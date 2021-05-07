Первые поставки COVID-вакцины NovaVax ожидаются в июле-августе, - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. В частности речь шла о вакцинах от COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca/CoviShield.
Об этом Степанов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз.
"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн", - говорится в сообщении.
Степанов также напомнил, что согласно контракту, полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешения на их экспорт.
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NVX-CoV2373, американская Novavax;
Спутник V, российская вакцина, которую ВОЗ до сих пор не одобрила;
вакцина против COVID-19 (клетка Vero).