекайся " !!!)))
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04.05.2021 13:51 Ответить
Самые большие за 30 лет! НАТО просыпается?
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04.05.2021 13:41 Ответить
Руссофобы!
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04.05.2021 14:12 Ответить
"В более чем десяти государствах на 30 полигонах стартовали учен..."

Почему на разных полигонах, а не в Украине возле рашкиной границы?
Вам что не интересно посмотреть как х--ло обкакается заьившись под стол в своём бункере?

(почему полегон через "и" ведь проверочное - полЕ )
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04.05.2021 15:23 Ответить
 
 