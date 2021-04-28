СБУ совместно с Нацполицией проводят антитеррористические учения на Тернопольщине

28 апреля на Тернопольщине начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые пройдут в нескольких местах Тернополя и окрестностях областного центра. Их проводят работники СБУ совместно с Нацполицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольщины.

Цель мероприятий - совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Отмечается, что в ходе тренировок под усиленной защитой будут находиться объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной систем. Отработка учебных задач предполагает привлечение вооруженных правоохранителей. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.

"Управление СБУ в Тернопольской области и работники полиции просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, призываем жителей области информировать правоохранителей по номерам телефона доверия СБУ (0352) 52-90-00 и (067) 352-31-00 в следующих случаях:



• прибытие или пребывание подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

• появление подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи важных объектов;

• выявление подозрительных предметов или средств поражения;

• получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий", - сказано в сообщении.