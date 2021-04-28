СБУ совместно с Нацполицией проводят антитеррористические учения на Тернопольщине
28 апреля на Тернопольщине начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые пройдут в нескольких местах Тернополя и окрестностях областного центра. Их проводят работники СБУ совместно с Нацполицией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольщины.
Цель мероприятий - совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
Отмечается, что в ходе тренировок под усиленной защитой будут находиться объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной систем. Отработка учебных задач предполагает привлечение вооруженных правоохранителей. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.
"Управление СБУ в Тернопольской области и работники полиции просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.
Кроме того, призываем жителей области информировать правоохранителей по номерам телефона доверия СБУ (0352) 52-90-00 и (067) 352-31-00 в следующих случаях:
• прибытие или пребывание подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
• появление подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи важных объектов;
• выявление подозрительных предметов или средств поражения;
• получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий", - сказано в сообщении.
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