Морські піхотинці Британії відпрацьовують десантування з реактивними ранцями. ВIДЕО

Британські морські піхотинці провели успішні навчання з тестування здатності Gravity Jet Suit підтримувати операції з посадки на борт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео навчань.

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