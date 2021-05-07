УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4467 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
1 974 5
вакцина (3528) ВООЗ (710) карантин (16095) Китай (1916) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

ВООЗ рекомендувала для екстреного використання вакцину китайської компанії Sinopharm

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

ВООЗ рекомендувала для екстреного використання вакцину китайської компанії Sinopharm

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала для екстреного використання китайську вакцину проти коронавірусної інфекції виробництва компанії Sinopharm.

Про це гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив на брифінгу 7 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У такий спосіб ВООЗ розширює список препаратів, які може бути закуплено в межах глобальної ініціативи доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX, пояснив глава ВООЗ.

Він уточнив, що Стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації вивчила наявні дані та рекомендує вакцину від Sinopharm людям віком від 18 років із графіком введення двох доз.

Вакцина від Sinopharm стала шостим препаратом, який схвалила ВООЗ. Раніше організація дозволила використовувати вакцини від Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna і два варіанти препарату від AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio і Covishield).

Associated Press зазначає, що в публічному доступі мало інформації про ефективність вакцини від Sinopharm. Окрема група, яка консультує ВООЗ із питань вакцин, заявила про високу впевненість у тому, що препарат ефективний у віковій групі від 18 до 59 років, але має "низький рівень довіри" до її ефективності для людей віком від 60. Члени цієї групи заявили, що побоювання пов'язані з побічними ефектами, які виникають у пацієнтів віком 60+.

Читайте також: Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини від коронавірусу, - Степанов
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у Степашки весь ГОД - "экстренная ситуация". ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 9062
показати весь коментар
07.05.2021 20:19 Відповісти
ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 2587 Решили вакцинацией замучать до могилы - коль вирус не берет народ !!
показати весь коментар
07.05.2021 20:19 Відповісти
верю, как не верить ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 6199, это же- воз и ныне там ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 4359
показати весь коментар
07.05.2021 20:34 Відповісти
Хоча б пояснили людям, шо означає це екстренне використовування.
показати весь коментар
07.05.2021 20:44 Відповісти
Це означає, що на безриб'ї й сіновак вакцина.
показати весь коментар
08.05.2021 10:35 Відповісти
 
 