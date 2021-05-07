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Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч із власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою. Зокрема, йшлося про вакцини проти COVID-19 - NovaVax та AstraZeneca/CoviShield.

Про це Степанов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили також можливість збільшення обсягів поставок NovaVax із 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин із 2 до 4 млн доз.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 967 осіб, загалом - 821 770, - Степанов

"Уже в липні-серпні ми очікуємо перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн", - йдеться в повідомленні.

Степанов також нагадав, що згідно з контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна мала отримати ще до 31 березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на їхній експорт.

Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А как же 70 процентов вакцинированых до дня Независимости?? Осел же сказал что будет...или он как обычно сбрехал?
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07.05.2021 08:34
+4
Дорога ложка к обеду. Реальная вакцинация идет очень медленно, зато раздаются постоянные зеленые вскукареки про то, как скоро наступит мир, вакцинация, жвачка. А люди болеют и умирают, но зеленой плесени на это наплевать.
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07.05.2021 08:52
+2
Такое разнообразие вакцин может сыграть злую шутку...вирус мутирует в разных вариантах...потом эти варианты могут сложиться в кучу...и получится полный писец..
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07.05.2021 08:40
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А как же 70 процентов вакцинированых до дня Независимости?? Осел же сказал что будет...или он как обычно сбрехал?
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07.05.2021 08:34 Відповісти
Это была шутка такая. В стиле квартала95. Горила сосна палала...ну типа того.
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07.05.2021 08:37 Відповісти
Клоуны соврут, что првакцинировали, какие проблемы? Для них брехать, что дышать. Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов - Цензор.НЕТ 4647
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07.05.2021 12:13 Відповісти
Через несколько месяцев разных вакцин будет в Украине просто завались. Но - потом, когда уже столько и не надо, т.к. большинство переболеет.
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07.05.2021 08:37 Відповісти
Да. Завались. Только через год и несколько месяцев. В аптеках.
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07.05.2021 08:38 Відповісти
Дорога ложка к обеду. Реальная вакцинация идет очень медленно, зато раздаются постоянные зеленые вскукареки про то, как скоро наступит мир, вакцинация, жвачка. А люди болеют и умирают, но зеленой плесени на это наплевать.
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07.05.2021 08:52 Відповісти
Такое разнообразие вакцин может сыграть злую шутку...вирус мутирует в разных вариантах...потом эти варианты могут сложиться в кучу...и получится полный писец..
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07.05.2021 08:40 Відповісти
Буде ЗЕпісець.
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07.05.2021 08:52 Відповісти
вже. і брата привів.
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07.05.2021 08:55 Відповісти
Фигли, чемпионы закупок. Курточек. Степанов по-прежнему умалчивает до конца какого года произойдут закупки.
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07.05.2021 08:58 Відповісти
NovaVax ? она еще не одобрена. никакого паспорта с этой вакциной не дадут-Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) занимается проверкой и утверждением вакцин Пока что их в списке всего четыре: Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca(оригинальная, британская) Еще столько же препаратов сейчас находятся на проверке:CVnCoV, которую разработала немецкая биотехнологическая компания CureVac;
NVX-CoV2373, американская Novavax;
Спутник V, российская вакцина, которую ВОЗ до сих пор не одобрила;
вакцина против COVID-19 (клетка Vero).
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07.05.2021 09:08 Відповісти
ну, одобрение ЕМА имеет значение для ЕС в целом, отдельные страны могут колоться чем угодно
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07.05.2021 11:11 Відповісти
"Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов" - Какого хоть года?..
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07.05.2021 13:58 Відповісти
 
 