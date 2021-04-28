Тактико-спеціальні навчання з ракетними комплексами "Точка-У" провели на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

На одному з полігонів бойової підготовки, на Херсонщині, свої вміння і навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", які підпорядковані Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ОС ЗСУ у Facebook.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також відповідно й умовного тактичного десанту на гелікоптери.

"У ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зазначається, що після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже, на завершення, екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

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За словами Наєва, всі без винятку підрозділи, що підпорядковані Командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням.

"Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу", - підкреслив Наєв.