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Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями. ВIДЕО

Британські морські піхотинці провели успішні навчання з тестування здатності Gravity Jet Suit підтримувати операції з посадки на борт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео навчань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тактико-спеціальні навчання з ракетними комплексами "Точка-У" провели на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5575) військові навчання (2775) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+58
Майбутнє настало.
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03.05.2021 18:57
+44
Крутяк, у лаптей нет шансов)
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03.05.2021 18:58
+44
Фантастика стає реальністю.
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03.05.2021 19:00
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охренеть! извиняюсь за свой французский.

и заметьте, это не анлоганетные мультики
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03.05.2021 21:30 Відповісти
Да уж,это не ломом платц подметать.
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03.05.2021 21:42 Відповісти
Отведав брюквы, репы и гнилой капусты русссский витязь и до Марса, поди, долетит, однако. Главное, ятобы не усралс.
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03.05.2021 21:49 Відповісти
Дык ить космоса-то нетутя, то всё придумали всякие жидомасоны и лелюминаторы, дабы расеюшку святую сгубить. Зямля плоская что твой блин на лопате, а Марс - лампада на небесном куполу, енто дело в кажинной дяревне знають...
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04.05.2021 06:53 Відповісти
Не за горами депутаты на работу в Верховную Раду начнут прилетать как мухи...
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03.05.2021 21:51 Відповісти
Лапти, это вам не ваше барахло "ниимеетаналагав" с мультиками.
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03.05.2021 21:58 Відповісти
Для камикадзе эти реактивные ранцы самое то!
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03.05.2021 22:03 Відповісти
Британцы-красавцы! опередили время
а в ето время на ******** вылепили ракету из говна:
Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 6102
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03.05.2021 22:04 Відповісти
Скільки стоїть така штука
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03.05.2021 22:09 Відповісти
...трек фоновый просто обалденный
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03.05.2021 22:15 Відповісти
Не вешать нож, головорезы.
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03.05.2021 22:19 Відповісти
Впечатляет !...Но кроме красивого аттракциона что? Где это чудо можно применить ? Атаковать реального врага не получится ...убьют при подлете. А дорого .....
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03.05.2021 22:22 Відповісти
И в темноте убьют ?
А на фоне взрывов услышат сам подлёт ?
Ему в руки Стингер и мало не покажется.
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03.05.2021 23:04 Відповісти
форсирование Днепра впечатлило !...Но кроме красивого аттракциона что? Фашисты насквозь простреливали реку. Атаковать врага не получилось ...убили всех красноармейцев при переправе... А дорого .....
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03.05.2021 23:17 Відповісти
Интересно, на сколько хватает топлива? Серьёзный недостаток таких ранцев - дикий расход топлива. Во времена СССР пытались работать по этой тематике. Даже при использовании высокоэнергетического ракетного топлива, запаса хватало на минуты. Вроде как даже теоретически рассматривалась возможность использовать там ядерный двигатель с атмосферным воздухом в качестве рабочего тела.
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03.05.2021 22:28 Відповісти
даже практически делали ядерные прямотоки в сша, хотя и не компактные, но там такой выхлоп что следом за летучкой надо производить дезактивацию
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03.05.2021 23:21 Відповісти
Щоб захопити лаптєногих "кузю" висточить пального.
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04.05.2021 11:15 Відповісти
У рєпоїдів вже немає навіть " кузі " )) .
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04.05.2021 18:02 Відповісти
Пропили чи зламали?
А як жеш "вялікая"армія та без 'кузі' ..... ой як не скрепна...
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05.05.2021 10:20 Відповісти
С прямоточным ядерным двигателем на спине, здоровье у десантника закончится еще раньше, чем топливо в реактивном ранце. Так что - не вариант.
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04.05.2021 12:20 Відповісти
Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 2998
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03.05.2021 22:30 Відповісти
Це в Улан-Удє , десь два роки тому ,випробування поштового дрона . Купу грошей витратили на проект, всі дрони розбили , гроші закінчилися і казочці кінець
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03.05.2021 23:12 Відповісти
Спочатку здалося, що хтось зажбурив у будинок велетенським павуком 🕷️🕷️🕷️
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04.05.2021 06:56 Відповісти
Дикари даже квадрокоптеры не могут обуздать))
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04.05.2021 13:39 Відповісти
Бедного Карлссона конкретно опустили.
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03.05.2021 23:02 Відповісти
Вместе с его другом Энгельсоном...
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04.05.2021 11:18 Відповісти
Тогда уже Фридриxсоном
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04.05.2021 13:47 Відповісти
Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 7097
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03.05.2021 23:18 Відповісти
А як стріляти?
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03.05.2021 23:53 Відповісти
Стрелять - самонаводящимся.
Хто компактно сформулює це українською ?
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04.05.2021 00:03 Відповісти
Пропоную - "самовлучними"!
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04.05.2021 00:06 Відповісти
Самовлучними стрілами з композитної цибулі
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04.05.2021 00:46 Відповісти
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04.05.2021 13:29 Відповісти
Главное гороха выжрать много
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04.05.2021 00:51 Відповісти
Самонавідним.
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04.05.2021 01:22 Відповісти
Стріляти самонавідними!
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04.05.2021 13:26 Відповісти
У режимі slo-mo, як у Call of Duty...
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04.05.2021 05:06 Відповісти
Люди живут в другом измерении, а у нас только разговоры о том сколько денег с банки тушенки в минобороны украли и как "реформировать" Укроборонпром.
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04.05.2021 00:01 Відповісти
Там рулят анлосаксы, а не хабадники большевистского пошиба.
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04.05.2021 00:04 Відповісти
Англосаксы
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04.05.2021 00:05 Відповісти
Я так понял , что до отдела - "научная фантастика" - НАТОвцы все-таки добрались ... и превратили его в отдел - "практическая физика для чайников" ...
(А ведь на "втором этаже библиотеки" еще много подобных книг пылится...)
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04.05.2021 01:02 Відповісти
Слетай за пивом-как в воду глядели
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04.05.2021 01:11 Відповісти
Класно !
Я б теж так політала ...

Тільки при цьому не можеш стріляти.
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04.05.2021 01:34 Відповісти
Стріляти у режимі slo-mo, як у типовому шутері...
(але для цього потрібно багато амфетаміну) Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями - Цензор.НЕТ 2309
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04.05.2021 05:31 Відповісти
Ну на данном этапе, это все как говорится, "понты". Грубо говоря, из рогатки собьют этого летуна... Но как развитие технологий - не плохо.
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04.05.2021 02:35 Відповісти
для захвата "мирного" контрабандиста - оно весьма и весьма. по воздуху как-то быстрее чем по воде. конечно захват военных вряд ли (хотя, если бы видео не показали, то сюрприз кому-то бы получился 100%, военные - они тупоголовые и готовятся всегда к прошлым войнам), для эвакуации по-быстрому - тоже вполне. не барахтаешься в холодной воде десяток минут - и то плюс. так что это не понты, но дорого.
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04.05.2021 05:07 Відповісти
Очень круто.
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04.05.2021 02:42 Відповісти
Теперь пара таких диверсантов может легко утопить любой " Умирал Кузнецов" ))
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04.05.2021 04:59 Відповісти
да таким еще с 60-х баловались, периодически усиливая интенсивность разработок, даже в какой-то серии бондианы на ранцевых летали...все упирается в надежность конструкции - она слишком миниатюрна для гарантированных решений, каждый раз приподнося какой-то новый фокус...гораздо перспективнее конструкция управляемого дрона с пассажиром - меньше шансов навернуться и свернуть шею...
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04.05.2021 06:32 Відповісти
Сомалийские пираты слюной изошли, смотря на это видео ...
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04.05.2021 06:35 Відповісти
Але в них нема сечі навчитися на такому літати.
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04.05.2021 18:31 Відповісти
@Colt,не то слово, прямо первая мысль именно такая!
С языка снял!
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04.05.2021 19:44 Відповісти
Уинстон Черчилль посылал дохлому совку британские танки "Матильда",дабы защитить от брата Гитлера товаристча Молотова... но фюрер оказался умнее всех Сралинских баранов...,Германия жива,а СССр нет...
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04.05.2021 06:59 Відповісти
а что у него на руках?
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04.05.2021 07:45 Відповісти
Валенки. Чтобы руки на ветру не мерзли
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04.05.2021 13:50 Відповісти
Тупіковий шлях. Замість людини безпілотник легко порається з усіма завданнями. Тим більш його можна робити розміром з муху. Він все бачить, а його не видно і не чути.
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04.05.2021 08:24 Відповісти
Не ссы, беспилотники у них тоже есть.
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04.05.2021 08:38 Відповісти
Да, как раз на море при ветре очень подойдет дрон размером с муxу
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04.05.2021 13:52 Відповісти
Це профффесор ківа полетів на засідання ВР.
І руки вільні цілий час...
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04.05.2021 08:44 Відповісти
Следующий шаг - wingsuit+ Jet Suit для ВДВ. Управляемое свободное "падение" с мягкой посадкой. Задача скомпоновать надежность крепления и быстросъемность.
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04.05.2021 08:45 Відповісти
В будущее спецопераций глядят британцы..,А у нас в прошлое;-закупают,чуть ли не по тысячи баксов, снаряды для отжившей свой век противотанковой буксируемой ствольной артиллерии
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04.05.2021 09:14 Відповісти
"Отжившая свой век" Рапира еще долго сможет останавливать танки, даже с навороченной защитой, разрушая гусеницы спереди или пробивая корпус за катками. Главное раньше времени не демаскироваться, ну и желательно чтобы наводчик был снайпером.
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04.05.2021 09:24 Відповісти
Тогда ей надо попасть в гусеницу танка с первого выстрела,что проблематично,До второго выстрела она может не дожить,слишком демаскируется и недвижима,а наводчики современных танков свое дело знают хорошо
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04.05.2021 09:36 Відповісти
то которые горелые буряты?
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04.05.2021 13:53 Відповісти
На болотах вже думають, чи Хведора до ракети прилімпичити і запустити, чи новий мультик намалювати ... я вже уявляю як карлик олєнєвода прокачує...
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04.05.2021 10:44 Відповісти
сомалийские пираты оценят ))
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04.05.2021 12:40 Відповісти
Пірати отримаютт тільки після того як у раша-фашистів з'явиться... тобто не скоро.
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04.05.2021 12:44 Відповісти
Як би ви знали панечи, як рве пердак кацапу у ночі!
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04.05.2021 12:43 Відповісти
Впечатляет !...Но кроме красивого аттракциона что? Где это чудо можно применить ? Атаковать реального врага не получится ...убьют при подлете. А дорого .....
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04.05.2021 12:52 Відповісти
всё будет и очень скоро, отработают систему, и оружку повесят, еще бы туда экзоскелетик пришпандорить и броню протипульную ))
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04.05.2021 13:43 Відповісти
А як щодо нічного підльоту 20 таких хлопаків?? Чи може на пузі легше 400 метрів проповзти?
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05.05.2021 07:42 Відповісти
Сидит Ахметов на верхнем этаже ДЕТЕКа, а тут в окно стучат ...
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04.05.2021 13:13 Відповісти
Гранатомётом?
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04.05.2021 18:04 Відповісти
Карлсоны Её Величества
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04.05.2021 14:54 Відповісти
А в кацапів - один батут на полк! 👹
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04.05.2021 14:55 Відповісти
Залишилось броньку лише додати і буде справжня Залізна людина.
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04.05.2021 15:02 Відповісти
Шо-то новина не дуже сподобалася кацапоекспертам. От горе! 😂
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04.05.2021 15:07 Відповісти
Смороду випробовують нечоловічі борошна у галузі п'ятої крапки.
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04.05.2021 18:35 Відповісти
Британские морские пехотинцы провели успешные учения по тестированию способности Gravity Jet Suit поддерживать операции по посадке на борт. Источник: https://censor.net/ru/v3263430

ТЮ, У НАС ЗАТЕ ВИПРОБУЮТЬ ЧЕСЬКІ ДАНИ ЯКІ СТРІЛЯТЬ РАДЯНСЬКИМИ СНАРЯДАМИ 152 мм А от отримати відкати від купівлі радянської зброї, ото хфантастика )
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04.05.2021 16:03 Відповісти
Да....это не в лаптях с балалайкой пьяным ****** в пол под стол лететь с криком "деды ваивале !"
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04.05.2021 20:50 Відповісти
Для миттєвого абордажу саме те!
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04.05.2021 21:51 Відповісти
Royal navy це вам не совдеповсько-хуйлососький мультяк , це реальний наступ майбутнього на совейську військову доктрину часів Фрідреха Великого (тобто 18 століття) ... Чекаймо відповіді ***** , що мовляв портянками цей suit вони закидають й що мовляв попри те британська морська піхота не навченна кантувати ліжко по стандартах того ж Фрідриха !
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05.05.2021 01:22 Відповісти
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