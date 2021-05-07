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У Києві створено електронну карту пунктів вакцинації від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві створено електронну карту пунктів вакцинації від COVID-19

Для зручності киян у столиці створено електронну карту пунктів вакцинації від COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Подивитися карту можна ТУТ .

"На карту нанесено пункти вакцинації від COVID-19. Це місця, де можна вакцинуватися. І при цьому необхідно пам'ятати, хто саме зараз має право вакцинуватися", - розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

За вимогами дорожньої карти МОЗ України починаючи з 28 квітня 2021 розпочато масову вакцинацію осіб 65+. Також триває вакцинація тих, хто увійшов у I і II етапи вакцинації. Це медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), що працюють в установах охорони здоров'я де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19; працівники мобільних бригад з вакцинації; всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження коронавірусної хвороби COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями; медичні працівники первинного рівня надання допомоги; працівники інших установ охорони здоров'я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, незалежно від підпорядкування; соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери; працівники системи громадського здоров'я; люди віком 80+; постояльці і співробітники геріатричних пансіонатів.

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"Раджу всім, хто входить у цільові групи звернутися з питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію. Ця порада стосується і тих киян, батьки яких старші за 65 років - подбайте про них! І традиційний заклик - не розслабляємося на свята, коли йдеться про безпеку! Дотримуємося всіх протиепідемічних заходів! Пам'ятаємо, що COVID не прощає нам необережності і недбалості", - зазначила Гінзбург.
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В Киеве создана электронная карта пунктов вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2751
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07.05.2021 19:06 Відповісти
В Киеве создана электронная карта пунктов вакцинации от COVID-19

Теперь осталось по направлениям, бразильский , китайский индийский и зарезервировать на различные модификации.
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07.05.2021 20:28 Відповісти
правильно.
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08.05.2021 03:37 Відповісти
 
 