Морские пехотинцы Британии отрабатывают десантирование с реактивными ранцами. ВИДЕО
Британские морские пехотинцы провели успешные учения по тестированию способности Gravity Jet Suit поддерживать операции по посадке на борт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео учений.
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+58 Володимир Начинка
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и заметьте, это не анлоганетные мультики
а в ето время на ******** вылепили ракету из говна:
А на фоне взрывов услышат сам подлёт ?
Ему в руки Стингер и мало не покажется.
А як жеш "вялікая"армія та без 'кузі' ..... ой як не скрепна...
Хто компактно сформулює це українською ?
(А ведь на "втором этаже библиотеки" еще много подобных книг пылится...)
Я б теж так політала ...
Тільки при цьому не можеш стріляти.
(але для цього потрібно багато амфетаміну)
С языка снял!
І руки вільні цілий час...
ТЮ, У НАС ЗАТЕ ВИПРОБУЮТЬ ЧЕСЬКІ ДАНИ ЯКІ СТРІЛЯТЬ РАДЯНСЬКИМИ СНАРЯДАМИ 152 мм А от отримати відкати від купівлі радянської зброї, ото хфантастика )