Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям
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Адміністративні суди хочуть позбавити змоги зупиняти рішення Служби безпеки України, Державної міграційної служби та Держприкордонслужби про заборону в'їзду іноземців. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №5410.
Глава держави звертає увагу, що Держміграції, СБУ, орган охорони державного кордону, уповноважений підрозділ Національної поліції на сьогодні об'єктивно позбавлені можливості ефективно реалізовувати надані їм повноваження, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Досить часто дія прийнятих ними рішень про заборону в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну зупиняється на підставі ухвал адміністративних судів, постановлених у зв'язку із вжиттям заходів забезпечення позовів", - сказано у пояснювальній записці.
Аргументом таких ухвал є те, що рішення про заборону в'їзду не дає іноземцю або особі без громадянства змоги прибути в нашу державу та взяти особисту участь у розгляді справи в суді.
Президент звертає увагу, що дані судові рішення можуть призвести до втрати такого превентивного інструменту забезпечення національної безпеки, як заборона в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства.
Це також може мати наслідком створення умов для безперешкодного в'їзду у нашу країну і законного перебування іноземців, щодо яких є підозри в причетності до:
- іноземних спеціальних служб, насамперед Росії,
- міжнародних терористичних, релігійно-екстремістських організацій,
- транснаціональних злочинних угруповань,
- до діяльності на шкоду Україні, зокрема розвідувальної, диверсійно-підривної, інформаційно-пропагандистської, спрямованої на розпалювання міжрелігійної та міжетнічної ворожнечі, поширення сепаратизму.
Глава держави вніс цей проєкт закону ще наприкінці квітня, однак його текст був відсутній на сайті Ради.
Будь ласка, зачекайте...
А, вот, чтобы событие не попадало в юрисдикцию судов, то это можно так упорядочить.
В Европе тоже есть такая практика.
Например, при отказе на визу частному лицу решение принимает чиновник. И обжаловать в суде это нельзя - суд не уполномочен рассматривать жалобы на отказы по визам. Решил чиновник - и всё.
Но, если юридическое лицо пригласило гостя и был получен отказ, то суд готов рассмотреть обжалование. Тогда чиновник в суде должен предъявить основания. Суд может согласиться с чиновником, а может - нет.
Но в частном порядке - это игра в одни ворота.
Чи може згадати про акторів "Сватів", яким чомусь дозволили в'їзд до України після приходу ЗЕ до влади? (Прізвищ не знаю - не дивився той серіал, але про цей факт були публікації в інтернеті)
Покищо від найвеличнвшого та його "маладьіх ліц" тільки брехня майже в кожному слові, а всі дії підпадають під формулу "друзям - все, ворогам - закон", але той закон "на 100% свій", як і прокурор.
Ой! То ж Рябошапка був "на 100% свій", а ця, мабуть, на всі 200%!
Але це не заважає тролити свідків "кінця епохи бідності" з числа "ми всі презЕденти", що "зробили всіх разом"
Голова політичної партії, що має монобільшість у ВРУ, Голова держави, якому, відповідно до Конституції, надано право законодавчої ініціативи, людина, яка призначає на посади Голову РНБО, СБУ та відповідає за безпеку, недоторканість кордонів та незалежність країни (знову ж таки, відповідно до Конституції), всенародно обраний... І це все - одна людина. Але ні від нього, ні від його партії, ні від монобільшості такого не чутно. Зате є законопроект про кримінальну відповідальність за антисемитизм...
Я ні на що не натякаю, але буду спостерігати за цим з пивом та попкорном
Эти отказы (в частном порядке) не попадают в юрисдикцию судов. Решил чиновник - поставлена точка.
https://apostrophe.ua/article/lime/scandal/2020-01-05/zvezda-80-h-dr-alban-ugodil-pod-zapret-v-ukraine-iz-za-kryima-no-zelenskiy-i-kvartal-vse-poreshali/30163