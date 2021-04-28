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Тактико-специальные учения с ракетными комплексами "Точка-У" провели на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТО

На одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, свои умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ОС ВСУ в Facebook.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, во время тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты.

"В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Тактико-специальные учения с ракетными комплексами Точка-У провели на Херсонщине 01

Отмечается, что после первого этапа учений воины-ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций. Уже, в завершение, экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

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По словам Наева, все без исключения подразделения, подчиненные командованию и несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, системно занимаются повышением возможностей к действиям по назначению.

Тактико-специальные учения с ракетными комплексами Точка-У провели на Херсонщине 02

"Наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а подразделения постоянно улучшают обученность личного состава" - подчеркнул Наев.

оборона (5205) военные учения (3457) ВСУ (6587) Наев Сергей (347) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+9
В 14 году, в августе, псковские десантники так же набрасывали на вентилятор https://republic.ru/posts/l/1151234 Сколько там той артиллерии . простудились.
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28.04.2021 12:42
+8
їб@ште, хлопці!
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28.04.2021 11:58
+8
необходимо временно отказаться от закупок Козаков, Дозоров, Варт! а тем более всякого металлолома из европы типа чешской "Даны"! необходимо все силы и средства бросить на массовое изготовление (а по возможности и приобретение у США, или союзников по НАТО) ракет, типа Нептун, Ольха и т.п. это самое важное оружие, которое сможет нанести врагу коллоссальный урон, и будет серьезно способствовать обороноспособности Украины. здесь вывод прост: не понимая этого, или понимая, и не делая этого, Зе и его окружение проявляют себя врагами Украины
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28.04.2021 12:34
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їб@ште, хлопці!
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28.04.2021 11:58 Ответить
Куда - по Херсону?
"Говнокомандуючий" такую технику на 200 км не подпускает к линии фронта и все тумблеры опечатал сотней пломб.
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28.04.2021 12:02 Ответить
чтоб зря не расходовать боезапас-їб@шiть надо по сепарам на Донбассе
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28.04.2021 15:20 Ответить
Вже куди влучать. Наєв правий. Війна має перейтий на територію ворога. Нехай тиловий кацап відчує що таке війна не з телевізору.
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28.04.2021 16:28 Ответить
куда ?
по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также соответственно и условного тактического десанта на вертолеты. Источник: https://censor.net/ru/p3262486

дальность Точки У - 120 км
с самого Перекопа до Евпатории еле достает

где наши "Громы" ЗЕ-суки ?
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28.04.2021 15:17 Ответить
Було колись в Україні ревіли гармати

Було колись Козаки й Гетьманиі вміли панувати

Панували добували і Славу і Волю

Минулося осталися Могили на полі

немає Гетьмана, немає Пастора, немає й ракет.....
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28.04.2021 15:44 Ответить
Четыре штуки, да уж.
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28.04.2021 12:11 Ответить
В 14 году, в августе, псковские десантники так же набрасывали на вентилятор https://republic.ru/posts/l/1151234 Сколько там той артиллерии . простудились.
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28.04.2021 12:42 Ответить
Как думаешь, выводы с этого сделаны?
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28.04.2021 12:46 Ответить
это военная тайна препиЗедента
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28.04.2021 12:52 Ответить
необходимо временно отказаться от закупок Козаков, Дозоров, Варт! а тем более всякого металлолома из европы типа чешской "Даны"! необходимо все силы и средства бросить на массовое изготовление (а по возможности и приобретение у США, или союзников по НАТО) ракет, типа Нептун, Ольха и т.п. это самое важное оружие, которое сможет нанести врагу коллоссальный урон, и будет серьезно способствовать обороноспособности Украины. здесь вывод прост: не понимая этого, или понимая, и не делая этого, Зе и его окружение проявляют себя врагами Украины
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28.04.2021 12:34 Ответить
Продовження ресурсу ракет 9М79 було налаглджено на Візарі за проєктом КБЮ ще при Турчинові. В 2018 були випробувальні пуски. В ракетах як мінімум замінено паливо на нове - калорійніше виробництва ПХЗ.
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28.04.2021 13:38 Ответить
у радіусі тільки 150 км,

----
ти дебіл?
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28.04.2021 16:01 Ответить
все уже просчитано.... наши войска перешли на новый уровень, никто уже никуда не стреляет:
-"... развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели"

главное чтобы видосики сняли
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28.04.2021 14:40 Ответить
Это все хорошо. Но где "Ольха М", разработанная на замену "Точкам"? Где "Нептуны" и "Тайфуны"? Где более мощные "Гром\Сапсан"? Все они позволяют уничтожать врага еще на дальних подступах без потерь наших ребят.
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28.04.2021 15:07 Ответить
"Ольха М", разработанная на замену "Точкам" - Ви нічого не переплутали ??
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28.04.2021 18:35 Ответить
"на замену "Точкам-У"....есть ОТРК -Гром- он же "Сапсан". Только осталось довести до ума...финансирование нужно, и принять на вооружение.
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29.04.2021 02:59 Ответить
Конечно!! Эти ЧМО из слуг народа и другие ЛИЗОБЛЮДЫ Зеленского будут хвалить металлолом в виде ТОЧКА-У! Ведь выпуск и производство НЕПТУНов и ОЛЬХИ эти ворюги и неучи успешно просрали !!
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28.04.2021 15:12 Ответить
 
 