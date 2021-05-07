ВООЗ рекомендувала для екстреного використання вакцину китайської компанії Sinopharm

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала для екстреного використання китайську вакцину проти коронавірусної інфекції виробництва компанії Sinopharm.

Про це гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив на брифінгу 7 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



У такий спосіб ВООЗ розширює список препаратів, які може бути закуплено в межах глобальної ініціативи доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX, пояснив глава ВООЗ.



Він уточнив, що Стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації вивчила наявні дані та рекомендує вакцину від Sinopharm людям віком від 18 років із графіком введення двох доз.



Вакцина від Sinopharm стала шостим препаратом, який схвалила ВООЗ. Раніше організація дозволила використовувати вакцини від Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna і два варіанти препарату від AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio і Covishield).



Associated Press зазначає, що в публічному доступі мало інформації про ефективність вакцини від Sinopharm. Окрема група, яка консультує ВООЗ із питань вакцин, заявила про високу впевненість у тому, що препарат ефективний у віковій групі від 18 до 59 років, але має "низький рівень довіри" до її ефективності для людей віком від 60. Члени цієї групи заявили, що побоювання пов'язані з побічними ефектами, які виникають у пацієнтів віком 60+.

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