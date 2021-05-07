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Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев

Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Державному бюджету України додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон №466-IX внесений Д. Гетманцевим, який гармонізував акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарили із акцизом на сигарети з 1 січня 2021 року. Своє рішення парламентарі аргументували тим, що усі тютюнові вироби є шкідливими, тому немає жодних підстав оподатковувати окремі тютюнові вироби за нижчими ставками, ніж інші.

Законодавчі норми були підтримані антитютюновою громадськістю України та фахівцями Європейського бюро ВООЗ. За твердженнями активістів громадської організації "Життя", підвищення акцизів на тютюнові вироби є ефективним інструментом зменшення споживання та зниження цінової доступності шкідливої продукції для дітей та молоді. У цей же час забезпечуються додаткові надходження Держбюджету.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що ТВЕН не є засобом відмови від куріння та містить тютюн, споживання якого у будь-якій формі є токсичним для людини.

Нагадаємо, під час розгляду законопроєкту №4065 була внесена поправка №175, яка передбачала зниження на 30% прийнятого акцизу, що призвело б до зменшення доходів Держбюджету у 2021 році на 3 млрд грн. Проте завдяки позиції та роз'ясненням народного депутата України Лади Булах, парламентарі відхили поправку щодо зниження акцизу.

За даними Київської школи економікиики, завдяки рішенню про гармонізацію акцизів на ТВЕН Держбюджет у 2021 році отримає 7 млрд грн, а у 2022 – близько 10 млрд грн.
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Топ коментарі
+4
т.е. чиновники в очередной раз залезли в карман простых людей.. гениальный бизнес , впрочем как всегда!
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07.05.2021 10:31
+2
Конечно, электричество же подорожало, а нагрев электрический Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6304
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07.05.2021 10:25
+2
Когда заходит речь о перемогах зебилов над табачниками, вспомним 2019-й год, когда ловкий закон зебилов, не только лишил государство более 5млрд отчислений от табачников в год, но и тысячи рабочих мест в этой отрасли.
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07.05.2021 10:59
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Конечно, электричество же подорожало, а нагрев электрический Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6304
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07.05.2021 10:25 Відповісти
Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3695 Буде що пиляти.
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07.05.2021 10:27 Відповісти
т.е. чиновники в очередной раз залезли в карман простых людей.. гениальный бизнес , впрочем как всегда!
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07.05.2021 10:31 Відповісти
Бросайте курить...
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07.05.2021 10:44 Відповісти
простым людям не надо вонять парфюмерным дымом
проще побиться головой об забор
эффект тот же(т е никакого) - но бесплатно
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07.05.2021 11:44 Відповісти
Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн Которые мы потратим на премии чинушам.
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07.05.2021 10:44 Відповісти
"Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца, - Гетманцев", а сколько унесло от потребителя? При нынешних зарплат и пенсий, это называется ГРАБЁЖ!!!
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07.05.2021 10:55 Відповісти
Покажи мне пенса, который курит айкос...
Налоги на сигареты можно вводить такие, чтобпачка стоила непомерно дорого, чтоб дети не могли купить, а взрослые понимали, сколько они крадут из семьи,
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07.05.2021 11:04 Відповісти
Таких пенсов мы не увидим, они живут в отдельно охраняемых территориях! А пенсии и зарплаты маленькие, что бы целыми остались - ни где не путешествовали! Вдруг самолёт упадёт или поезд с рельс, а цены непомерные на еду, что бы не переедали... Извините за вопрос: Вы дебил?
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07.05.2021 11:27 Відповісти
Извиняю, но отвечать не буду... Судить видимо вам, но, по крайней мере, я не перехожу на личности
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07.05.2021 12:48 Відповісти
Правильно! Таперичя нужно ввести акциз на воду и жратву. Бабла приплывет немеряно! А ежели взять во внимание воздух...
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07.05.2021 10:57 Відповісти
Когда заходит речь о перемогах зебилов над табачниками, вспомним 2019-й год, когда ловкий закон зебилов, не только лишил государство более 5млрд отчислений от табачников в год, но и тысячи рабочих мест в этой отрасли.
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07.05.2021 10:59 Відповісти
ЗЕбилы бьются в оргазме от новости
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07.05.2021 11:05 Відповісти
Воздух, нельзя!
А за транзит воздуха в лёгкие, можно...
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07.05.2021 11:05 Відповісти
Этот дебил Гетманцев повышает все налоги, только для игрового бизнеса где он фигурирует убрали налоги.
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07.05.2021 11:07 Відповісти
Так много это говно курят?
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07.05.2021 11:08 Відповісти
 
 