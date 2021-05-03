Морские пехотинцы Британии отрабатывают десантирование с реактивными ранцами. ВИДЕО

Британские морские пехотинцы провели успешные учения по тестированию способности Gravity Jet Suit поддерживать операции по посадке на борт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео учений.

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