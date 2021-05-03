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Морские пехотинцы Британии отрабатывают десантирование с реактивными ранцами. ВИДЕО

Британские морские пехотинцы провели успешные учения по тестированию способности Gravity Jet Suit поддерживать операции по посадке на борт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео учений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тактико-специальные учения с ракетными комплексами "Точка-У" провели на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Великобритания (4951) военные учения (3457) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+58
Майбутнє настало.
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03.05.2021 18:57
+44
Крутяк, у лаптей нет шансов)
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03.05.2021 18:58
+44
Фантастика стає реальністю.
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03.05.2021 19:00
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Страница 3 из 3
охренеть! извиняюсь за свой французский.

и заметьте, это не анлоганетные мультики
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03.05.2021 21:30 Ответить
Да уж,это не ломом платц подметать.
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03.05.2021 21:42 Ответить
Отведав брюквы, репы и гнилой капусты русссский витязь и до Марса, поди, долетит, однако. Главное, ятобы не усралс.
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03.05.2021 21:49 Ответить
Дык ить космоса-то нетутя, то всё придумали всякие жидомасоны и лелюминаторы, дабы расеюшку святую сгубить. Зямля плоская что твой блин на лопате, а Марс - лампада на небесном куполу, енто дело в кажинной дяревне знають...
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04.05.2021 06:53 Ответить
Не за горами депутаты на работу в Верховную Раду начнут прилетать как мухи...
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03.05.2021 21:51 Ответить
Лапти, это вам не ваше барахло "ниимеетаналагав" с мультиками.
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03.05.2021 21:58 Ответить
Для камикадзе эти реактивные ранцы самое то!
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03.05.2021 22:03 Ответить
Британцы-красавцы! опередили время
а в ето время на ******** вылепили ракету из говна:
Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 6102
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03.05.2021 22:04 Ответить
Скільки стоїть така штука
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03.05.2021 22:09 Ответить
...трек фоновый просто обалденный
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03.05.2021 22:15 Ответить
Не вешать нож, головорезы.
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03.05.2021 22:19 Ответить
Впечатляет !...Но кроме красивого аттракциона что? Где это чудо можно применить ? Атаковать реального врага не получится ...убьют при подлете. А дорого .....
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03.05.2021 22:22 Ответить
И в темноте убьют ?
А на фоне взрывов услышат сам подлёт ?
Ему в руки Стингер и мало не покажется.
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03.05.2021 23:04 Ответить
форсирование Днепра впечатлило !...Но кроме красивого аттракциона что? Фашисты насквозь простреливали реку. Атаковать врага не получилось ...убили всех красноармейцев при переправе... А дорого .....
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03.05.2021 23:17 Ответить
Интересно, на сколько хватает топлива? Серьёзный недостаток таких ранцев - дикий расход топлива. Во времена СССР пытались работать по этой тематике. Даже при использовании высокоэнергетического ракетного топлива, запаса хватало на минуты. Вроде как даже теоретически рассматривалась возможность использовать там ядерный двигатель с атмосферным воздухом в качестве рабочего тела.
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03.05.2021 22:28 Ответить
даже практически делали ядерные прямотоки в сша, хотя и не компактные, но там такой выхлоп что следом за летучкой надо производить дезактивацию
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03.05.2021 23:21 Ответить
Щоб захопити лаптєногих "кузю" висточить пального.
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04.05.2021 11:15 Ответить
У рєпоїдів вже немає навіть " кузі " )) .
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04.05.2021 18:02 Ответить
Пропили чи зламали?
А як жеш "вялікая"армія та без 'кузі' ..... ой як не скрепна...
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05.05.2021 10:20 Ответить
С прямоточным ядерным двигателем на спине, здоровье у десантника закончится еще раньше, чем топливо в реактивном ранце. Так что - не вариант.
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04.05.2021 12:20 Ответить
Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 2998
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03.05.2021 22:30 Ответить
Це в Улан-Удє , десь два роки тому ,випробування поштового дрона . Купу грошей витратили на проект, всі дрони розбили , гроші закінчилися і казочці кінець
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03.05.2021 23:12 Ответить
Спочатку здалося, що хтось зажбурив у будинок велетенським павуком 🕷️🕷️🕷️
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04.05.2021 06:56 Ответить
Дикари даже квадрокоптеры не могут обуздать))
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04.05.2021 13:39 Ответить
Бедного Карлссона конкретно опустили.
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03.05.2021 23:02 Ответить
Вместе с его другом Энгельсоном...
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04.05.2021 11:18 Ответить
Тогда уже Фридриxсоном
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04.05.2021 13:47 Ответить
Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 7097
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03.05.2021 23:18 Ответить
А як стріляти?
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03.05.2021 23:53 Ответить
Стрелять - самонаводящимся.
Хто компактно сформулює це українською ?
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04.05.2021 00:03 Ответить
Пропоную - "самовлучними"!
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04.05.2021 00:06 Ответить
Самовлучними стрілами з композитної цибулі
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04.05.2021 00:46 Ответить
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04.05.2021 13:29 Ответить
Главное гороха выжрать много
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04.05.2021 00:51 Ответить
Самонавідним.
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04.05.2021 01:22 Ответить
Стріляти самонавідними!
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04.05.2021 13:26 Ответить
У режимі slo-mo, як у Call of Duty...
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04.05.2021 05:06 Ответить
Люди живут в другом измерении, а у нас только разговоры о том сколько денег с банки тушенки в минобороны украли и как "реформировать" Укроборонпром.
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04.05.2021 00:01 Ответить
Там рулят анлосаксы, а не хабадники большевистского пошиба.
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04.05.2021 00:04 Ответить
Англосаксы
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04.05.2021 00:05 Ответить
Я так понял , что до отдела - "научная фантастика" - НАТОвцы все-таки добрались ... и превратили его в отдел - "практическая физика для чайников" ...
(А ведь на "втором этаже библиотеки" еще много подобных книг пылится...)
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04.05.2021 01:02 Ответить
Слетай за пивом-как в воду глядели
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04.05.2021 01:11 Ответить
Класно !
Я б теж так політала ...

Тільки при цьому не можеш стріляти.
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04.05.2021 01:34 Ответить
Стріляти у режимі slo-mo, як у типовому шутері...
(але для цього потрібно багато амфетаміну) Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 2309
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04.05.2021 05:31 Ответить
Ну на данном этапе, это все как говорится, "понты". Грубо говоря, из рогатки собьют этого летуна... Но как развитие технологий - не плохо.
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04.05.2021 02:35 Ответить
для захвата "мирного" контрабандиста - оно весьма и весьма. по воздуху как-то быстрее чем по воде. конечно захват военных вряд ли (хотя, если бы видео не показали, то сюрприз кому-то бы получился 100%, военные - они тупоголовые и готовятся всегда к прошлым войнам), для эвакуации по-быстрому - тоже вполне. не барахтаешься в холодной воде десяток минут - и то плюс. так что это не понты, но дорого.
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04.05.2021 05:07 Ответить
Очень круто.
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04.05.2021 02:42 Ответить
Теперь пара таких диверсантов может легко утопить любой " Умирал Кузнецов" ))
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04.05.2021 04:59 Ответить
да таким еще с 60-х баловались, периодически усиливая интенсивность разработок, даже в какой-то серии бондианы на ранцевых летали...все упирается в надежность конструкции - она слишком миниатюрна для гарантированных решений, каждый раз приподнося какой-то новый фокус...гораздо перспективнее конструкция управляемого дрона с пассажиром - меньше шансов навернуться и свернуть шею...
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04.05.2021 06:32 Ответить
Сомалийские пираты слюной изошли, смотря на это видео ...
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04.05.2021 06:35 Ответить
Але в них нема сечі навчитися на такому літати.
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04.05.2021 18:31 Ответить
@Colt,не то слово, прямо первая мысль именно такая!
С языка снял!
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04.05.2021 19:44 Ответить
Уинстон Черчилль посылал дохлому совку британские танки "Матильда",дабы защитить от брата Гитлера товаристча Молотова... но фюрер оказался умнее всех Сралинских баранов...,Германия жива,а СССр нет...
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04.05.2021 06:59 Ответить
а что у него на руках?
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04.05.2021 07:45 Ответить
Валенки. Чтобы руки на ветру не мерзли
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04.05.2021 13:50 Ответить
Тупіковий шлях. Замість людини безпілотник легко порається з усіма завданнями. Тим більш його можна робити розміром з муху. Він все бачить, а його не видно і не чути.
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04.05.2021 08:24 Ответить
Не ссы, беспилотники у них тоже есть.
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04.05.2021 08:38 Ответить
Да, как раз на море при ветре очень подойдет дрон размером с муxу
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04.05.2021 13:52 Ответить
Це профффесор ківа полетів на засідання ВР.
І руки вільні цілий час...
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04.05.2021 08:44 Ответить
Следующий шаг - wingsuit+ Jet Suit для ВДВ. Управляемое свободное "падение" с мягкой посадкой. Задача скомпоновать надежность крепления и быстросъемность.
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04.05.2021 08:45 Ответить
В будущее спецопераций глядят британцы..,А у нас в прошлое;-закупают,чуть ли не по тысячи баксов, снаряды для отжившей свой век противотанковой буксируемой ствольной артиллерии
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04.05.2021 09:14 Ответить
"Отжившая свой век" Рапира еще долго сможет останавливать танки, даже с навороченной защитой, разрушая гусеницы спереди или пробивая корпус за катками. Главное раньше времени не демаскироваться, ну и желательно чтобы наводчик был снайпером.
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04.05.2021 09:24 Ответить
Тогда ей надо попасть в гусеницу танка с первого выстрела,что проблематично,До второго выстрела она может не дожить,слишком демаскируется и недвижима,а наводчики современных танков свое дело знают хорошо
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04.05.2021 09:36 Ответить
то которые горелые буряты?
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04.05.2021 13:53 Ответить
На болотах вже думають, чи Хведора до ракети прилімпичити і запустити, чи новий мультик намалювати ... я вже уявляю як карлик олєнєвода прокачує...
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04.05.2021 10:44 Ответить
сомалийские пираты оценят ))
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04.05.2021 12:40 Ответить
Пірати отримаютт тільки після того як у раша-фашистів з'явиться... тобто не скоро.
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04.05.2021 12:44 Ответить
Як би ви знали панечи, як рве пердак кацапу у ночі!
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04.05.2021 12:43 Ответить
Впечатляет !...Но кроме красивого аттракциона что? Где это чудо можно применить ? Атаковать реального врага не получится ...убьют при подлете. А дорого .....
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04.05.2021 12:52 Ответить
всё будет и очень скоро, отработают систему, и оружку повесят, еще бы туда экзоскелетик пришпандорить и броню протипульную ))
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04.05.2021 13:43 Ответить
А як щодо нічного підльоту 20 таких хлопаків?? Чи може на пузі легше 400 метрів проповзти?
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05.05.2021 07:42 Ответить
Сидит Ахметов на верхнем этаже ДЕТЕКа, а тут в окно стучат ...
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04.05.2021 13:13 Ответить
Гранатомётом?
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04.05.2021 18:04 Ответить
Карлсоны Её Величества
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04.05.2021 14:54 Ответить
А в кацапів - один батут на полк! 👹
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04.05.2021 14:55 Ответить
Залишилось броньку лише додати і буде справжня Залізна людина.
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04.05.2021 15:02 Ответить
Шо-то новина не дуже сподобалася кацапоекспертам. От горе! 😂
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04.05.2021 15:07 Ответить
Смороду випробовують нечоловічі борошна у галузі п'ятої крапки.
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04.05.2021 18:35 Ответить
Британские морские пехотинцы провели успешные учения по тестированию способности Gravity Jet Suit поддерживать операции по посадке на борт. Источник: https://censor.net/ru/v3263430

ТЮ, У НАС ЗАТЕ ВИПРОБУЮТЬ ЧЕСЬКІ ДАНИ ЯКІ СТРІЛЯТЬ РАДЯНСЬКИМИ СНАРЯДАМИ 152 мм А от отримати відкати від купівлі радянської зброї, ото хфантастика )
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04.05.2021 16:03 Ответить
Да....это не в лаптях с балалайкой пьяным ****** в пол под стол лететь с криком "деды ваивале !"
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04.05.2021 20:50 Ответить
Для миттєвого абордажу саме те!
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04.05.2021 21:51 Ответить
Royal navy це вам не совдеповсько-хуйлососький мультяк , це реальний наступ майбутнього на совейську військову доктрину часів Фрідреха Великого (тобто 18 століття) ... Чекаймо відповіді ***** , що мовляв портянками цей suit вони закидають й що мовляв попри те британська морська піхота не навченна кантувати ліжко по стандартах того ж Фрідриха !
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05.05.2021 01:22 Ответить
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