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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ спільно з Нацполіцією проводять антитерористичні навчання на Тернопільщині

СБУ спільно з Нацполіцією проводять антитерористичні навчання на Тернопільщині

28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбудуться в декількох місцях Тернополя й околицях обласного центру. Їх проводять працівники СБУ спільно з Нацполіцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільщини.

Мета заходів - удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійних загрозам.

Зазначається, що в ході тренувань під посиленим захистом перебуватимуть об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі енергетичної та транспортної систем. Відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців. Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

"Управління СБУ в Тернопільській області та працівники поліції просять краян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

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Крім того, закликаємо жителів області інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00 та (067) 352-31-00 у таких випадках:

• прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
• появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу важливих об’єктів;
• виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
• отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12774) силовики (2512) військові навчання (2775) Тернопільська область (586)


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Нужно потрясти волынскую часть Тернопольщины,особенно Почаев.
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28.04.2021 10:54 Відповісти
почаев - это молдавский анклав волыни...где и чауса можно найти
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28.04.2021 14:36 Відповісти
О каких именно террористах такая забота ?
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28.04.2021 11:01 Відповісти
Краще б провели такі навчання в Київській управі фсб(у).
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28.04.2021 11:09 Відповісти
 
 