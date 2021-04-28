Тактико-спеціальні навчання з ракетними комплексами "Точка-У" провели на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО
На одному з полігонів бойової підготовки, на Херсонщині, свої вміння і навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", які підпорядковані Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ОС ЗСУ у Facebook.
Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також відповідно й умовного тактичного десанту на гелікоптери.
"У ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Зазначається, що після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже, на завершення, екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.
За словами Наєва, всі без винятку підрозділи, що підпорядковані Командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням.
"Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу", - підкреслив Наєв.
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"Говнокомандуючий" такую технику на 200 км не подпускает к линии фронта и все тумблеры опечатал сотней пломб.
по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты. Источник: https://censor.net/ru/p3262486
дальность Точки У - 120 км
с самого Перекопа до Евпатории еле достает
где наши "Громы" ЗЕ-суки ?
Було колись Козаки й Гетьманиі вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі
немає Гетьмана, немає Пастора, немає й ракет.....
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ти дебіл?
-"... развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели"
главное чтобы видосики сняли