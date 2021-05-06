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Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям

Адміністративні суди хочуть позбавити змоги зупиняти рішення Служби безпеки України, Державної міграційної служби та Держприкордонслужби про заборону в'їзду іноземців. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №5410.

Глава держави звертає увагу, що Держміграції, СБУ, орган охорони державного кордону, уповноважений підрозділ Національної поліції на сьогодні об'єктивно позбавлені можливості ефективно реалізовувати надані їм повноваження, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Досить часто дія прийнятих ними рішень про заборону в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну зупиняється на підставі ухвал адміністративних судів, постановлених у зв'язку із вжиттям заходів забезпечення позовів", - сказано у пояснювальній записці.

Аргументом таких ухвал є те, що рішення про заборону в'їзду не дає іноземцю або особі без громадянства змоги прибути в нашу державу та взяти особисту участь у розгляді справи в суді.

Президент звертає увагу, що дані судові рішення можуть призвести до втрати такого превентивного інструменту забезпечення національної безпеки, як заборона в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства.

Це також може мати наслідком створення умов для безперешкодного в'їзду у нашу країну і законного перебування іноземців, щодо яких є підозри в причетності до:

  • іноземних спеціальних служб, насамперед Росії,
  • міжнародних терористичних, релігійно-екстремістських організацій,
  • транснаціональних злочинних угруповань,
  • до діяльності на шкоду Україні, зокрема розвідувальної, диверсійно-підривної, інформаційно-пропагандистської, спрямованої на розпалювання міжрелігійної та міжетнічної ворожнечі, поширення сепаратизму.

Глава держави вніс цей проєкт закону ще наприкінці квітня, однак його текст був відсутній на сайті Ради.
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Топ коментарі
+19
Он точно учился на юриста?
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06.05.2021 16:23
+17
запретить судам судить? оригинально )))))
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06.05.2021 16:30
+12
Вот это тот редкий случай, когда поддерживаю.
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06.05.2021 16:30
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Он точно учился на юриста?
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06.05.2021 16:23 Відповісти
воно й не збагне, чого тут навергано...
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06.05.2021 16:26 Відповісти
давно пора!..нехрен продажным мантиеносцам в дела защиты госбезопасности влазить! Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам - Цензор.НЕТ 9104
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06.05.2021 16:24 Відповісти
запретить судам судить? оригинально )))))
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06.05.2021 16:30 Відповісти
Судить нельзя запретить.
А, вот, чтобы событие не попадало в юрисдикцию судов, то это можно так упорядочить.
В Европе тоже есть такая практика.
Например, при отказе на визу частному лицу решение принимает чиновник. И обжаловать в суде это нельзя - суд не уполномочен рассматривать жалобы на отказы по визам. Решил чиновник - и всё.
Но, если юридическое лицо пригласило гостя и был получен отказ, то суд готов рассмотреть обжалование. Тогда чиновник в суде должен предъявить основания. Суд может согласиться с чиновником, а может - нет.
Но в частном порядке - это игра в одни ворота.
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06.05.2021 16:59 Відповісти
Вот это тот редкий случай, когда поддерживаю.
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06.05.2021 16:30 Відповісти
Я тоже поддерживаю. Когда мусор выпишет тебе штраф за нарушение, которое ты не совершал
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07.05.2021 01:30 Відповісти
Одноклеточное...
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06.05.2021 16:32 Відповісти
Это про тебя и так все знают, мог бы и не писать
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06.05.2021 17:42 Відповісти
Ну дебилам вроде тебя, доказывать их неполноценность дело неблагодарное.
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06.05.2021 18:02 Відповісти
А як же "незалежність судової гілки влади"?
Чи може згадати про акторів "Сватів", яким чомусь дозволили в'їзд до України після приходу ЗЕ до влади? (Прізвищ не знаю - не дивився той серіал, але про цей факт були публікації в інтернеті)
Покищо від найвеличнвшого та його "маладьіх ліц" тільки брехня майже в кожному слові, а всі дії підпадають під формулу "друзям - все, ворогам - закон", але той закон "на 100% свій", як і прокурор.
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06.05.2021 16:33 Відповісти
у нас нет судової гілки влади, у нас есть 5 колона в виде судов
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06.05.2021 21:23 Відповісти
Ну це не новина, на жаль... Але ж на стадіоні навесні 2019 якийсь чорнявий чувачок невеликого зросту щось репетував про незалежність судів та перезавантаження всієї системи. Навіть "на 100% свій прокурор" каже, що вона не впливає на суди!
Ой! То ж Рябошапка був "на 100% свій", а ця, мабуть, на всі 200%!
Але це не заважає тролити свідків "кінця епохи бідності" з числа "ми всі презЕденти", що "зробили всіх разом"
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06.05.2021 21:49 Відповісти
А про базові права людини той юрЬІст чув? А про те, що у цивілізованому світі кожна людина має право на справедливе рішення щодо себе органів влади, в тму числі і через суд йому відомо? Схоже, що ні. Його задовільняють будь-які, навіть найабсурдніші рішення судів, коли це - рішення в його інтересах і категорично не подобаються, коли не в його інтересах. Можна подумати, щ юо його бажання - то і є конституція країни.
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06.05.2021 16:33 Відповісти
Потом не ори в истерике, почему винторогов пускают в Украину.
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06.05.2021 16:37 Відповісти
Так їх і по команді Зєлєнского пускають. Наприклад такого собі Жобронравова зі "Сватів" і ще цілий жмут подібних. Просто у цій державі буде порядок лише тоді, коли перестанють діяти закони влади, а почне діяти влада закону. І ще я не люблю такого дешевого піару.
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06.05.2021 16:47 Відповісти
Ты лично слышал или видел эту команду?
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06.05.2021 17:43 Відповісти
Ти справді вважаєш мене людиною зі свити Зєлєнского? 😁 А ти особисто до речі бачиш суслка? 😊 Убогий, це не секрет, що Жобронравова пювпустили за командою Зєлєнского. Погугли, якщо знаєш, як це робиться. Заходи на пошукових гугл-хром і набираєш: "яких російських акторів, в'їзд яким був заборонений в Україну, впустили за сприянням Зєлєнского. І сам все почитаєш. Це для тебе не важко, надіюсь?
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06.05.2021 19:18 Відповісти
Это леденцы, соси!Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям - Цензор.НЕТ 5899
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06.05.2021 21:29 Відповісти
😁 В принципі ти вгадав, я таки цукерки смокчу. А от ти напевне сосеш дещо інше? Від цукерок тебе рве? Хіба ні? 😵
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06.05.2021 21:45 Відповісти
То може треба відповідний закон?
Голова політичної партії, що має монобільшість у ВРУ, Голова держави, якому, відповідно до Конституції, надано право законодавчої ініціативи, людина, яка призначає на посади Голову РНБО, СБУ та відповідає за безпеку, недоторканість кордонів та незалежність країни (знову ж таки, відповідно до Конституції), всенародно обраний... І це все - одна людина. Але ні від нього, ні від його партії, ні від монобільшості такого не чутно. Зате є законопроект про кримінальну відповідальність за антисемитизм...
Я ні на що не натякаю, але буду спостерігати за цим з пивом та попкорном
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06.05.2021 21:59 Відповісти
Схоже що злітає з "котушок" в темі про суди.
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06.05.2021 16:45 Відповісти
Если в консульстве США вам откажут в визе, то обжаловать в суде тоже не получится.
Эти отказы (в частном порядке) не попадают в юрисдикцию судов. Решил чиновник - поставлена точка.
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06.05.2021 17:02 Відповісти
фундаментальный закон!
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06.05.2021 16:44 Відповісти
може проще доказывать в судах вину таких иностранцев,как агрохимия и д"ермак?да и портнов тоже...тогда другие сами не поедут,и отменять ничего не потребуется...
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06.05.2021 16:44 Відповісти
У Євросоюзі ситуація виглядає так:вам без якої не будь вагомої на те причини,забороняють в'їзд на свою територію на якийсь певний термін..Як ви можете туди потрапити для оскарження даного рішення.Їх це абсолютно не колише.Наймайте віддалено юриста і доказуйте.
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06.05.2021 17:13 Відповісти
Адвокат з ЄС теж не допоможе, якщо мова йшла про приватне замовлення візи. Ці питання не підлягають оскарженню.
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06.05.2021 20:44 Відповісти
Я так понял речь о жителях кацапстана, тут вопрос вообще легко решается, нужно просто ввести визы.
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06.05.2021 17:27 Відповісти
подскажите, где он дурь берет. я тоже хочу
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06.05.2021 17:29 Відповісти
Это наша корова и мы её доим Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям - Цензор.НЕТ 511
https://apostrophe.ua/article/lime/scandal/2020-01-05/zvezda-80-h-dr-alban-ugodil-pod-zapret-v-ukraine-iz-za-kryima-no-zelenskiy-i-kvartal-vse-poreshali/30163

Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям - Цензор.НЕТ 7221
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06.05.2021 17:30 Відповісти
А можно просто запретить суды? Какая разница, есть они или нет?
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06.05.2021 17:54 Відповісти
Давно потрібно вирвати жало шкідникам в мантіях . Вони себе повністю дискридетували .
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06.05.2021 23:19 Відповісти
 
 