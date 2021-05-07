Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев

Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Державному бюджету України додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон №466-IX внесений Д. Гетманцевим, який гармонізував акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарили із акцизом на сигарети з 1 січня 2021 року. Своє рішення парламентарі аргументували тим, що усі тютюнові вироби є шкідливими, тому немає жодних підстав оподатковувати окремі тютюнові вироби за нижчими ставками, ніж інші.

Законодавчі норми були підтримані антитютюновою громадськістю України та фахівцями Європейського бюро ВООЗ. За твердженнями активістів громадської організації "Життя", підвищення акцизів на тютюнові вироби є ефективним інструментом зменшення споживання та зниження цінової доступності шкідливої продукції для дітей та молоді. У цей же час забезпечуються додаткові надходження Держбюджету.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що ТВЕН не є засобом відмови від куріння та містить тютюн, споживання якого у будь-якій формі є токсичним для людини.

Нагадаємо, під час розгляду законопроєкту №4065 була внесена поправка №175, яка передбачала зниження на 30% прийнятого акцизу, що призвело б до зменшення доходів Держбюджету у 2021 році на 3 млрд грн. Проте завдяки позиції та роз'ясненням народного депутата України Лади Булах, парламентарі відхили поправку щодо зниження акцизу.

За даними Київської школи економікиики, завдяки рішенню про гармонізацію акцизів на ТВЕН Держбюджет у 2021 році отримає 7 млрд грн, а у 2022 – близько 10 млрд грн.