США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім
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Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України в НАТО.
Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Адміністрація Байдена прихильна тим принципам, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.
Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, представниця Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".
Топ коментарі
+15 Шрек Баблокат
показати весь коментар06.05.2021 20:13
+14 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар06.05.2021 20:17
+12 Ksenia VB
показати весь коментар06.05.2021 20:03
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Будь ласка, зачекайте...
Але наш президент всіма своїми діями говорить - фіг вам.
Реформ немає. То хто підтримує рускіх Кsenia VB чи Зеленський і його бобіки ?
До того ж, ми вже практично втратили зроблене ним.
Ви самі дуже задоволені вибором людини, яка окрім поржати нічим у своєму житті не займалась ? Тепер ржуть над вами всі олігархи. Читали у скільки разів вони збагатіли А в часи п'ятого президента вони збідніли у кілька разів.
Тому питається - за чий рахунок бенкет ?
Поржали, да ? Отож...
то був бы в нас - те шо е зараз.
\\\\\\\\С 2014 года США предоставили Украине более $4,6 млрд общей помощи, включая помощь в области безопасности и небезопасности. Кроме того, мы предоставили три суверенных кредитных гарантии на $1 млрд.\\\\\
решительно поддерживают
продолжают внимательно следить
не признают и никогда не признают аннексию Россией Крымского полуострова
Донбасс - это Украина. Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям
Соединенные Штаты вместе с Украиной продолжают бороться с коррупцией
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены
Спасибо, друзья! Кстати, возьмите Киву учиться, он в Гарвард хочет, но денег нет, дайте кредит.
Ключевое тут..."когда выполнят обязательства"...то бишь при сле и его зеленом стаде у власти этого не может произойти в принципе...
спустя месяц Твиттер отреагировал на несколько моих жалоб и заблокировал аккаунт лютой ватницы и украинофобки "Илларии Краматорской".. вот так вот!
зеленые дебилы под 15% через евробонды деньги занимают