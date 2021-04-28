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Тактико-спеціальні навчання з ракетними комплексами "Точка-У" провели на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

На одному з полігонів бойової підготовки, на Херсонщині, свої вміння і навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", які підпорядковані Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ОС ЗСУ у Facebook.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також відповідно й умовного тактичного десанту на гелікоптери.

"У ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Тактико-спеціальні навчання з ракетними комплексами Точка-У провели на Херсонщині 01

Зазначається, що після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже, на завершення, екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

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За словами Наєва, всі без винятку підрозділи, що підпорядковані Командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням.

Тактико-спеціальні навчання з ракетними комплексами Точка-У провели на Херсонщині 02

"Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу", - підкреслив Наєв.

Автор: 

оборона (4780) військові навчання (2775) ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+9
В 14 году, в августе, псковские десантники так же набрасывали на вентилятор https://republic.ru/posts/l/1151234 Сколько там той артиллерии . простудились.
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28.04.2021 12:42
+8
їб@ште, хлопці!
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28.04.2021 11:58
+8
необходимо временно отказаться от закупок Козаков, Дозоров, Варт! а тем более всякого металлолома из европы типа чешской "Даны"! необходимо все силы и средства бросить на массовое изготовление (а по возможности и приобретение у США, или союзников по НАТО) ракет, типа Нептун, Ольха и т.п. это самое важное оружие, которое сможет нанести врагу коллоссальный урон, и будет серьезно способствовать обороноспособности Украины. здесь вывод прост: не понимая этого, или понимая, и не делая этого, Зе и его окружение проявляют себя врагами Украины
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28.04.2021 12:34
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їб@ште, хлопці!
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28.04.2021 11:58 Відповісти
Куда - по Херсону?
"Говнокомандуючий" такую технику на 200 км не подпускает к линии фронта и все тумблеры опечатал сотней пломб.
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28.04.2021 12:02 Відповісти
чтоб зря не расходовать боезапас-їб@шiть надо по сепарам на Донбассе
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28.04.2021 15:20 Відповісти
Вже куди влучать. Наєв правий. Війна має перейтий на територію ворога. Нехай тиловий кацап відчує що таке війна не з телевізору.
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28.04.2021 16:28 Відповісти
куда ?
по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты. Источник: https://censor.net/ru/p3262486

дальность Точки У - 120 км
с самого Перекопа до Евпатории еле достает

где наши "Громы" ЗЕ-суки ?
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28.04.2021 15:17 Відповісти
Було колись в Україні ревіли гармати

Було колись Козаки й Гетьманиі вміли панувати

Панували добували і Славу і Волю

Минулося осталися Могили на полі

немає Гетьмана, немає Пастора, немає й ракет.....
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28.04.2021 15:44 Відповісти
Четыре штуки, да уж.
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28.04.2021 12:11 Відповісти
В 14 году, в августе, псковские десантники так же набрасывали на вентилятор https://republic.ru/posts/l/1151234 Сколько там той артиллерии . простудились.
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28.04.2021 12:42 Відповісти
Как думаешь, выводы с этого сделаны?
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28.04.2021 12:46 Відповісти
это военная тайна препиЗедента
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28.04.2021 12:52 Відповісти
необходимо временно отказаться от закупок Козаков, Дозоров, Варт! а тем более всякого металлолома из европы типа чешской "Даны"! необходимо все силы и средства бросить на массовое изготовление (а по возможности и приобретение у США, или союзников по НАТО) ракет, типа Нептун, Ольха и т.п. это самое важное оружие, которое сможет нанести врагу коллоссальный урон, и будет серьезно способствовать обороноспособности Украины. здесь вывод прост: не понимая этого, или понимая, и не делая этого, Зе и его окружение проявляют себя врагами Украины
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28.04.2021 12:34 Відповісти
Продовження ресурсу ракет 9М79 було налаглджено на Візарі за проєктом КБЮ ще при Турчинові. В 2018 були випробувальні пуски. В ракетах як мінімум замінено паливо на нове - калорійніше виробництва ПХЗ.
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28.04.2021 13:38 Відповісти
у радіусі тільки 150 км,

----
ти дебіл?
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28.04.2021 16:01 Відповісти
все уже просчитано.... наши войска перешли на новый уровень, никто уже никуда не стреляет:
-"... развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели"

главное чтобы видосики сняли
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28.04.2021 14:40 Відповісти
Это все хорошо. Но где "Ольха М", разработанная на замену "Точкам"? Где "Нептуны" и "Тайфуны"? Где более мощные "Гром\Сапсан"? Все они позволяют уничтожать врага еще на дальних подступах без потерь наших ребят.
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28.04.2021 15:07 Відповісти
"Ольха М", разработанная на замену "Точкам" - Ви нічого не переплутали ??
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28.04.2021 18:35 Відповісти
"на замену "Точкам-У"....есть ОТРК -Гром- он же "Сапсан". Только осталось довести до ума...финансирование нужно, и принять на вооружение.
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29.04.2021 02:59 Відповісти
Конечно!! Эти ЧМО из слуг народа и другие ЛИЗОБЛЮДЫ Зеленского будут хвалить металлолом в виде ТОЧКА-У! Ведь выпуск и производство НЕПТУНов и ОЛЬХИ эти ворюги и неучи успешно просрали !!
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28.04.2021 15:12 Відповісти
 
 