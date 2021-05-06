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США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.

В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
а у меня сегодня маленький праздник))..
спустя месяц Твиттер отреагировал на несколько моих жалоб и заблокировал аккаунт лютой ватницы и украинофобки "Илларии Краматорской".. вот так вот! США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5058
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06.05.2021 20:13
+14
Игорь, ты снова прием лекарств пропустил? США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7392
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06.05.2021 20:17
+12
Звичайно підтримують.
Але наш президент всіма своїми діями говорить - фіг вам.
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06.05.2021 20:03
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Звичайно підтримують.
Але наш президент всіма своїми діями говорить - фіг вам.
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06.05.2021 20:03 Ответить
США просто дражнять путіна і чекають поки путін захопить всю Україну.
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06.05.2021 20:14 Ответить
Игорь, ты снова прием лекарств пропустил? США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7392
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06.05.2021 20:17 Ответить
Якби США хотіли допомогти, вони б допомогли. А США в епоху демократів тільки провокують путіна на напади і нічого не роблять. Так було під час Майдану, коли Нуланд та американці роздавали печенькі на Майдані і дражнили путіна, а потім путін напав, а Обамама відморозився, так буде і зараз.
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06.05.2021 20:25 Ответить
Ты только не нервничай, Игорь. Это можно вылечить.....
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06.05.2021 20:28 Ответить
не уверен..
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06.05.2021 20:32 Ответить
В смысле "дали возможность"? Не поддержали огнем с моря части ЗСУ, оказывающие упорное сопротивление дикарям? И каким критериям приема в НАТО отвечают ЗСУ на сегодня и отвечали "при Порошенко"?
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06.05.2021 20:52 Ответить
Если уж галоперидол не помог
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06.05.2021 20:58 Ответить
Для рускіх , - єто бомба . От навіщо ви підтримуєтє рускіх Кsenia VB ?? .
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06.05.2021 20:17 Ответить
Блінкен сказав, що всі гроші розкрадаються.
Реформ немає. То хто підтримує рускіх Кsenia VB чи Зеленський і його бобіки ?
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06.05.2021 20:33 Ответить
Робив, але не доробив. Неможливо в короткий строк встигнути все. Започаткував, вірніше сказати.
До того ж, ми вже практично втратили зроблене ним.
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06.05.2021 20:38 Ответить
Тоді наведіть мені приклад країни, яка би встигла провести масштабні реформи у всіх галузях за 5 років. І це не враховуючи війни.
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06.05.2021 20:48 Ответить
Імєю.
Ви самі дуже задоволені вибором людини, яка окрім поржати нічим у своєму житті не займалась ? Тепер ржуть над вами всі олігархи. Читали у скільки разів вони збагатіли А в часи п'ятого президента вони збідніли у кілька разів.
Тому питається - за чий рахунок бенкет ?
Поржали, да ? Отож...
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06.05.2021 20:55 Ответить
як би нам все спочатку отак и перегоснуть!
то був бы в нас - те шо е зараз.
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06.05.2021 23:01 Ответить
мы програли вийну за сердця....- сумно и дужe..
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06.05.2021 23:11 Ответить
Сча потерпевший вiслюк начнёт выяснять, какие в этом плюсы, минусы, подводные камни...
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06.05.2021 20:03 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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06.05.2021 20:05 Ответить
на словах нас все поддерживают, особенно фрау комсомолка. но на деле трубу строить продолжают.
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06.05.2021 20:06 Ответить
Так слово говорить не дела делать.
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06.05.2021 20:18 Ответить
При Трампі, "маріонетці" куйла, сєвєрний потік чомусь не будувався. А після інавгурації леоніда ілліча байдена будівництво чомусь поновилося. Совпадєніє? Нє думаю. Гадаю, дєдушка за це совпадєніє отримав чимало бабла, як свого часу від китайців через синка, та від "української" бурізми. Будівництво продовжується, незважаючи на те, що адміністрація біоробота й кобили гаріс погрожували санкціями. Оце і все, що треба знати про "друга" України байдена та "твердий намір" США захищати нас від кацапів. А обумовлення допомоги боротьбою з корупцією - це все гнилі відмазки, щоби нічого не робити і куйла не провокувати.
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07.05.2021 08:58 Ответить
Сэкономили на дураках(ЯО не надо противостоять) десятки или сотни млрд. и:

\\\\\\\\С 2014 года США предоставили Украине более $4,6 млрд общей помощи, включая помощь в области безопасности и небезопасности. Кроме того, мы предоставили три суверенных кредитных гарантии на $1 млрд.\\\\\

решительно поддерживают
продолжают внимательно следить
не признают и никогда не признают аннексию Россией Крымского полуострова
Донбасс - это Украина. Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям
Соединенные Штаты вместе с Украиной продолжают бороться с коррупцией
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены

Спасибо, друзья! Кстати, возьмите Киву учиться, он в Гарвард хочет, но денег нет, дайте кредит.
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06.05.2021 20:06 Ответить
Образование - пережиток прошлого. Актуально было когда были неграмотные родители.Львиная часть многообразованных ходят просящими шавками у тупых начальников-миллионеров.
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06.05.2021 20:14 Ответить
США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2071
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06.05.2021 20:18 Ответить
это есть отшень карашо!
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06.05.2021 20:08 Ответить
А які обов'язки для вступу? Якась тайна мабуть. Купа питань, жодної відповіді, а раз не кажуть, значить все погано.
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06.05.2021 20:11 Ответить
Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3263930

Ключевое тут..."когда выполнят обязательства"...то бишь при сле и его зеленом стаде у власти этого не может произойти в принципе...
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06.05.2021 20:12 Ответить
Обязатєльства - це гнила відмазка. У 1949 році в НАТО взяли країни не в результаті "виполнєнія обязательств", а виходячи з реальної совкової загрози. І цією гнилою відмазкою байдено-блінкінда тутешні корисні ідіоти глобалістів виправдовують фактичне небажання нинішньої американської адмінісракції взяти Україну в альянс. От цікаво, наприклад, коли йдеться про боротьбу з корупцією як одну з умов - яким чином цю боротьбу можна виміряти кількісно, щоби блінкінд міг сказати: О! Показник досягнутий! Ласкаво просимо до НАТО, українці! Числом посаджених корупціонерів? Звісно, що це фігня і такого показника не існує в природі. Якщо країну вважають союзником, то її без зволікань беруть до альянсу. Особливо в нинішніх загрозливих умовах. Крапка. Все решта - нічого не вартий триндьож. Візит блінкінда до України завершився практично нічим. Жодного конкретного результату. Хоча б якесь просунуте озброєння пообіцяли, але й цього немає. Гучний пук в калюжу - і все.
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07.05.2021 09:36 Ответить
може історії про масонів не такі вже й смішні - шо з вірусом, шо з війнами - дуже підозріло. особливо Китай - в нас за тиждень стільки заражених як там за весь час тіпа США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8697 але головне шо їм вірять в основному
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07.05.2021 09:57 Ответить
а когда Украина будет бороться со внутреним врагом?вот к примеру гнида
США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9125
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06.05.2021 20:13 Ответить
пипец.. это кто? Похож на впиховщика...
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06.05.2021 20:15 Ответить
Он всегда появляется для прокремлёвской пропаганды вовремя .
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06.05.2021 20:21 Ответить
Это слова а на деле мы ведь понимаем ,что решение о принятии в НАТО зависит исключительно от США ,все остальные там младшие партнёры ...
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06.05.2021 20:13 Ответить
а у меня сегодня маленький праздник))..
спустя месяц Твиттер отреагировал на несколько моих жалоб и заблокировал аккаунт лютой ватницы и украинофобки "Илларии Краматорской".. вот так вот! США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5058
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06.05.2021 20:13 Ответить
маякнул бы мне. я бы тоже страйк кинул
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06.05.2021 20:16 Ответить
Какими словами говорили Порошенко, такими же сказали и Зеленскому. Ничего не поменялось. И да, мы таки ещё не в НАТО.
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06.05.2021 20:14 Ответить
Ждут пока научитесь голосовать мозгами на выбораx США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1097
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06.05.2021 20:34 Ответить
Это вы про выборы Трампа президентом США?
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06.05.2021 20:55 Ответить
Это про выборы, которых нет на свинособакии
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06.05.2021 21:01 Ответить
И вы пытаетесь обсуждать то, чего нет? А нафига?
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06.05.2021 21:12 Ответить
Не пишіть куйні. Вибори до цього не мають жодного стосунку. Не треба недолугість адміністрації під керівництвом кобили гарріс виправдовувати недолугістю вувузєли.
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07.05.2021 09:38 Ответить
"Фундаментальная идея", про которую намеками рассказывал Зеленский - это размещение на украинской территории военно-морской базы США. Первая реакция Блинкена была сдержанной. Он посоветовал начать "... большой путь с первого шага - восстановления отношений с МВФ". Учитесь, зебобики, слогу и и изложению мыслей. Вот как надо отсылать кого-либо в правильном направлении.
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06.05.2021 20:15 Ответить
Все верно. Сначала МВФ должно основательно Украину "раздеть"
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06.05.2021 20:27 Ответить
ты предпочитаешь беню?
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06.05.2021 20:28 Ответить
В сравнении с МВФ, то да. Он (Беня) дефолт не объявит. А так, прогнило все.
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06.05.2021 20:34 Ответить
беня все скиздит как из Привата, зачем ему объявлять дефолт? США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8527
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06.05.2021 20:37 Ответить
кто не объявит дефолт? беня не объявит дефолт? да он за этим и вернулся. В условиях хаоса миллиарда зарабатывать проще простого. В нормальных условиях бени и иже с ним зарабатывают на хлеб путем пошива рукавиц в отдаленной колонии.
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06.05.2021 20:37 Ответить
його хутін вже 20 років човпе.
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06.05.2021 20:35 Ответить
Оно предпочитает *****
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06.05.2021 21:02 Ответить
это под 2,5% годовыx "раздеть"? США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2857
зеленые дебилы под 15% через евробонды деньги занимаютСША поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3345
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06.05.2021 20:36 Ответить
Под эти 2,5% надо требования выполнять, которые и разденут.
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06.05.2021 20:40 Ответить
Ватный длбб ,раздетые и голодные ходят *друзья* Засрахи ,типа севкореи, венесуэллллы, А друзья США процветающие благополучные страны! Майор тебе придумал паскудное неадекватное погоняло...
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06.05.2021 21:01 Ответить
Гарик Неинженер Ник у тебя не нормальный, начиная с грубой грамматической ошибки. Роман Рыфяк, футболист, защитник львовских "Карпат". В юности, я серьезно занимался футболом. А какой-то майор у тебя в голове)))
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06.05.2021 22:25 Ответить
А почему тебя мордва плюсует?
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06.05.2021 21:01 Ответить
Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу прибули на схід України , з неба.з росiйского лiтака на них падали дитячi iграшки
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06.05.2021 20:30 Ответить
Сегодня, 6 мая, пророссийские террористы обстреляли бойцов ВСУ в районе КПВВ "Новотроицкое". Один армеец погиб, второй получил тяжелое ранение. Об этом сообщает Штаб ООС. Боевики т.н. "ДНР" открыли прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один боец получил смертельное пулевое ранение, тяжелораненого эвакуировали в больницу. На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.
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06.05.2021 20:33 Ответить
Ну в принципе всё ясно.Мочи красных пока не побелеют США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1364
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06.05.2021 20:43 Ответить
От буде смішно дивитися на реакцію соєвих ідіотів, коли при Бубочці Україна стане країною-членом альянсу НАТО. США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1981
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06.05.2021 20:44 Ответить
Ты сам идиот...Вопрос будут решать США а не воры с клоунами...
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06.05.2021 20:47 Ответить
От я і кажу, що ви с трусів від істерики вискакувати тут будете з вереском про зрадозрадну зраду.
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06.05.2021 20:49 Ответить
США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2223
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06.05.2021 21:24 Ответить
Все добре, але не з Порошенко, а з Порошенком.
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06.05.2021 23:17 Ответить
шоколядників. соєвих це не про нас.
США підтримують вступ України в НАТО, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8611
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06.05.2021 23:21 Ответить
Ну наконец - то росийские радиорубки смогут завыть , -- воздушная угроза .. !
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06.05.2021 20:48 Ответить
Даєш наших корупціонерів - у НАТО!От де для них масштаб!
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06.05.2021 23:48 Ответить
Тепер зрозуміло якою гнидою була комсомолка меркель у 2008 році і на кого вона працювала... жЮлька також...
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07.05.2021 00:07 Ответить
Еще будут поддерживать 200 лет
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07.05.2021 05:12 Ответить
 
 