Тактико-специальные учения с ракетными комплексами "Точка-У" провели на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТО

На одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, свои умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ОС ВСУ в Facebook.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, во время тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты.

"В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отмечается, что после первого этапа учений воины-ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций. Уже, в завершение, экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

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По словам Наева, все без исключения подразделения, подчиненные командованию и несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, системно занимаются повышением возможностей к действиям по назначению.

"Наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а подразделения постоянно улучшают обученность личного состава" - подчеркнул Наев.