РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
2 112 14
вакцина (3815) Индия (327) карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. В частности речь шла о вакцинах от COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca/CoviShield.

Об этом Степанов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов

"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн", - говорится в сообщении.

Степанов также напомнил, что согласно контракту, полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешения на их экспорт.

Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
А как же 70 процентов вакцинированых до дня Независимости?? Осел же сказал что будет...или он как обычно сбрехал?
показать весь комментарий
07.05.2021 08:34
+4
Дорога ложка к обеду. Реальная вакцинация идет очень медленно, зато раздаются постоянные зеленые вскукареки про то, как скоро наступит мир, вакцинация, жвачка. А люди болеют и умирают, но зеленой плесени на это наплевать.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:52
+2
Такое разнообразие вакцин может сыграть злую шутку...вирус мутирует в разных вариантах...потом эти варианты могут сложиться в кучу...и получится полный писец..
показать весь комментарий
07.05.2021 08:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как же 70 процентов вакцинированых до дня Независимости?? Осел же сказал что будет...или он как обычно сбрехал?
показать весь комментарий
07.05.2021 08:34 Ответить
Это была шутка такая. В стиле квартала95. Горила сосна палала...ну типа того.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:37 Ответить
Клоуны соврут, что првакцинировали, какие проблемы? Для них брехать, что дышать. Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов - Цензор.НЕТ 4647
показать весь комментарий
07.05.2021 12:13 Ответить
Через несколько месяцев разных вакцин будет в Украине просто завались. Но - потом, когда уже столько и не надо, т.к. большинство переболеет.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:37 Ответить
Да. Завались. Только через год и несколько месяцев. В аптеках.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:38 Ответить
Дорога ложка к обеду. Реальная вакцинация идет очень медленно, зато раздаются постоянные зеленые вскукареки про то, как скоро наступит мир, вакцинация, жвачка. А люди болеют и умирают, но зеленой плесени на это наплевать.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:52 Ответить
Такое разнообразие вакцин может сыграть злую шутку...вирус мутирует в разных вариантах...потом эти варианты могут сложиться в кучу...и получится полный писец..
показать весь комментарий
07.05.2021 08:40 Ответить
Буде ЗЕпісець.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:52 Ответить
вже. і брата привів.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:55 Ответить
Фигли, чемпионы закупок. Курточек. Степанов по-прежнему умалчивает до конца какого года произойдут закупки.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:58 Ответить
NovaVax ? она еще не одобрена. никакого паспорта с этой вакциной не дадут-Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) занимается проверкой и утверждением вакцин Пока что их в списке всего четыре: Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca(оригинальная, британская) Еще столько же препаратов сейчас находятся на проверке:CVnCoV, которую разработала немецкая биотехнологическая компания CureVac;
NVX-CoV2373, американская Novavax;
Спутник V, российская вакцина, которую ВОЗ до сих пор не одобрила;
вакцина против COVID-19 (клетка Vero).
показать весь комментарий
07.05.2021 09:08 Ответить
ну, одобрение ЕМА имеет значение для ЕС в целом, отдельные страны могут колоться чем угодно
показать весь комментарий
07.05.2021 11:11 Ответить
"Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов" - Какого хоть года?..
показать весь комментарий
07.05.2021 13:58 Ответить
 
 