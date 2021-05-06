США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом
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Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.
Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.
В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".
Топ комментарии
+15 Шрек Баблокат
показать весь комментарий06.05.2021 20:13
+14 Maxim Ak-Murza
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+12 Ksenia VB
показать весь комментарий06.05.2021 20:03
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Пожалуйста, подождите...
Але наш президент всіма своїми діями говорить - фіг вам.
Реформ немає. То хто підтримує рускіх Кsenia VB чи Зеленський і його бобіки ?
До того ж, ми вже практично втратили зроблене ним.
Ви самі дуже задоволені вибором людини, яка окрім поржати нічим у своєму житті не займалась ? Тепер ржуть над вами всі олігархи. Читали у скільки разів вони збагатіли А в часи п'ятого президента вони збідніли у кілька разів.
Тому питається - за чий рахунок бенкет ?
Поржали, да ? Отож...
то був бы в нас - те шо е зараз.
\\\\\\\\С 2014 года США предоставили Украине более $4,6 млрд общей помощи, включая помощь в области безопасности и небезопасности. Кроме того, мы предоставили три суверенных кредитных гарантии на $1 млрд.\\\\\
решительно поддерживают
продолжают внимательно следить
не признают и никогда не признают аннексию Россией Крымского полуострова
Донбасс - это Украина. Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям
Соединенные Штаты вместе с Украиной продолжают бороться с коррупцией
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены
Спасибо, друзья! Кстати, возьмите Киву учиться, он в Гарвард хочет, но денег нет, дайте кредит.
Ключевое тут..."когда выполнят обязательства"...то бишь при сле и его зеленом стаде у власти этого не может произойти в принципе...
спустя месяц Твиттер отреагировал на несколько моих жалоб и заблокировал аккаунт лютой ватницы и украинофобки "Илларии Краматорской".. вот так вот!
зеленые дебилы под 15% через евробонды деньги занимают