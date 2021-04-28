Тактико-специальные учения с ракетными комплексами "Точка-У" провели на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТО
На одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, свои умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ОС ВСУ в Facebook.
Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, во время тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты.
"В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Отмечается, что после первого этапа учений воины-ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций. Уже, в завершение, экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.
По словам Наева, все без исключения подразделения, подчиненные командованию и несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, системно занимаются повышением возможностей к действиям по назначению.
"Наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а подразделения постоянно улучшают обученность личного состава" - подчеркнул Наев.
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"Говнокомандуючий" такую технику на 200 км не подпускает к линии фронта и все тумблеры опечатал сотней пломб.
по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты. Источник: https://censor.net/ru/p3262486
дальность Точки У - 120 км
с самого Перекопа до Евпатории еле достает
где наши "Громы" ЗЕ-суки ?
Було колись Козаки й Гетьманиі вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі
немає Гетьмана, немає Пастора, немає й ракет.....
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ти дебіл?
-"... развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели"
главное чтобы видосики сняли